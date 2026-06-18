Sciences

Un plan ambitieux pour faire émerger dix géants vietnamiens des technologies d’ici 2030

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de faire émerger au moins dix grandes entreprises technologiques stratégiques nationales répondant à des critères exigeants.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de faire émerger au moins dix grandes entreprises technologiques stratégiques nationales. Photo: VNA
D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de faire émerger au moins dix grandes entreprises technologiques stratégiques nationales. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a signé, le 17 juin, la décision n° 1091/QD-TTg approuvant un projet visant à développer de grandes entreprises technologiques stratégiques afin de soutenir les infrastructures numériques, les ressources humaines numériques, les données numériques et la cybersécurité sur la période 2026-2030.

Selon ce texte, ces entreprises auront pour mission de maîtriser, développer et commercialiser des technologies stratégiques clés, tout en contribuant à relever les grandes missions stratégiques nationales en matière de sciences et technologies, d’innovation, de transformation numérique et de souveraineté technologique.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de faire émerger au moins dix grandes entreprises technologiques stratégiques nationales répondant à des critères exigeants. Chacune devra réaliser un chiffre d’affaires annuel d’au moins un milliard de dollars, employer au moins 5.000 personnes et consacrer au moins 3 % de ses revenus à la recherche et au développement. Ces entreprises devront également détenir au moins un brevet délivré par l’un des cinq principaux offices mondiaux de propriété intellectuelle.

Ces acteurs stratégiques joueront un rôle moteur dans la mise en place d’infrastructures numériques modernes, intégrées et connectées aux réseaux internationaux. Le plan prévoit notamment l’installation de six nouveaux câbles optiques sous-marins à haut débit, dont au moins un câble sous-marin à fibre optique développé sous maîtrise d’ouvrage vietnamienne, ainsi qu’une couverture 5G atteignant 99 % de la population. Cinq centres de données aux normes internationales seront également développés afin de renforcer la position du Vietnam comme pôle régional dans ce domaine.

Les entreprises concernées contribueront aussi à bâtir un écosystème national de données numériques ouvert, interconnecté, sécurisé et fiable, favorisant la normalisation, le partage et l’exploitation responsable des données au service de la gouvernance numérique, de l’économie numérique, de la société numérique et de la souveraineté des données.

Le développement du capital humain constitue un autre pilier de cette stratégie. Le gouvernement entend promouvoir un modèle de formation associant l’État, les universités et les entreprises. Des mécanismes spécifiques seront mis en place pour attirer des experts internationaux de haut niveau, tandis que des plateformes d’apprentissage en ligne intégrant l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle seront progressivement déployées au bénéfice de l’ensemble de la population.

S’agissant des technologies stratégiques, les entreprises vietnamiennes sont encouragées à maîtriser au moins 70 % des technologies figurant sur la liste établie par le Premier ministre. Le Vietnam vise également une place parmi les trois pays les plus avancés d’Asie du Sud-Est dans la recherche, le développement et l’application de l’intelligence artificielle. Six systèmes d’IA reposant sur des données vietnamiennes seront développés pour répondre aux besoins de secteurs essentiels tels que la justice, la finance, l’agriculture, l’environnement, la culture, les sports, le tourisme, la santé et l’éducation.

Parallèlement, le renforcement des capacités nationales en cybersécurité est considéré comme une priorité afin de protéger les infrastructures numériques critiques et les données personnelles, de détecter et de traiter rapidement les incidents, et de garantir la sécurité ainsi que la souveraineté numériques.

Pour atteindre ces objectifs, le projet prévoit notamment l’amélioration du cadre institutionnel, le renforcement de l’efficacité des politiques publiques et de leur mise en œuvre, le déploiement des grandes missions nationales en matière de sciences, de technologies, d’innovation et de transformation numérique, ainsi que le soutien à la recherche, au développement et à l’expansion des marchés des entreprises technologiques. Un mécanisme d’évaluation sera également mis en place pour suivre l’exécution du plan. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #décision n° 1091/QD-TTg #grandes entreprises technologiques #infrastructures numériques #géants vietnamiens des technologies
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Économie privée

Sur le même sujet

L’accès à la zone industrielle VSIP de Can Tho à l’intersection avec la Route nationale 80. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur des IDE de haute qualité pour soutenir sa nouvelle stratégie de croissance

Le Vietnam enregistre une forte progression des investissements directs étrangers (IDE) depuis le début de l’année 2026, avec près de 25 milliards de dollars de capitaux enregistrés en cinq mois. Alors que les flux se dirigent de plus en plus vers les secteurs de haute technologie, les autorités et les acteurs financiers s’efforcent de mettre en place des mécanismes et des services adaptés afin d’attirer des investissements à plus forte valeur ajoutée et de renforcer leur contribution à l’économie nationale.

Voir plus

Cybertech Global TLV 2026 (Expo Tel Aviv), conférence et exposition internationale sur la cybersécurité en Israël. Photo : VNA

Construire un écosystème de ressources humaines en cybersécurité

Face à l’accélération de la transformation numérique et à la sophistication croissante des cyberattaques, le Vietnam est confronté à une pénurie importante de spécialistes en cybersécurité. Les experts soulignent l’urgence de bâtir un écosystème de formation solide, fondé sur une coopération étroite entre l’État, les universités et les entreprises, afin de garantir la sécurité de l’espace numérique national.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, s'exprime lors de cet événement. Photo: VNA

Le Vietnam met en avant son savoir-faire technologique à Vienne

Conçu comme une plateforme de démonstration et de connexion pour l’innovation, la "Journée de la technologie robotique du Vietnam" visait à promouvoir les capacités du Vietnam en matière de recherche, de développement et de maîtrise des technologies de pointe dans les domaines de la robotique, de l’automatisation et de l’intelligence artificielle (IA).

Le Dr Nguyen Huu Ha, directeur adjoint du Département des sciences et des technologies de la province de Gia Lai, s'exprime lors du colloque. Photo: VNA

Physique : le Vietnam impulse un dialogue scientifique multidimensionnel

Le colloque scientifique international intitulé « Progrès récents dans l’étude des électrons fortement corrélés » poursuit trois objectifs principaux : offrir un espace d’échanges privilégié et renforcer la coopération entre les experts de premier plan et la nouvelle génération de chercheurs ; stimuler un dialogue scientifique multidimensionnel sur les grandes questions encore non résolues dans ce domaine ; et promouvoir de nouveaux axes de coopération internationale avec une participation active de la communauté des physiciens vietnamiens.

Photo : VNA

Le NIC lance un concours national de programmation consacré à l’IA

Le Vietnam lance pour la première fois un hackathon AI-native à l’échelle nationale, réunissant des milliers de jeunes développeurs afin de créer des solutions d’intelligence artificielle répondant à des défis concrets des entreprises et de l’économie numérique.