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Une entreprise vietnamienne accélère la transformation numérique du Cambodge

La société Viettel Cambodia (Metfone), filiale du Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel), vient d'inaugurer son service de logistique Metfone Express au Cambodge. 

Le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Fonction publique, Hun Many, (au centre), assiste à une présentation sur le drone cargo de Metfone Express. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Fonction publique, Hun Many, (au centre), assiste à une présentation sur le drone cargo de Metfone Express. Photo : VNA

​Phnom Penh (VNA) - Le 9 juin au soir, à Phnom Penh, la société Viettel Cambodia (Metfone), filiale du Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel), a officiellement inauguré son service de logistique Metfone Express. Cette étape marque une expansion stratégique majeure vers le secteur de la logistique sur le marché international, faisant suite aux succès remarquables enregistrés par l’entreprise dans le domaine des télécommunications.

​L’événement s’est déroulé en présence du vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Fonction publique, Hun Many, du ministre des Postes et Télécommunications, Chea Vandeth, ainsi que du général de corps d’armée Nguyên Van Gau, vice-ministre vietnamien de la Défense, accompagnés de représentants officiels des deux pays.

Lors de la cérémonie, le directeur général de Metfone, Cao Manh Duc, a rappelé qu’en près de deux décennies de présence au Cambodge, l’entreprise s'est investie dans les infrastructures, le capital humain et la technologie, contribuant activement à la transformation numérique nationale. Selon lui, face au développement vigoureux de l’économie numérique et du commerce électronique, les besoins de connectivité des marchandises et d’efficacité des chaînes d'approvisionnement sont croissants. Parallèlement aux flux de données, la logistique s’avère désormais cruciale pour fluidifier la circulation des biens et soutenir les activités économiques ainsi que le quotidien des citoyens.

Cao Manh Duc a souligné que Metfone Express constitue un pilier de la stratégie visant à bâtir un écosystème numérique global au Cambodge, associant infrastructures numériques et logistiques modernes. L’entreprise s’engage à investir durablement et à appliquer des technologies de gestion numérique afin de mettre en place un système intelligent, transparent et synchronisé.

​Il a affirmé que si les télécommunications ont transformé les interactions humaines, la logistique numérique révolutionnera la circulation des marchandises. Metfone ambitionne ainsi de devenir un partenaire accompagnant le Cambodge dans son développement numérique.

Le ministre Chea Vandeth a salué la contribution de Metfone au progrès socio-économique ainsi qu’au transfert de technologies entre les deux pays.

​Le général Nguyên Van Gau a, pour sa part, souligné que cette expansion témoigne d’une vision durable des entreprises vietnamiennes en faveur du développement de la société numérique au Cambodge.- VNA

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#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Metfone #transformation numérique
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