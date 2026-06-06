Singapour salue la convergence stratégique croissante avec le Vietnam

Singapour (VNA) - À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam à Singapour du 29 au 31 mai, ainsi que de sa participation au Dialogue de Shangri-La 2026, le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), dans lequel il a évalué les résultats de cette visite ainsi que les perspectives des relations bilatérales dans un contexte international de plus en plus complexe et imprévisible.

Selon lui, le discours de To Lam au Dialogue de Shangri-La témoigne d’une similitude de vision stratégique entre Singapour et le Vietnam. Le dirigeant vietnamien a mis en lumière trois crises majeures. La première concerne l’érosion de l’ordre international fondé sur le droit et les normes communes, au profit d’une logique où la loi du plus fort tend à prévaloir. Une telle évolution est particulièrement préoccupante pour des pays de taille moyenne comme Singapour et le Vietnam, qui dépendent d’un système international fondé sur des règles pour garantir une gestion pacifique des différends.

La deuxième crise réside dans la montée du repli sur soi et des mesures protectionnistes adoptées par de nombreux pays face aux pressions mondiales. Cette tendance risque d’affaiblir la compétitivité et l’innovation, tout en réduisant les perspectives de développement économique.

La troisième crise concerne la confiance entre les nations. Les États doivent privilégier un dialogue constructif et renforcer la confiance mutuelle à travers une coopération fondée sur des intérêts partagés.

Face à un environnement international de plus en plus complexe, Vivian Balakrishnan a rappelé que Singapour et le Vietnam demeurent attachés à un ordre international fondé sur des règles, au renforcement de l’intégration régionale et à la résilience de l’ASEAN. Il a souligné que les deux pays avaient élevé leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global en 2025, une première pour Singapour avec un État membre de l’ASEAN.

Lors de la visite de To Lam, les dirigeants des deux pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement, d’approfondir la confiance stratégique et de préserver la stabilité régionale. Dans cette perspective, ils ont décidé de créer un Dialogue stratégique Singapour-Vietnam afin de faciliter les échanges de haut niveau sur les questions de gouvernance, d’administration publique et de gestion des impacts des évolutions géopolitiques.

Le chef de la diplomatie singapourienne a également mis en avant le dynamisme de la coopération économique. Les 22 parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP), implantés dans 15 provinces et villes vietnamiennes, ont attiré plus de 28 milliards de dollars d’investissements et généré plus de 340 000 emplois. Les deux pays travaillent désormais au développement de VSIP plus verts et plus intelligents, tout en étudiant un projet d’exportation d’électricité du Vietnam vers Singapour via un câble sous-marin, susceptible de contribuer au futur réseau électrique de l’ASEAN.

Évoquant le rôle du Vietnam dans la région, Vivian Balakrishnan a estimé que, sous la direction de To Lam et grâce à sa vision du "nouvel essor", le Vietnam est devenu l’une des économies les plus dynamiques du monde et se trouve en bonne voie pour devenir la deuxième économie de l’ASEAN à l’horizon 2031.

Fort d’une population jeune et dynamique, d’un secteur numérique et technologique en plein essor et de son intégration croissante dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, le Vietnam est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la région au cours des prochaines années, a estimé Vivian Balakrishnan.

Selon lui, une ASEAN forte repose sur une coopération étroite entre le Vietnam et les autres États membres afin de préserver la centralité de l’organisation, de défendre un multilatéralisme fondé sur des règles et de renforcer la résilience régionale. Le ministre a également affirmé que Singapour souhaitait poursuivre une collaboration étroite avec le Vietnam pour promouvoir la stabilité et le développement dans la région Asie-Pacifique.-VNA