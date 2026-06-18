Société

Festival national de la presse 2026, un pont médiatique entre les pays de l’ASEAN

Plus de 50 journalistes venus du Laos, du Cambodge et de Thaïlande ont participé à un programme d’échanges à Hai Phong. Cette initiative a contribué à renforcer les liens entre les médias de l’ASEAN tout en offrant aux participants une meilleure compréhension du développement socio-économique du Vietnam.

Le président du Club des journalistes cambodgiens Puy Kea s'exprime. Photo: VNA
Le président du Club des journalistes cambodgiens Puy Kea s'exprime. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) -Dans le cadre du Festival national de la presse 2026 et à l'approche du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925 - 2026), une délégation de plus de 50 journalistes venus du Laos, du Cambodge et de Thaïlande s'est rendue, le 18 juin, à Hai Phong, ville portuaire du nord du Vietnam, pour une mission d'information.

Au cours de cette visite, la délégation s'est rendue à la Société par actions de Bière Hanoï - Hai Phong, l'une des entreprises emblématiques de la ville, et a participé à un programme d'échanges organisé conjointement par l'Association des journalistes vietnamiens, le Service de l'Industrie et du Commerce de Hai Phong et l'entreprise. Cette activité a permis aux journalistes de l'ASEAN d'approfondir leur compréhension de l'environnement d'investissement local, des activités de production industrielle, ainsi que du développement socio-économique et de l'identité culturelle unique de la région.

Lors de son intervention, Savankhone Razmountry, président de l'Association des journalistes lao et chef de la délégation, a salué le développement dynamique de Hai Phong ces dernières années. Il a déclaré que la visite avait permis aux participants de mieux comprendre le processus d'industrialisation et de modernisation de la ville, ainsi que ses efforts pour promouvoir son image à travers les médias.

Parallèlement, le président du Club des journalistes cambodgiens, Puy Kea, a exprimé son admiration pour la croissance économique rapide de Hai Phong, ses infrastructures développées et son environnement des affaires professionnel. Il a souligné qu'un tel échange contribue non seulement à renforcer la compréhension mutuelle entre les journalistes de la région, mais offre également de précieuses opportunités pour présenter le Vietnam, et notamment Hai Phong, à la communauté internationale.

Partageant cet avis, le président de la Confédération des journalistes thaïlandais, Nakorn Veerapavati, a estimé que les expériences de terrain acquises à Hai Phong constitueraient une précieuse source d'informations pour les journalistes internationaux désireux de faire découvrir le Vietnam, son peuple et sa culture aux publics des pays de l'ASEAN. -VNA

#presse #Hai Phong #ASEAN
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Centre de services administratifs publics de la commune de Truong Tan, ville de Hai Phong. Photo: VNA

« Mois à l’écoute des citoyens » : la satisfaction citoyenne au cœur de l’action publique

Cette initiative vise à concrétiser les orientations définies par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors du premier Congrès de l’organisation du Parti du FPV et des organismes centraux pour le mandat 2025-2030, ainsi que celles adoptées lors du 11e Congrès national du FPV pour la période 2026-2031. Elle contribuera également à la mise en œuvre de la résolution issue de ce congrès.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân s'exprime lors du Congrès. Photo: VNA

Les femmes vietnamiennes appelées à contribuer davantage au développement national

Lors de l’ouverture du 14e Congrès national de l'Union des femmes vietnamiennes, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné que les femmes ne devaient plus être seulement des participantes au développement du pays, mais de véritables protagonistes de sa construction et de son avenir, tout en appelant à renforcer leur rôle dans tous les domaines de la vie sociale.

Cérémonie de lancement du concours. Photo: VNA

Japon : un concours pour sensibiliser les Vietnamiens au droit local

Selon Nguyen Sau, représentant de l’ambassade du Vietnam au Japon, la diffusion des connaissances juridiques constitue un moyen important de sensibiliser la communauté vietnamienne et de réduire les infractions commises par certains ressortissants vietnamiens au Japon.

La célébration de la Journée de la Russie à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le Vietnam et la Russie approfondissent leur partenariat

À l’occasion de la Journée de la Russie, les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont souligné l’importance des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Fédération de Russie, tout en réaffirmant leur volonté de contribuer au renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Vu Viet Trang, directrice générale de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), remet un certificat à des représentants du journal Vietnam News & Law. Photo : VNA

Vietnam News & Law ouvre un nouveau chapitre de son développement

Créé en 1991 dans le contexte du Renouveau et de l’ouverture internationale du Vietnam, Vietnam News a célébré ses 35 ans d’existence, marquant un parcours étroitement lié aux efforts du pays pour promouvoir son image auprès du public international.

L’exposition « Empreintes et aspirations dans une nouvelle ère ». Photo: VNA

Les femmes vietnamiennes à l’honneur dans une exposition à Hanoï

Organisée les 17 et 18 juin au Centre national des congrès de Hanoï, l’exposition « Empreintes et aspirations dans une nouvelle ère » met en lumière le parcours historique, les contributions remarquables et les ambitions de développement des femmes vietnamiennes, tout en illustrant leur rôle croissant dans l’intégration internationale et l’édification du pays.

Prélèvement des échantillons sur les restes de martyrs non identifiés au cimetière des martyrs de la ville de Huê. Photo : VNA

La campagne de 500 jours recueillit les échantillons sur 1.456 martyrs non identifiés

Le vice-président du Comité populaire de Huê, Nguyên Van Manh, a déclaré que cette campagne de prélèvement d’échantillons à grande échelle contribuera à la constitution d’une base de données ADN nationale pour les martyrs, jetant ainsi les bases de futures vérifications d’identité et permettant de rétablir les noms des soldats tombés au combat et d’apaiser la douleur, vieille de plusieurs décennies, de leurs familles.

Photo d’illustration : Viettel Telecom

Les abonnements mobiles non vérifiés suspendus des services d’appels dès le 15 juin

Les chiffres préliminaires indiquent que plus de 93 millions de numéros de téléphone mobile avaient fait l’objet d’une vérification d’identité complète au matin du 15 juin, tandis que plus de 2 millions de numéros ont été identifiés comme n’étant pas utilisés par leurs propriétaires enregistrés. Environ 18 millions d’abonnements n’avaient pas encore confirmé leur statut et ont donc vu leurs appels et SMS sortants suspendus.