Politique

Forum de l'avenir de l'ASEAN : le Vietnam réaffirme sa position stratégique dans la région

Le vice-ministre lao des Affaires étrangères, Phongsavan Sisoulat, a salué l'initiative du Vietnam d'avoir créé et organisé avec succès les deux éditions précédentes du forum. La participation régulière du Premier ministre lao à ces rencontres montre sa haute considération accordée aux relations bilatérales et la responsabilité commune envers l'avenir de la région.

Le vice-ministre lao des Affaires étrangères, Phongsavan Sisoulat. Photo: VNA
Le vice-ministre lao des Affaires étrangères, Phongsavan Sisoulat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En marge du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 qui se tiendra les 9 et 10 juin à Hanoï, le vice-ministre lao des Affaires étrangères, Phongsavan Sisoulat, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), a souligné la signification du forum et les contributions du Vietnam dans le maintien du rôle central de l’ASEAN et la promotion de la voix du bloc pour la paix et la stabilité régionales et mondiales.

Le diplomate lao a salué l'initiative du Vietnam d'avoir créé et organisé avec succès les deux éditions précédentes du forum. La participation régulière du Premier ministre lao à ces rencontres montre sa haute considération accordée aux relations bilatérales et la responsabilité commune envers l'avenir de la région.

Chaque édition de ce forum annuel aborde un thème différent mais toujours en parfaite adéquation avec l'actualité d'un contexte économique et géopolitique mondial en constante évolution. Pour l'année 2026, le Vietnam a choisi comme thème directeur "Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et approche centrée sur le peuple".Selon le responsable lao, ce choix témoigne d'une réaction opportune du Vietnam face aux incertitudes mondiales.

Ce forum constitue désormais un mécanisme essentiel pour encourager les échanges de points de vue et proposer des orientations de coopération de l'ASEAN. L'objectif global est de bâtir une communauté plus forte, capable de répondre efficacement aux crises et de saisir les opportunités au bon moment.

Les propositions issues des sessions précédentes servent de références précieuses pour la construction et l'application de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045. Ces idées mettent l'accent sur le renforcement du leadership, la croissance économique, la transformation numérique et le développement vert.

Le forum fonctionne ainsi comme un véritable pont reliant les gouvernements, les instituts de recherche, les experts et les entreprises pour concevoir des politiques modernes et adaptées aux réalités du terrain, au bénéfice direct des populations.

Le vice-ministre lao a exprimé sa ferme conviction que le Forum de l’avenir de l’ASEAN contribuera non seulement à renforcer le rôle et la position du Vietnam, mais aussi à apporter d’importantes contributions à la définition de la vision et des orientations de la coopération au sein de l’ASEAN.

Le Laos apprécie hautement le rôle du Vietnam dans la promotion de la coopération, le renforcement de la solidarité et l’encouragement d’un esprit de responsabilité partagée au sein de l’ASEAN, a déclaré Phongsavan Sisoulat.

Il s’est également dit convaincu que, grâce aux contributions significatives et aux initiatives constructives du Vietnam ainsi que des autres pays membres, l’ASEAN continuera de se développer en une communauté forte, jouant un rôle important sur la scène régionale et internationale. -VNA

#Forum de l'avenir de l'ASEAN #Laos
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