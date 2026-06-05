Société

To Lam souligne le rôle essentiel des personnes âgées dans le développement du pays

À l’occasion du 85e anniversaire de la Journée traditionnelle des personnes âgées du Vietnam, le dirigeant To Lam a salué les contributions des aînés au développement du pays et appelé à mieux valoriser leur expérience et leur engagement au service de la société.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam rencontre à Hanoï les personnes âgées exemplaires. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président To Lam rencontre à Hanoï les personnes âgées exemplaires. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion du 85e anniversaire de la Journée traditionnelle des personnes âgées du Vietnam (6 juin 1941 - 6 juin 2026), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, a reçu dans l’après-midi du 5 juin, à Hanoï, 85 personnes âgées exemplaires dans les mouvements d’émulation patriotique à travers le pays pour la période 2021-2026.

To Lam a souligné que les valeurs qui fondent la force d’une nation ne résident pas uniquement dans son potentiel économique, sa population ou son niveau de développement scientifique et technologique, mais également dans la profondeur de sa culture et dans la manière dont la société respecte et prend soin de ceux qui l’ont précédée. Pour le peuple vietnamien, les personnes âgées occupent une place particulière dans ce système de valeurs.

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Le secrétaire général du Parti et président To Lam rencontre à Hanoï les personnes âgées exemplaires. Photo : VNA



La tradition vietnamienne de respect et de considération envers les aînés n’est pas seulement une coutume, mais une norme culturelle ; elle n’est pas seulement un sentiment, mais aussi une responsabilité. Un pays qui sait prendre soin de ses personnes âgées et valoriser leur contribution est un pays qui respecte ses racines et utilise durablement ses ressources sociales.

Le dirigeant a affirmé que les 85 délégués présents représentaient les millions de personnes âgées vietnamiennes vivant dans toutes les régions du pays.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a exprimé sa profonde reconnaissance, ses chaleureuses félicitations et ses sincères remerciements pour les contributions considérables, constantes et précieuses des générations de personnes âgées vietnamiennes au cours des 85 dernières années.

Il a demandé aux différents échelons administratifs, aux secteurs concernés, aux localités, à l’Association des personnes âgées du Vietnam et à l’ensemble de la société de poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel et des politiques en faveur des personnes âgées. Ces politiques doivent mieux garantir leurs droits et intérêts légitimes, tout en créant les conditions nécessaires pour qu’elles continuent de mettre à profit leur intelligence, leur expérience et leur prestige au service de la société.

Il a également appelé à améliorer la qualité des soins de santé, de la protection sociale et des services destinés aux personnes âgées, en accordant une attention particulière à celles vivant dans des conditions difficiles, dans les régions reculées, isolées ou peuplées de minorités ethniques.

Le dirigeant vietnamien a demandé aux organisations du Parti et aux autorités locales de créer les conditions favorables permettant aux personnes âgées de continuer à participer à l’édification du Parti et des administrations à travers leurs avis et recommandations.

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Le secrétaire général du Parti et président To Lam prend la parole lors de la
﻿rencontre à Hanoï avec les personnes âgées exemplaires. Photo : VNA


L’Association des personnes âgées du Vietnam est invitée à renouveler ses contenus et ses modes d’action afin de répondre de manière plus concrète aux besoins des aînés, de devenir véritablement leur maison commune et de renforcer son rôle de passerelle entre le Parti, l’État et les personnes âgées.

Enfin, Tô Lâm s’est déclaré convaincu que les générations de personnes âgées vietnamiennes continueront à mettre leur patriotisme, leur sens des responsabilités et leur sagesse au service de l’œuvre de construction et de défense de la Patrie, contribuant aux côtés du Parti, du peuple et de l’armée à réaliser l’objectif d’un Vietnam prospère, civilisé et heureux. - VNA

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