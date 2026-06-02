L’Indonésie encourage l’élargissement des investissements dans le tourisme

Jakarta (VNA) - L’Indonésie appelle les investisseurs à étendre leurs projets touristiques au-delà de l’île de Bali, afin de favoriser une croissance économique plus équilibrée et durable à l’échelle nationale.

La ministre du Tourisme, Widiyanti Putri Wardhana, a souligné que l'Indonésie ne se résume pas à Bali. Le pays compte de nombreuses destinations de premier plan, dotées d'un vaste potentiel touristique et d'investissement, qui attendent des efforts de développement responsables et durables.

Selon un communiqué de presse publié à Jakarta, elle a fait cette déclaration lors de la Table ronde des investisseurs 2026 tenue le 2 juin à Bali.

Widiyanti Putri Wardhana, a indiqué que les investissements dans le secteur touristique demeuraient largement concentrés dans des destinations prisées telles que Canggu, Seminyak, Uluwatu et Ubud, alors que de nombreuses autres régions du pays disposent encore d’un important potentiel inexploité.

Le gouvernement indonésien fait du développement de dix destinations touristiques prioritaires et de plusieurs zones de tourisme régénératif une priorité afin de créer de nouveaux pôles de croissance, de générer des emplois et d’améliorer les conditions de vie des populations locales.

Widiyanti Putri Wardhana a également indiqué que son ministère mettait en place un système de vérification basé sur des interfaces de programmation d’applications (API) pour s’assurer que les établissements d’hébergement proposés sur les plateformes numériques respectent les exigences réglementaires en matière de licences d’exploitation.

Les autorités indonésiens espèrent qu’une répartition plus équilibrée des investissements contribuera à réduire la pression touristique sur Bali tout en valorisant le potentiel d’autres régions du pays, au service d’un développement économique plus durable et inclusif. -VNA