La Thaïlande mise sur l’IA pour lutter contre les maladies non transmissibles

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Bangkok (VNA) – La Fondation thaïlandaise Thai Health et l’Université de technologie King Mongkut de Thonburi (KMUTT) ont récemment lancé « SAANSOOK », une application numérique conçue pour soutenir la gestion globale de la santé et promouvoir le bien-être au travail, dans le but de réduire les maladies non transmissibles chez les personnes en âge de travailler.

Le directeur de Thai Health, Pongthep Wongwatcharapaiboon, a indiqué que les maladies non transmissibles demeurent la principale cause de décès en Thaïlande, représentant 81 % de l’ensemble des décès. Citant les résultats de la 7e Enquête nationale sur la santé (2024-2025), réalisée en collaboration avec l’Université Mahidol, il a précisé qu’environ 3,2 millions de Thaïlandais présentent des risques liés à des comportements tels qu’une alimentation déséquilibrée, le tabagisme, la consommation d’alcool ou le manque d’activité physique.

Il a ajouté qu’environ une personne sur onze parmi les adultes en âge de travailler souffre de diabète, sans toujours en avoir conscience.

Développée selon la stratégie « DOPA » (Données, Résultats, Partenariats et Intelligence artificielle), l’application SAANSOOK suit quatre comportements essentiels : l’alimentation, le sommeil, l’activité physique et la relaxation. Elle encourage les utilisateurs à adopter durablement de meilleures habitudes grâce à des défis et à un système de récompenses.

L’application est disponible gratuitement sur les plates-formes iOS et Android et vise à atteindre 5.000 utilisateurs d’ici octobre prochain.

Selon le président de la KMUTT, le professeur associé Suvit Sae-Tia, SAANSOOK fonctionne comme un « assistant personnel de santé », permettant aux utilisateurs de suivre leurs habitudes, de définir des objectifs tels que la perte de poids ou le développement musculaire, et de recevoir des recommandations adaptées à leur situation.

L’application devrait contribuer à une meilleure gestion de la santé et au renforcement du bien-être en milieu professionnel, tout en participant à la réduction des maladies non transmissibles chez les travailleurs thaïlandais. -VNA