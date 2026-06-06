Le Vietnam et le Canada tracent de nouvelles perspectives de coopération économique

Ottawa (VNA) - La troisième session du Comité mixte Vietnam-Canada sur la coopération économique s’est tenue le 5 juin sous la coprésidence de Phan Thi Thang, vice-ministre vietnamienne de l’Industrie et du Commerce, et d’Arun Thangaraj, sous-ministre d’Affaires mondiales Canada.

Dans un contexte marqué par les incertitudes persistantes de l’économie mondiale, la reconfiguration accélérée des chaînes d’approvisionnement et les exigences croissantes en matière de croissance économique, de sécurité énergétique et de développement durable, les deux parties ont souligné le rôle de plus en plus important du Comité mixte sur la coopération économique dans la promotion de la coopération bilatérale et l’approfondissement du Partenariat global Vietnam–Canada établi en 2017.

Les responsables ont salué le dynamisme des relations économiques bilatérales. En 2025, les échanges commerciaux ont atteint près de 8,6 milliards de dollars, poursuivant leur forte progression depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Les exportations vietnamiennes vers le Canada ont progressé de 18,2 % en 2025 pour atteindre 7,5 milliards de dollars, avant d’enregistrer une nouvelle hausse de 25 % au cours des quatre premiers mois de 2026. Les exportations canadiennes vers le Vietnam ont, quant à elles, augmenté de 24 % en 2025 et de 62 % sur les quatre premiers mois de 2026. Pour les deux parties, ces résultats témoignent de la complémentarité croissante des deux économies et du potentiel encore important de coopération.

Arun Thangaraj a souligné que le Vietnam était devenu le premier partenaire commercial du Canada en Asie du Sud-Est et l’un de ceux affichant la croissance la plus rapide. Ottawa souhaite poursuivre le développement de la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, des chaînes d’approvisionnement, des minéraux critiques, de l’énergie propre, de l’innovation et des infrastructures.

Les deux pays ont convenu de concentrer leurs efforts sur trois priorités : la diversification des échanges et des investissements, la valorisation du CPTPP et le soutien aux négociations de l’Accord de libre-échange ASEAN-Canada (ACAFTA) ; le développement de la coopération dans les secteurs stratégiques tels que les technologies de pointe, l’innovation, la transformation numérique et les chaînes d’approvisionnement ; ainsi que le renforcement des partenariats dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de la logistique et de la croissance verte.

L’un des principaux résultats de cette session a été l’adoption d’un plan d’action pour la période 2026-2028, élaboré par les groupes de travail conjoints. Ce document définit les axes de coopération et les mécanismes de mise en œuvre des initiatives conjointes pour les prochaines années.

À l’issue de la réunion, les deux vice-ministres ont signé une déclaration conjointe et confirmé que la quatrième session du Comité mixte sur la coopération économique se tiendrait au Vietnam en 2028.

En marge de la rencontre, l’Agence vietnamienne de promotion du commerce et le Bureau de promotion du commerce Canada (TFO Canada) ont signé un accord relatif au projet "Commerce pour une croissance économique résiliente, inclusive et durable" (TRISEG) pour la période 2026-2030. Ce programme vise à renforcer les capacités de production et d’exportation des petites et moyennes entreprises vietnamiennes, en particulier celles dirigées par des femmes, afin de promouvoir une croissance plus durable, inclusive et résiliente.-VNA