Tourisme

Au cœur de Tuyen Quang, la beauté sauvage de la "baie d’Ha Long terrestre"

Surnommée la "baie d’Ha Long terrestre", la commune de Thuong Lam séduit par sa nature préservée, son atmosphère paisible et ses légendes transmises de génération en génération. Depuis l’embarcadère de Thuy, les visiteurs naviguent sur un lac de plus de 8 000 hectares, bordé de forêts primaires et ponctué de formations calcaires semblables à des îles.

Coc Vai Pha, une impressionnante formation rocheuse au milieu du lac écologique de Na Hang - Lam Binh. Photo: VNA
Coc Vai Pha, une impressionnante formation rocheuse au milieu du lac écologique de Na Hang - Lam Binh. Photo: VNA

Tuyen Quang (VNA) - Dans la province de Tuyen Quang, au nord du Vietnam, la commune de Thuong Lam dévoile un paysage spectaculaire où les montagnes calcaires se reflètent dans les eaux émeraude du lac écologique de Na Hang - Lam Binh.

Surnommée la "baie d’Ha Long terrestre", cette région séduit par sa nature préservée, son atmosphère paisible et ses légendes transmises de génération en génération.

Depuis l’embarcadère de Thuy, les visiteurs naviguent sur un lac de plus de 8 000 hectares, bordé de forêts primaires et ponctué de formations calcaires semblables à des îles. Au loin, les villages des communautés Tay, Dao et Hmong, accrochés aux versants montagneux, ajoutent au charme serein de ce paysage naturel.

Selon une légende locale, une volée de phénix serait venue s’établir dans cette vallée. Chaque oiseau aurait choisi un sommet pour y construire son nid, mais il aurait manqué une montagne pour accueillir le dernier d’entre eux. Privé de refuge, celui-ci aurait alors repris son envol, laissant derrière lui une légende mystérieuse que les habitants continuent de transmettre aujourd’hui.

Parmi les sites les plus remarquables de Thuong Lam figure également Coc Vai Pha, une impressionnante formation rocheuse liée à la légende de Tai Ngao, un jeune homme qui aurait construit un barrage afin de protéger la population. Ce rocher constitue à la fois un élément marquant du paysage et un symbole associé à la mémoire collective de la communauté locale.

Selon Nguyen Van Hoa, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Thuong Lam, le charme de la région réside dans l’harmonie entre la nature et la vie des habitants. Les autorités locales privilégient un développement touristique respectueux de l’identité culturelle et de l’environnement, afin d’offrir aux visiteurs une expérience authentique du territoire.

Au-delà des paysages, Thuong Lam propose de nombreuses expériences en pleine nature. Les visiteurs peuvent découvrir la cascade de Khuoi Nhi, dont les eaux descendent à travers plusieurs niveaux rocheux sur près de 3 000 mètres. Entourée de végétation et de rochers couverts de mousse, cette cascade constitue l’un des sites les plus fréquentés de la localité.

D’autres lieux remarquables, tels que la cascade de Nam Me, la grotte de Song Long ou encore la grotte de Khuoi Pin, enrichissent l’offre touristique locale. Le kayak et les promenades en bateau sur le lac figurent également parmi les activités les plus appréciées.

La vie culturelle des minorités ethniques constitue enfin l’un des principaux attraits de Thuong Lam. En soirée, les visiteurs peuvent séjourner dans des maisons traditionnelles sur pilotis de l'ethnie Tay, écouter les chants Then accompagnés du đàn tính, instrument emblématique des communautés du Nord, et découvrir la gastronomie locale. Parmi les spécialités figurent le poisson de rivière grillé, la viande de buffle séchée et le vin de maïs, préparés selon des méthodes traditionnelles.

Récemment reconnue comme site national, Thuong Lam poursuit le développement de ses infrastructures, des hébergements chez l’habitant et du tourisme communautaire, tout en veillant à préserver son authenticité et son environnement naturel.

​Nguyen Van Hoa souligne que la localité continuera à promouvoir un tourisme communautaire durable, en améliorant la qualité des services tout en conservant l’authenticité culturelle et l’hospitalité des habitants. Dans la dynamique de développement de la province, Thuong Lam s’affirme progressivement comme une destination touristique à fort potentiel de Tuyen Quang. -VNA

#Tuyen Quang #Na Hang - Lam Binh
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