Lai Châu mise sur son patrimoine culturel pour une croissance touristique durable

Lai Châu (VNA) – Avec ses paysages majestueux et son riche patrimoine culturel, fruit de la présence de 20 groupes ethniques, la province montagneuse de Lai Châu (Nord) développe un tourisme durable qui place la préservation culturelle et la participation communautaire au cœur de sa démarche.



La province transforme ses atouts naturels et culturels en moteurs clés de sa croissance économique, avec l’ambition de faire du tourisme un pilier majeur de son économie dans les années à venir.



S’étendant sur plus de 9 068 km², Lai Châu abrite une grande diversité d’écosystèmes. Elle possède ou partage sept des dix plus hauts sommets du pays, dont le Pu Ta Leng (3 049 mètres) et le Bach Môc Luong Tu (3 046 mètres). D’autres sites d’intérêt, tels que le col de Ô Quy Hô, les chutes de Tac Tinh et de Nam Luc, ainsi que de vastes réservoirs hydroélectriques, offrent des conditions idéales pour l’écotourisme, le tourisme d’aventure et le développement de complexes hôteliers haut de gamme.

Lai Châu possède de nombreux complexes de grottes d’une beauté à couper le souffle qui attirent de nombreux touristes. Photo : VNA

La diversité culturelle de Lai Châu est tout aussi précieuse. Abritant 20 groupes ethniques, la province préserve un riche patrimoine de coutumes traditionnelles, de langues, de savoirs populaires, de festivals, d’artisanat, de musique et de danses. Ces ressources culturelles uniques constituent un atout distinctif qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.



Le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Tông Thanh Hai, a déclaré que Lai Chau avait très tôt fait du tourisme lié à la préservation culturelle une priorité stratégique de développement. Le Congrès provincial du Parti pour le mandat 2020-2025 a inscrit le développement du tourisme parmi ses tâches essentielles, et des résolutions ultérieures ont établi des cadres politiques pour promouvoir les valeurs culturelles ethniques dans le cadre du développement touristique.

Le marché de Sin Suôi Hô est un élément culturel unique du peuple Hmong de la commune de Sin Suôi Hô, province de Lai Châu. Photo : VNA

De ce fait, la province a accueilli plus de 5 millions de visiteurs entre 2021 et 2025, soit une croissance annuelle moyenne de plus de 33 %. Les recettes touristiques ont été estimées à plus de 3.800 milliards de dôngs (144 millions de dollars, contribuant de manière significative à l’économie locale.



Lai Châu compte actuellement deux zones touristiques provinciales (le pont de verre de Rông Mây et le col de Hoàng Liên), 20 sites touristiques officiellement reconnus et trois produits touristiques liés aux festivals provinciaux.



Le tourisme communautaire s’est imposé comme l’un des modèles les plus performants de la province. Des villages tels que Sin Suôi Hô, Si Thâu Chai et Lao Chai 1 sont devenus des destinations réputées où le développement touristique s’allie à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel.

Le village touristique communautaire de Sin Suôi Hô est une destination remarquable de la province de Lai Châu. Photo : VNA

En 2023, Sin Suôi Hô a reçu le Prix du tourisme communautaire de l’ASEAN, attestant de la qualité et de la durabilité du modèle touristique de Lai Châu.



Trân Manh Hung, directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré que chaque produit touristique doit être associé à des valeurs culturelles authentiques, tout en impliquant les communautés locales et en générant des retombées directes pour elles.

Le tourisme communautaire a non seulement amélioré les conditions de vie, mais a également encouragé les minorités ethniques à préserver leurs langues, leurs costumes traditionnels, leurs coutumes et leur artisanat, a-t-il indiqué.



Situé à environ 1.400 mètres d’altitude et entièrement peuplé par l’ethnie Hmong, Sin Suôi Hô est devenu un modèle de tourisme durable. Les habitants proposent des séjours chez l’habitant, vendent de l’artisanat, offrent des services touristiques et perpétuent la broderie traditionnelle, les chants folkloriques et les festivals culturels.

Bun Voc Nam (Fête de l’Eau) est une fête unique du peuple lao de Lai Châu. Photo : VNA

Pour l’avenir, Lai Châu a adopté une nouvelle résolution sur le développement du tourisme. L’objectif est d’attirer plus de 2,4 millions de visiteurs et de générer plus de 2.700 milliards de dôngs de recettes touristiques d’ici 2030. Plus de 15 villages devraient être reconnus comme destinations de tourisme communautaire, tandis que Sin Suôi Hô aspire à obtenir la distinction de Meilleur village touristique par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).



La province prévoit également d’attirer des investisseurs stratégiques pour des projets d’écotourisme de grande envergure, de diversifier son offre touristique (randonnée en montagne, séjours bien-être, agritourisme et tourisme transfrontalier) et de renforcer sa stratégie de promotion numérique.



Selon Trân Manh Hung, le principal défi de Lai Châu n’est pas le manque de ressources, mais la nécessité de remédier aux lacunes en matière d’infrastructures, de ressources humaines et de marketing de la destination, tout en préservant son identité culturelle.



Grâce à un soutien politique fort, à l’engagement communautaire et à une connectivité des transports améliorée, la province se positionne comme une destination attrayante sous la marque «Lai Châu – majestueuse et authentique», le tourisme durable catalysant le développement à long terme. – VNA

Lê Quang Vinh