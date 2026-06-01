L’Indonésie mise sur la gastronomie pour renforcer son attractivité touristique

Jakarta (VNA) – L’Indonésie accélère le développement du tourisme gastronomique afin de renforcer la compétitivité de son secteur touristique tout en faisant découvrir aux visiteurs internationaux son identité culturelle, ses traditions et ses richesses locales.

Lors de l’ouverture de l’édition 2026 du Salon du tourisme de Bali et des régions voisines (Bali and Beyond Travel Fair - BBTF), organisée à Nusa Dua, sur l’île de Bali, la ministre indonésienne du Tourisme, Widiyanti Putri Wardhana, a souligné que le tourisme gastronomique s’imposait comme une tendance mondiale. Les voyageurs sont de plus en plus en quête d’expériences authentiques, étroitement liées à la culture locale et au développement durable.

Selon la ministre, la place de l’Indonésie sur la scène gastronomique internationale continue de se renforcer. Le pays a récemment reçu le prix de la « New Destination Champion Award 2026 », décerné par le guide gastronomique français La Liste. Par ailleurs, deux établissements indonésiens de renom, August à Jakarta et Locavore NXT à Bali, figurent dans le classement des 50 meilleurs restaurants d’Asie en 2026.

D’après les données du ministère indonésien du Tourisme, le pays a accueilli environ 15,39 millions de visiteurs internationaux en 2025, générant 18,27 milliards de dollars de recettes en devises. À elle seule, Bali a attiré 6,95 millions de visiteurs étrangers, soit près de 45 % du total des arrivées internationales enregistrées en Indonésie. -VNA