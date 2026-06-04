Santé

Un nouveau dispositif national pour renforcer la protection des femmes et des enfants

Un réseau national de soins et de protection destiné aux femmes et aux enfants sera mis en place, couvrant des domaines essentiels tels que la médecine préventive, la vaccination, la nutrition, le soutien psychologique et la sécurité numérique des mineurs.

Cérémonie de signature du partenariat stratégique entre les parties. Photo: VNA
Cérémonie de signature du partenariat stratégique entre les parties. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Dans le cadre du Mois d’action pour les enfants en juin 2026, le Département de la santé maternelle et infantile du ministère de la Santé a scellé un partenariat stratégique avec l’écosystème de santé Tam Anh-VNVC-ECO-Nutrihome afin de mettre en place un réseau national de soins et de protection destiné aux femmes et aux enfants.

Cette initiative d’envergure couvre des domaines essentiels tels que la médecine préventive, la vaccination, la nutrition, le soutien psychologique et la sécurité numérique des mineurs.

La cérémonie de signature, qui s’est tenue le 3 juin, marque une étape décisive dans la collaboration entre les autorités publiques et le secteur médical privé pour améliorer la qualité de vie et garantir un environnement de développement sécurisé aux femmes et enfants.

Cette initiative intervient dans un contexte préoccupant : en 2025, la ligne nationale de protection de l’enfance 111 a enregistré près de 360 000 appels et plus de 4 600 signalements en ligne, dont de nombreux cas de violences et d’abus requérant une intervention urgente.

Selon le protocole d’accord, les deux parties mèneront des actions de sensibilisation, des programmes de formation pour le personnel de santé ainsi que la publication de guides spécialisés sur la prise en charge maternelle et infantile. Elles travailleront également au renforcement de l’efficacité de la ligne 111 afin d’améliorer l’accès des citoyens aux services de protection de l’enfance et d’assistance d’urgence.

Lors de son intervention, Dinh Anh Tuan, directeur du Département de la santé maternelle et infantile, a rappelé que si la protection des mères et des enfants demeurait une priorité nationale, le secteur continuait de faire face à de nombreux défis, notamment les disparités d’accès aux soins entre les régions, l’émergence de nouvelles maladies infectieuses, les accidents, les noyades, les violences faites aux enfants ainsi que les problèmes de santé mentale.

​Il a également souligné que de nombreux décès infantiles restaient liés à un défaut de vaccination causé par des idées reçues erronées, estimant que le soutien de l’écosystème Tam Anh-VNVC-ECO-Nutrihome constituait un levier important pour renforcer la mobilisation sociale en faveur de la protection des générations futures.​

Le professeur associé et docteur Nguyen Tri Thuc, vice-ministre de la Santé, a exprimé son vif soutien à cette coopération, affirmant que la concrétisation de ces engagements contribuera directement aux objectifs de la Stratégie nationale pour la santé à l'horizon 2030-2045. Il a insisté sur l'importance de transformer ces engagements en programmes et actions concrètes pour bâtir une génération de jeunes Vietnamiens en bonne santé et épanouis.

De son côté, Ha Thu Nga, représentante de l’écosystème Tam Anh-VNVC-ECO-Nutrihome, a souligné que ce modèle de coopération permettrait de mobiliser les atouts de chaque entité afin de proposer des solutions de santé intégrées, allant du dépistage au traitement spécialisé. Cette coopération devrait élargir l’accès de millions de femmes et d’enfants vietnamiens à des services de santé, de nutrition et d’accompagnement social de qualité, contribuant ainsi à bâtir une génération en bonne santé, épanouie et engagée dans un développement durable. -VNA

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