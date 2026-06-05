Quang Ngai : lancement d’une mission d’exhumation de martyrs dans une une fosse commune

Quang Ngai (VNA) – Le 5 juin au matin, la province de Quang Ngai a organisé une cérémonie de commémoration suivie du lancement des opérations d’exhumation, de recherche et de récupération des restes de martyrs dans la zone de la rue Truong Chinh, située dans les quartiers de Dak Cam et Kon Tum.

La cérémonie s’est tenue en présence de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, cheffe du Comité de pilotage national chargé de la recherche, de la collecte et de l’identification des restes des martyrs, ainsi que du vice-ministre de la Défense Nguyen Truong Thang.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà remet des présents à l’équipe K53 chargée de la recherche et du rapatriement des restes de martyrs. Photo : VNA

Après avoir rendu hommage aux martyrs au cimetière du quartier de Dak Cam, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a remis des cadeaux à l’équipe de recherche (l’équipe K53) et encouragé ses membres à faire preuve de détermination dans l’accomplissement de leur mission. Elle a également demandé aux autorités locales de faciliter les opérations et a invité les experts de l'Université des sciences naturelles de Hô Chi Minh-Ville à appliquer les techniques scientifiques nécessaires pour soutenir le travail de recherche et de récupération.

Lors de la cérémonie, la vice-présidente permanente du Comité populaire provincial, Y Ngoc, a indiqué que la mission consiste à mener des opérations complètes d’exhumation et de prospection, afin de retrouver les restes des soldats du Régiment 24A/Front B3, du Bataillon de sapeurs 406 et du Bataillon d’infanterie 304, tombés lors de l’offensive du Têt 1968.

La zone des travaux s'étend le long de la rue Truong Chinh et touche des infrastructures souterraines ainsi que des propriétés résidentielles. Après une phase de préparation, comprenant une conférence de vérification le 29 mai 2026 et l'établissement d'un plan de libération des terrains, le projet a obtenu le soutien de la population locale.

Pour garantir la sécurité et l’efficacité des opérations, le commandement militaire provincial dirige l’équipe K53 dans les activités de déminage et de fouilles, en appliquant une méthode prudente et rigoureuse. Les autorités des deux quartiers concernés assurent la gestion du terrain, le versement des compensations, la sécurité et la régulation de la circulation.

Les recherches sont organisées en deux phases. La première se concentre sur un terrain vague d’environ 900 mètres carrés au nord-est du cimetière de Dak Cam ainsi que sur un tronçon spécifique de la rue Truong Chinh, où le sous-sol est relativement peu encombré par les réseaux techniques. La seconde phase élargira les investigations le long de la rue Truong Chinh, une zone urbaine plus complexe en raison de la densité des réseaux électriques, de télécommunications et d’eau.

En novembre dernier, le commandement militaire provincial a organisé une conférence afin de recevoir des informations sur les sépultures de martyrs, fournies par un groupe de recherche conjoint Vietnam–États-Unis. Parmi ces informations figurait un document intitulé « Recherche sur la localisation des tranchées funéraires des soldats du 24e régiment (A)/B3 morts lors de l'offensive du Têt du 2 février 1968 ».



Suite à ces vérifications, le commandement a estimé qu'entre 30 et 50 dépouilles pourraient encore se trouver dans deux tranchées le long de la rue Truong Chinh.

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Il s'agirait des restes du 24e régiment (A) du front B3, ainsi que des soldats du 406e bataillon des forces spéciales et du 304e bataillon d'infanterie du commandement militaire de l'ancienne province de Kon Tum (aujourd'hui intégrée à la province de Quang Ngai), tombés au combat lors de l'offensive du Têt, fin janvier et début février 1968.-VNA