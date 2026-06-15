Tourisme

Le Parisien vante les charmes du Vietnam

Dans un long article consacré au Vietnam, le quotidien français Le Parisien met en lumière les paysages spectaculaires, le riche patrimoine culturel et la gastronomie réputée du pays.

Le quotidien français Le Parisien a récemment publié un long article présentant le Vietnam comme l’une des destinations les plus fascinantes d’Asie. Photo: Le Parisien
Le quotidien français Le Parisien a récemment publié un long article présentant le Vietnam comme l’une des destinations les plus fascinantes d’Asie. Photo: Le Parisien

Paris (VNA) – Le quotidien français Le Parisien a récemment publié un long article présentant le Vietnam comme l’une des destinations les plus fascinantes d’Asie. Le pays y est mis à l’honneur pour la beauté spectaculaire de ses paysages naturels, la richesse de son patrimoine culturel millénaire et une gastronomie considérée parmi les plus séduisantes au monde.

Intitulé « De la savoureuse gastronomie aux paysages grandioses, tous les délices du Vietnam », l’article présente : « Dépaysement garanti au Pays du dragon, le surnom du Vietnam, qui cumule panoramas spectaculaires, patrimoine millénaire époustouflant et cuisine diététique et bon marché, l’une des meilleures au monde.

Évoquer le Vietnam, c’est imaginer des jonques voguant dans la baie d’Along, des rizières en terrasse à perte de vue ou des temples spectaculaires. Le pays – qui a fêté l’an dernier les 50 ans de la réunification du Nord et du Sud – est l’un des plus dynamiques d’Asie avec ses 100 millions d’habitants ».

Selon l’article, « Dès leur arrivée, les visiteurs seront étourdis par les 7 millions de scooters qui bourdonnent dans Hanoï, la capitale, ainsi que par les Klaxons qui résonnent à toute heure du jour et de la nuit. Une fois habitué à cette effervescence, on tombe vite amoureux du Vietnam, autant pour la gentillesse de sa population, que pour sa cuisine ».

L’auteur indique : « Difficile de visiter en un seul voyage ce territoire tout en longueur de plus de 330.000 kilomètres carrés ». Selon lui, « Les lieux les plus remarquables et les plus belles villes historiques se trouvent au nord et au centre ».

Parmi les destinations présentées par l’article, Hanoï « est réputée pour ses nombreuses échoppes de rue où les habitants viennent se restaurer toute la journée ». L’auteur propose : « On commence par goûter un « pho », une spécialité du nord à base de bouillon agrémenté de nouilles, riz, porc, citronnelle et coriandre, chez Bun Cha Huong, où Barack Obama en personne a dîné. On continue avec un « banh mi », un savoureux sandwich dans une baguette chaude avec de la viande grillée, des carottes râpées et des concombres. Et pour finir, on teste le café à l’œuf dans la « rue du train ». Assis sur une chaise à quelques centimètres des rails, on savoure une sorte de sabayon avec un jaune d’œuf fouetté, du sucre et du rhum ajoutés à un expresso, en attendant le passage des wagons ».

Parmi les expériences mises en avant par le quotidien français figurent notamment une nuit sur une jonque dans la baie d’Along, une balade à vélo à travers les rizières de Ninh Binh, une promenade dans la Cité impériale de Hué, un atelier de préparation de nems à Trà Que ou encore le lâcher de lanternes sur l’eau à Hoi An. -VNA

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