Le Vietnam et le Timor-Leste ouvrent de nouvelles perspectives de coopération au sein de l’ASEAN

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Hanoï (VNA) - À l'occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão et de sa participation au troisième Forum de l’avenir de l'ASEAN (AFF) du 7 au 10 juin, Beni Sukadis, coordinateur principal à l'Institut indonésien d'études sur la défense et les stratégies (Lesperssi), a livré son analyse sur la portée de cet événement pour l’intégration régionale du Timor-Leste et l’avenir des relations bilatérales avec le Vietnam.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l'expert indonésien a souligné que la présence du chef du gouvernement timorais à ce forum revêt une signification importante dans le processus d'adhésion de la plus jeune nation d'Asie du Sud-Est au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) après avoir devenu son 11e membre.

Ce forum offre au Timor-Leste une opportunité précieuse de consolider ses liens avec les États membres, d'approfondir sa maîtrise des mécanismes de coopération régionale et de s'insérer plus durablement dans les structures de l'organisation.

La participation active du Timor-Leste reflète l’engagement de l’ASEAN en faveur de la construction d’une communauté toujours plus intégrée, solidaire et inclusive. Par ailleurs, une implication plus profonde dans les mécanismes et forums régionaux permettra au Timor-Leste de s’intégrer plus efficacement et d’apporter à l’ASEAN de nouvelles perspectives en tant que jeune nation dynamique de l’Asie du Sud-Est.

​Beni Sukadis a estimé que le soutien constant du Vietnam au processus d’adhésion du Timor-Leste à l’ASEAN constituait une base politique solide pour approfondir les relations bilatérales à l’avenir.

​Le chercheur a identifié un potentiel de croissance important dans les années à venir dans des secteurs clés tels que le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’éducation, le développement des ressources humaines et la sécurité maritime. Fort de sa propre expérience en matière de réforme économique et d’intégration internationale, le Vietnam est considéré comme un partenaire de premier plan capable d’accompagner le Timor-Leste dans le renforcement de ses capacités institutionnelles et la mise en œuvre de ses engagements régionaux.

​L'expert a également insisté sur l'importance d'intensifier les liens entre entreprises, les échanges entre les peuples et la formation pour rendre les relations bilatérales plus concrètes.

​Selon Beni Sukadis, l’adhésion du Timor-Leste à l’ASEAN contribuera positivement au renforcement de l’unité et de la légitimité de l’organisation dans l’architecture régionale de sécurité. Malgré sa taille démographique et économique modeste, le pays occupe une position géostratégique importante, au carrefour des routes maritimes reliant les océans Indien et Pacifique.

​Dans un contexte marqué par une intensification de la concurrence stratégique entre les grandes puissances, cet élargissement permet de consolider la centralité de l'ASEAN dans l'architecture régionale en construction. Bien que l'entrée du Timor-Leste ne bouleverse pas immédiatement l'équilibre des forces, elle accroît la résilience collective du bloc et promeut un ordre régional fondé sur le droit, la stabilité et la coopération.

​En conclusion, Beni Sukadis a souligné que l’adhésion du Timor-Leste renforcerait la capacité de l’ASEAN à répondre aux défis sécuritaires traditionnels et émergents, affirmant que l’Association demeure le mécanisme de coopération le plus pertinent et le plus efficace en Asie du Sud-Est face aux mutations rapides de l’environnement stratégique mondial.-VNA

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