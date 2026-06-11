L’art du thé au lotus de Hué : quand la fleur sublime l’infusion

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D'anciennes variétés de lotus de Hué sont sélectionnées pour parfumer le thé. Photo : VNA
D'anciennes variétés de lotus de Hué sont sélectionnées pour parfumer le thé. Photo : VNA
Avant de préparer l’infusion, l’artisan procède au nettoyage méticuleux puis au chauffage des ustensiles, afin d’en garantir la pureté et de préserver toute la délicatesse des arômes à venir. Photo : VNA
Avant de préparer l’infusion, l’artisan procède au nettoyage méticuleux puis au chauffage des ustensiles, afin d’en garantir la pureté et de préserver toute la délicatesse des arômes à venir. Photo : VNA
Le thé infusé dans la fleur est enveloppé dans une feuille de lotus et conservé au réfrigérateur pour une préservation durable. Photo : VNA
Le thé infusé dans la fleur est enveloppé dans une feuille de lotus et conservé au réfrigérateur pour une préservation durable. Photo : VNA
Un artisan verse le thé au lotus pour ses convives. Photo : VNA
Un artisan verse le thé au lotus pour ses convives. Photo : VNA
La fleur contenant le thé est récoltée après une journée d'imprégnation. Photo : VNA
La fleur contenant le thé est récoltée après une journée d'imprégnation. Photo : VNA
Le thé imprégné du parfum des lotus de Hué dégage une senteur pure et délicate. Photo : VNA
Le thé imprégné du parfum des lotus de Hué dégage une senteur pure et délicate. Photo : VNA
L'artisan introduit le thé à l'intérieur d'un lotus blanc. Photo : VNA
L'artisan introduit le thé à l'intérieur d'un lotus blanc. Photo : VNA
L'artisan Vo Dai Phong sélectionne méticuleusement chaque lotus pour y insérer le thé. Photo : VNA
L'artisan Vo Dai Phong sélectionne méticuleusement chaque lotus pour y insérer le thé. Photo : VNA
L’artisan sélectionne un thé de haute qualité afin que le dégustateur puisse savourer à la fois la fraîcheur du lotus et la finesse du thé, dans un équilibre subtil et harmonieux des arômes. Photo : VNA
L’artisan sélectionne un thé de haute qualité afin que le dégustateur puisse savourer à la fois la fraîcheur du lotus et la finesse du thé, dans un équilibre subtil et harmonieux des arômes. Photo : VNA
L'artisan doit se lever à l'aube pour choisir les fleurs de lotus répondant aux standards requis pour l'infusion. Photo : VNA
L'artisan doit se lever à l'aube pour choisir les fleurs de lotus répondant aux standards requis pour l'infusion. Photo : VNA
La récolte des fleurs de lotus ayant parfumé le thé s’effectue après une journée d’imprégnation, lorsque les pétales ont pleinement libéré leur fragrance et transmis leur essence délicate aux feuilles de thé. Photo : VNA
La récolte des fleurs de lotus ayant parfumé le thé s’effectue après une journée d’imprégnation, lorsque les pétales ont pleinement libéré leur fragrance et transmis leur essence délicate aux feuilles de thé. Photo : VNA
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L’art du thé au lotus de Hué : quand la fleur sublime l’infusion

Pour confectionner le thé au lotus, l’artisan doit faire preuve d’une minutie extrême. Il se lève à l’aube afin de sélectionner des fleurs répondant à des critères particulièrement rigoureux, privilégiant celles qui n’ont pas encore pleinement éclos et dont la fraîcheur est irréprochable. Avec une infinie délicatesse, il insère ensuite le thé au cœur de lotus blancs anciens, véritable écrin naturel aux parfums subtils. Le thé y repose durant toute une journée, exposé aux éléments, absorbant patiemment l’essence florale et la fragrance délicate du lotus, jusqu’à atteindre une harmonie aromatique d’une grande finesse.

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#thé au lotus de Hué #thé au lotus

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