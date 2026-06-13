Société

Le VNCA invité à intensifier son appui à la campagne vietnamienne d’identification des martyrs

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a salué les contributions du Vietnam Center and Sam Johnson Vietnam Archive (VNCA) de l’Université Texas Tech et de son partenaire, Vietnam Wartime Accounting Initiative (VWAI), dans la recherche des Vietnamiens portés disparus pendant la guerre.

Panorama de la rencontre entre la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, et une délégation de l’Université Texas Tech conduite par le Dr Stephen Maxner, directeur du VNCA. Photo: VNA
Panorama de la rencontre entre la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, et une délégation de l’Université Texas Tech conduite par le Dr Stephen Maxner, directeur du VNCA. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam souhaite une coopération plus étroite et plus efficace du Vietnam Center and Sam Johnson Vietnam Archive (VNCA) de l’Université Texas Tech et de son partenaire, Vietnam Wartime Accounting Initiative (VWAI), dans les efforts de recherche et de collecte des restes des martyrs.

C’est ce qu’a déclaré la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra lors d’une rencontre, le 13 juin à Hanoï, avec une délégation de l’Université Texas Tech conduite par le Dr Stephen Maxner, directeur du VNCA, en visite de travail au Vietnam.

Selon la vice-Première ministre, la recherche et la collecte des restes des martyrs constituent une aspiration profonde des familles concernées et de l’ensemble du peuple vietnamien. Elle a souligné que l’engagement du VNCA et de VWAI revêt une portée profondément humanitaire, contribuant à panser les blessures de la guerre, à tourner la page du passé et à atténuer la douleur des familles des disparus.

Pham Thi Thanh Tra a salué les contributions du VNCA en tant que partenaire de l’initiative de recherche des Vietnamiens portés disparus pendant la guerre. Avec plus de 30 millions de pages d’archives originales et plus de 40.000 ouvrages et études consacrés à la guerre au Vietnam, dont de nombreux documents déclassifiés ainsi que des objets et souvenirs précieux d’anciens combattants vietnamiens, le Centre est devenu un partenaire de confiance du Vietnam.

Le Centre fournit des informations, rassemble des documents et aide le Vietnam à les analyser, à les décrypter et à les confronter aux archives nationales, contribuant ainsi à la recherche des soldats disparus et à la restitution de souvenirs aux familles des martyrs.

En 2025, le Centre a restitué près de 30 documents de guerre à des familles et anciens combattants vietnamiens. Il a également remis plus de 200 dossiers d’archives de terrain au Centre national d’archives n° III du Vietnam à des fins de conservation et de recherche, apportant un précieux réconfort aux proches des martyrs.

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Délégués lors de l'événement. Photo: VNA


Rappelant que le Vietnam met actuellement en œuvre la « Campagne des 500 jours et nuits pour la recherche, la collecte et l’identification des restes des martyrs non identifiés », avec pour objectif de retrouver environ 7.000 dépouilles et de réaliser les prélèvements nécessaires à l’identification ADN, la vice-Première ministre a souligné le caractère profondément humanitaire de cette mission, qui témoigne de la reconnaissance du pays envers ceux qui se sont sacrifiés pour la nation.

Elle a estimé que l’appui documentaire et le travail de décryptage menés par le VNCA jouent un rôle essentiel dans l’atteinte de ces objectifs.

Pham Thi Thanh Tra a souhaité que le VNCA et VWAI poursuivent leur coopération avec le groupe de travail du Comité national chargé de la recherche, de la collecte et de l’identification des restes des martyrs, notamment à travers le partage de documents, le renforcement des dossiers et l’application des technologies dans l’analyse des archives.

Elle a également exprimé le souhait que le Centre élargisse encore ses recherches documentaires afin de faciliter la restitution de souvenirs personnels à des familles de martyrs à l’occasion de la Conférence nationale d’hommage aux personnes méritantes de la Révolution, prévue en juillet 2026.

De son côté, le Dr Stephen Maxner a affirmé que le VNCA est prêt à poursuivre son soutien et à fournir des informations aux autorités vietnamiennes pour les opérations de recherche et de collecte.

Le Centre poursuit actuellement la numérisation de nouvelles archives déclassifiées en coopération avec les Archives nationales des États-Unis et mène, avec ses partenaires vietnamiens, plusieurs projets de recherche communs afin de constituer des bases de données toujours plus complètes au service de l’identification des disparus et de la collecte des restes des martyrs. -VNA

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