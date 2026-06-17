Poèmes et textes littéraires sur l’architecture de la Cité impériale de Huê : un « musée de la poésie » unique au monde

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Textes poétiques en caractères chinois associés à des œuvres picturales sur l’architecture de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois associés à des œuvres picturales sur l’architecture de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
Textes poétiques en caractères chinois gravés dans le Palais de la Suprême Harmonie (Điện Thái Hòa), au sein de la Cité impériale de Huê. Photo: VNA
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Poèmes et textes littéraires sur l’architecture de la Cité impériale de Huê : un « musée de la poésie » unique au monde

Les inscriptions littéraires ornant l’architecture de la Cité impériale de Huê regroupent poèmes, textes en prose, sentences parallèles et inscriptions monumentales en caractères chinois. Issues d’une sélection d’œuvres composées par les empereurs de la dynastie des Nguyen, elles constituent un exceptionnel « musée de la poésie », unique au monde par son ampleur et son intégration à l’espace architectural.

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#Huê #Cité impériale de Huê #empereurs #dynastie des Nguyên #oeuvres #poèmes

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