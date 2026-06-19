La VNA inaugure un portail dédié à la transformation numérique

Hai Phong (VNA) – Dans le cadre de la Fête nationale de la presse 2026, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a officiellement lancé le 19 juin la plate-forme d’information « Chuyen dong so », accessible à l’adresse http://chuyendongso.vnanet.vn.



Ce nouveau produit de presse vise à mettre en œuvre de manière concrète la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.



La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses ; de Le Quoc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhan Dan, vice-chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses et président de l’Association des journalistes du Vietnam ; ainsi que de nombreux journalistes et représentants d’organes de presse.



S’exprimant lors de l’événement, Vu Viet Trang, membre de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, secrétaire du Comité du Parti et directrice générale de la VNA, cheffe adjointe de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, a souligné que la Résolution n°57-NQ/TW avait ouvert de nouvelles perspectives de développement en faisant des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique des moteurs essentiels d’une croissance rapide et durable.

Vu Viet Trang, membre de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, secrétaire du Comité du Parti et directrice générale de la VNA, cheffe adjointe de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses. Photo: VNA





Selon elle, la VNA a non seulement pour mission de promouvoir l’esprit d’innovation dans l’ensemble de la société, mais aussi de montrer l’exemple en appliquant les nouvelles technologies et en modernisant ses méthodes journalistiques afin de proposer des produits médiatiques modernes et utiles au public.



La VNA espère que « Chuyen dong so » deviendra un pont entre les idées et l’action, entre les connaissances et la pratique, ainsi qu’entre la science et la vie quotidienne, a-t-elle affirmé.



« Chuyen dong so » est la première plate-forme spécialisée de la VNA consacrée aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique. Elle aborde notamment les politiques et stratégies nationales, l’intelligence artificielle, l’innovation et l’entrepreneuriat, la souveraineté numérique et des données, ainsi que les expériences internationales et les personnalités du secteur technologique...



Conçue selon un modèle médiatique convergent, la plate-forme fournira des informations fiables, diversifiées et approfondies sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique aux médias comme au grand public.



« Chuyen dong so » est appelée à devenir un espace ouvert de partage des connaissances, reliant décideurs politiques, scientifiques, entreprises technologiques, communauté de l’innovation et citoyens.



Suivant de près les évolutions numériques au Vietnam et dans le monde, la plate-forme couvrira les politiques stratégiques, l’administration numérique, l’économie numérique, la société numérique, les avancées scientifiques et technologiques, les entreprises innovantes, les données numériques ainsi que les tendances de demain... -VNA