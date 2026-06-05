Mobilité verte : Green SM lance officiellement son offensive sur le marché indien

New Delhi (VNA) – Le 5 juin, la société Green and Smart Mobility JSC (Green SM) de Vingroup du Vietnam a officiellement inauguré son service « Green SM Limo » à New Delhi. Cet événement marque une étape cruciale dans l'expansion de l'entreprise en Inde, l'un des marchés de la mobilité les plus vastes et les plus dynamiques au monde.

Organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, cette inauguration réaffirme la vision à long terme de Green SM : faire de la mobilité verte un élément essentiel de la vie urbaine moderne.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, Nguyen Van Thanh, directeur général mondial de Green SM, a souligné que l'Inde était l'un des marchés de mobilité les plus importants au monde. Son envergure, sa croissance rapide et son fort esprit d'innovation ouvrent de nombreuses opportunités pour l'avenir des transports verts. Green SM souhaite offrir des trajets 100 % électriques de haute qualité, tout en contribuant à élargir les options de déplacement sûres, fiables et durables pour la population locale.

De son côté, le ministre du Commerce et de l'Industrie de Haryana, Rao Narbir Singh, a salué la présence de Green SM dans la région de la capitale nationale (NCR), alors que la pollution atmosphérique représente un défi majeur pour cette zone. Il s'est dit convaincu que la flotte de taxis électriques de Green SM contribuerait à réduire les émissions, à améliorer la qualité de l'air et à accélérer la transition vers des transports écologiques.

À travers son entrée sur le marché indien, Green SM ambitionne non seulement d'offrir des services de transport sécuritaires, fiables et de haute qualité aux habitants, mais aussi de créer des opportunités d'emploi et de développement professionnel pour les chauffeurs locaux. Avec un modèle opérationnel exclusivement électrique, l'entreprise s'engage à promouvoir des solutions de transport modernes et respectueuses de l'environnement.

Dans une première phase, Green SM déploiera le service « Green SM Limo » dans les zones stratégiques de la région de la capitale nationale, avant d'étendre progressivement son périmètre d'activité. La flotte est composée du modèle VinFast Limo Green, un véhicule MPV électrique de 7 places conçu spécifiquement pour le transport de passagers haut de gamme.

Sous le label « Ride 5 Star » (Un trajet 5 étoiles), Green SM Limo s'engage sur l'excellence de ses véhicules, de ses normes de sécurité, de son professionnalisme et l'expérience client.

Des représentants de Green SM signent un protocole d'accord avec des représentants de la société indienne ixigo. Photo : VNA

En marge de l'événement, Green SM a signé des protocoles d'accord (MOU) avec cinq partenaires stratégiques dans les secteurs du transport, du tourisme, de la technologie et des services. Ces partenaires rejoignent la « Green Alliance Frontier », une plateforme connectant les entreprises pionnières engagées dans le développement durable à l'échelle mondiale.

Fondée au Vietnam en 2023, Green SM opère désormais un écosystème de mobilité verte couvrant le Vietnam, le Laos, l'Indonésie, les Philippines et l'Inde, poursuivant son ambition d’étendre l'expérience du transport électrique de qualité dans le monde entier. -VNA

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