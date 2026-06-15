Le Vietnam renforce son écosystème de startups

Hanoï (VNA) - Le Vietnam enregistre des progrès remarquables sur la carte mondiale des startups. Selon le rapport 2026 de StartupBlink sur l'indice des écosystèmes de startups, le pays se classe au 50e rang mondial, soit une progression de cinq places en un an, atteignant ainsi son meilleur classement historique.



Ce résultat reflète le dynamisme croissant de l’écosystème national de l’innovation et les premiers effets des politiques de promotion de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique mises en œuvre dans le cadre de la résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique.



Toutefois, pour bâtir des startups innovantes capables de rivaliser sur le marché mondial, l’accompagnement de l’État et des localités demeure indispensable.



Le développement d’un écosystème capable de rivaliser à l’échelle régionale et mondiale figure parmi les priorités du pays. À l’échelle locale, Da Nang s’impose comme l’un des centres d’innovation les plus dynamiques.



Pham Thi Ngoc Quyen, directrice adjointe du Service municipal des sciences et des technologies de Da Nang, a souligné que sa ville considère ce secteur comme un levier stratégique de son développement socio-économique, en se concentrant sur les semi-conducteurs, la transformation numérique et les villes intelligentes.



Grâce à des mécanismes spécifiques accordés par les autorités centrales, Da Nang a mis en place des politiques visant à attirer les investissements et à soutenir l’économie numérique. La ville compte aujourd’hui trois centres de soutien aux startups, 12 incubateurs, six fonds d’investissement et environ 200 startups innovantes.



Ces efforts portent leurs fruits. Après avoir intégré le top 1.000 mondial en 2024 en matière d’écosystème de startups, Da Nang a atteint la 554e place en 2026, gagnant 342 rangs en deux ans.



À l’échelle nationale, le Vietnam figure parmi les pays enregistrant une progression rapide au sein du groupe classé entre la 21e et la 50e place.



Outre Da Nang, Hanoï, Hai Phong et Ho Chi Minh-Ville figurent également dans le top 1.000 mondial. Ho Chi Minh-Ville a intégré pour la première fois le top 100, en se classant au 98e rang.



Selon le ministère des Sciences et des Technologies, cette progression s’explique notamment par le renforcement du cadre juridique, avec l’adoption de la Loi sur la science, la technologie et l’innovation de 2025. Cette loi reconnaît pour la première fois la notion de « technologies stratégiques ».



Le pays ambitionne d’augmenter de 30 % le nombre de startups, de créer entre 30 et 50 entreprises issues des instituts de recherche et de développer trois grands centres d’innovation. Fin 2025, le Vietnam comptait environ 4.000 startups innovantes, dont deux licornes technologiques.



Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a affirmé que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement portée par la science, la technologie, la transformation numérique, l’intelligence artificielle et l’intégration internationale. Il a souligné que la distance entre une idée née au Vietnam et le marché mondial n’avait jamais été aussi courte.



Pour soutenir l’essor des startups, il a plaidé pour un accompagnement de long terme des jeunes entrepreneurs par des réseaux de mentors spécialisés en capitaux, gestion et en technologie. Le gouvernement s’engage à poursuivre l’amélioration du climat des affaires afin de faciliter l’accès au capital, au foncier et aux données.



La complémentarité entre les orientations nationales et les initiatives locales devrait permettre aux entreprises vietnamiennes de renforcer leur place dans les chaînes de valeur mondiales. -VNA