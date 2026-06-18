Ho Chi Minh-Ville : la transformation des canaux, symbole du renouveau urbain

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Les avenues Hoang Sa et Truong Sa, bordées d’arbres, longent les deux rives du canal Nhiêu Lôc–Thi Nghe. Photo : VNA
Les avenues Hoang Sa et Truong Sa, bordées d’arbres, longent les deux rives du canal Nhiêu Lôc–Thi Nghe. Photo : VNA
Les habitants vivant le long des deux rives du canal Nhiêu Lôc–Thi Nghe profitent de l’air frais du matin. Photo : VNA
Les habitants vivant le long des deux rives du canal Nhiêu Lôc–Thi Nghe profitent de l’air frais du matin. Photo : VNA
Les espaces verts aménagés le long des deux rives du canal Nhiêu Lôc–Thi Nghe contribuent à embellir le paysage et à offrir un cadre de vie agréable et verdoyant aux habitants. Photo : VNA
Les espaces verts aménagés le long des deux rives du canal Nhiêu Lôc–Thi Nghe contribuent à embellir le paysage et à offrir un cadre de vie agréable et verdoyant aux habitants. Photo : VNA
Les eaux limpides du canal Tau Hu–Bên Nghe reflètent les ouvrages modernes de Hô Chi Minh-Ville, vus depuis le pont Calmette. Photo : VNA
Les eaux limpides du canal Tau Hu–Bên Nghe reflètent les ouvrages modernes de Hô Chi Minh-Ville, vus depuis le pont Calmette. Photo : VNA
Le canal Tau Hu–Bên Nghe dans son tronçon traversant les quartiers de Xom Chiêu et Sai Gon. Photo : VNA
Le canal Tau Hu–Bên Nghe dans son tronçon traversant les quartiers de Xom Chiêu et Sai Gon. Photo : VNA
Le boulevard Vo Van Kiêt longe le canal Tau Hu–Bên Nghe dans sa traversée du quartier de Sai Gon. Photo : VNA
Le boulevard Vo Van Kiêt longe le canal Tau Hu–Bên Nghe dans sa traversée du quartier de Sai Gon. Photo : VNA
Le pont Calmette, reliant les quartiers de Sai Gon et de Xom Chiêu, est l’un des nombreux ouvrages franchissant le canal Tau Hu–Bên Nghe et contribuant à l’embellissement du paysage urbain de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Le pont Calmette, reliant les quartiers de Sai Gon et de Xom Chiêu, est l’un des nombreux ouvrages franchissant le canal Tau Hu–Bên Nghe et contribuant à l’embellissement du paysage urbain de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Le canal Tau Hu–Bên Nghe et le boulevard Vo Van Kiêt constituent un axe majeur de la liaison Est-Ouest de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Le canal Tau Hu–Bên Nghe et le boulevard Vo Van Kiêt constituent un axe majeur de la liaison Est-Ouest de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Le canal Nhiêu Lôc–Thi Nghe dans son tronçon traversant les quartiers de Nhiêu Lôc, Phu Nhuân et Xuân Hoa. Photo : VNA
Le canal Nhiêu Lôc–Thi Nghe dans son tronçon traversant les quartiers de Nhiêu Lôc, Phu Nhuân et Xuân Hoa. Photo : VNA
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Ho Chi Minh-Ville : la transformation des canaux, symbole du renouveau urbain

Autrefois caractérisés par des eaux noires et putrides, et bordés d’habitations précaires, les canaux de Nhiêu Lôc - Thi Nghe et Tau Hu - Bên Nghe se sont transformés en véritables poumons verts au cœur de Ho Chi Minh-Ville. Cette reconquête environnementale a permis d’améliorer durablement la qualité de vie des habitants et de redessiner la physionomie de la mégapole du Sud, en réhabilitant des espaces autrefois dégradés en corridors urbains plus sains et mieux intégrés au tissu urbain.

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#canaux #Hô Chi Minh-Ville #mégapole du Sud

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