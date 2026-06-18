Ho Chi Minh-Ville : la transformation des canaux, symbole du renouveau urbain

Autrefois caractérisés par des eaux noires et putrides, et bordés d’habitations précaires, les canaux de Nhiêu Lôc - Thi Nghe et Tau Hu - Bên Nghe se sont transformés en véritables poumons verts au cœur de Ho Chi Minh-Ville. Cette reconquête environnementale a permis d’améliorer durablement la qualité de vie des habitants et de redessiner la physionomie de la mégapole du Sud, en réhabilitant des espaces autrefois dégradés en corridors urbains plus sains et mieux intégrés au tissu urbain.