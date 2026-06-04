Le Vietnam vise un dépistage annuel de la santé pour tous les élèves d’ici 2030

Hanoi (VNA) – Le Vietnam s’est fixé pour objectif de garantir à tous les enfants, élèves et étudiants du pays un bilan de santé ou un dépistage au moins une fois par an d’ici 2030, dans le cadre du nouveau Programme de santé scolaire approuvé pour la période 2026-2035.



Ce programme, récemment approuvé par la décision n°973/QD-TTg signée par le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu, définit une feuille de route ambitieuse pour améliorer les services de santé et la gestion de la santé dans l’ensemble du système éducatif.



Il concerne les apprenants de tous les niveaux, de la maternelle à l’enseignement supérieur et aux établissements de formation professionnelle. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour mettre en œuvre des mesures novatrices visant à développer l’éducation et la formation, et à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé publique.



Ainsi, les informations de santé des élèves seront mises à jour et gérées grâce à des dossiers médicaux électroniques connectés à la base de données nationale des résidents.



Durant la période 2026-2030, le Vietnam vise également à doter 60% des établissements publics d’enseignement préscolaire et général de personnel de santé scolaire dédié, tout en veillant à ce que toutes les universités, les écoles supérieures, les internats et semi-internats pour élèves issus de minorités ethniques, les écoles professionnelles et les établissements accueillant des élèves en situation de handicap emploient du personnel de santé à temps plein répondant aux normes professionnelles.



De plus, tous les établissements d’enseignement doivent disposer d’infirmeries séparées équipées de médicaments et de matériel médical essentiels, d’un accès adéquat à l’eau potable et à des installations sanitaires, ainsi que d’un service de restauration scolaire conforme aux normes d’hygiène alimentaire.



Le programme prévoit également que tous les établissements surveillent et évaluent l’état nutritionnel des élèves, et qu’au moins 80% des écoles offrent des installations sanitaires aux normes accessibles aux personnes en situation de handicap.



L’initiative met également l’accent sur la communication et l’éducation en matière de santé, toutes les écoles étant tenues d’organiser des activités de sensibilisation à la santé, à la nutrition et à la santé mentale.



Pour la période 2031-2035, le gouvernement entend consolider les acquis de la phase précédente et atteindre tous les objectifs relatifs aux ressources humaines et aux infrastructures, en veillant à ce que les établissements scolaires soient pleinement équipés pour répondre aux besoins de tous les élèves, y compris ceux en situation de handicap.



Pour atteindre ces objectifs, le programme définit six grands axes de mesures : améliorer le cadre juridique et politique en matière de santé scolaire, renforcer les effectifs de santé scolaire, moderniser les infrastructures et les équipements, promouvoir l’éducation et la communication en matière de santé, accélérer la transformation numérique et renforcer la coordination intersectorielle, tout en mobilisant les ressources sociales nécessaires à leur mise en œuvre. – VNA

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