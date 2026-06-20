Tourisme

Vers un tourisme plus qualitatif : le pari de Cao Bang

Portée par la popularité croissante des réseaux sociaux, la province montagneuse de Cao Bang attire un nombre grandissant de visiteurs séduits par ses paysages naturels, son patrimoine culturel et ses coûts de séjour abordables. Face à cette dynamique, les autorités locales et les professionnels du secteur cherchent désormais à accroître la valeur ajoutée de l’offre touristique afin de favoriser une croissance durable et renforcer l’attractivité de la destination.

Des touristes aux chutes de Ban Giôc. Photo: VNA
Des touristes aux chutes de Ban Giôc. Photo: VNA

Cao Bang (VNA) – Ces dernières années, les paysages spectaculaires de Cao Bang, dans le nord du Vietnam, ont bénéficié d’une visibilité accrue grâce aux réseaux sociaux. Des milliers de vidéos publiées sur TikTok, Facebook, Instagram et d’autres plateformes numériques ont largement contribué à faire connaître cette province frontalière auprès des voyageurs vietnamiens, notamment des jeunes générations en quête de découvertes authentiques et de tourisme de bien-être.

Les contenus consacrés aux séjours à faible coût, aux circuits en autonomie ou aux hébergements chez l’habitant ont permis de renforcer l’image de Cao Bang comme destination accessible, riche en patrimoine naturel et culturel. Toutefois, cette réputation de destination économique soulève également de nouveaux défis pour les acteurs locaux du tourisme.

À l’instar de nombreux visiteurs, Hoang Duc Viêt, un jeune touriste originaire de Hai Phong, a récemment consacré une semaine à la découverte de la province. Au cours de son séjour, il a visité plusieurs sites emblématiques, notamment les chutes de Ban Giôc, la grotte de Nguom Ngao et le site historique national spécial de Pac Bo. Il souligne la beauté des paysages, la richesse historique de la région ainsi que le caractère raisonnable des dépenses liées à l’hébergement, à la restauration et aux billets d’entrée.

Cette accessibilité constitue un atout indéniable pour Cao Bang. Cependant, selon les professionnels du secteur, elle tend également à créer des attentes de faible dépense parmi les visiteurs, limitant ainsi les retombées économiques du tourisme local.

Nguyên Thi Lan, présidente de l’Association du tourisme de Cao Bang, estime que l’image de destination bon marché risque de devenir un frein au développement du secteur. Selon elle, si les prestations demeurent systématiquement à bas prix, les entreprises touristiques auront davantage de difficultés à améliorer la qualité des services et à générer des revenus durables.

Pour elle, Cao Bang doit progressivement évoluer d’une destination « belle et abordable » vers une destination d’expériences. L’objectif est d’inciter les visiteurs à prolonger leur séjour, à multiplier leurs activités et à revenir à plusieurs reprises, plutôt que de se limiter à une visite rapide des principaux sites touristiques.

Cette réflexion intervient dans un contexte marqué par l’évolution des comportements touristiques. Les voyages individuels, les séjours en petits groupes et les expériences axées sur la détente et l’immersion culturelle gagnent en popularité. De nombreux jeunes visiteurs privilégient désormais l’exploration autonome, la photographie, la découverte des modes de vie locaux et les échanges avec les communautés montagnardes.

vnanet-potal-khu-di-tich-quoc-gia-dac-biet-pac-bo-thu-hut-khach-du-lich-dip-nghi-le-8737016.jpg
Des touristes à Cao Bang. Photo: VNA

Selon Nguyên Duc Thinh, directeur de la Société par actions de tourisme de Cao Bang, cette tendance complique l’activité des agences de voyages traditionnelles. Les circuits organisés pour de grands groupes attirent moins de clients, tandis que la généralisation des déplacements en véhicule personnel réduit la demande en services de transport touristique.

Même constat pour Hoang Thi Hoa, directrice de Hoang Hoa Travel. Elle observe que les jeunes voyageurs s’informent principalement à travers les réseaux sociaux, sélectionnent eux-mêmes leurs hébergements, restaurants et lieux de visite, puis organisent leur séjour en toute autonomie. Si cette évolution contribue efficacement à la promotion de la destination, elle fragilise également les modèles touristiques traditionnels.

Face à cette situation, les acteurs du secteur plaident pour une stratégie fondée sur l’amélioration de l’expérience touristique plutôt que sur une politique de rabais systématiques. Hoàng Thị Lan, directrice de la Société internationale de tourisme des chutes de Ban Gioc, estime que les établissements touristiques doivent privilégier la qualité des services afin d’encourager une consommation plus élevée.
Parmi les pistes de développement évoquées figurent notamment l’essor de l’économie nocturne, la création de rues piétonnes, l’organisation de spectacles culturels, la mise en place d’espaces artistiques interactifs ainsi que le développement d’infrastructures de loisirs répondant aux attentes des jeunes visiteurs.
La gastronomie apparaît également comme un levier stratégique. Les spécialités locales déjà réputées pourraient être davantage valorisées au sein d’espaces de restauration modernes associant expérience culinaire, patrimoine culturel et récits identitaires du territoire.

Les autorités provinciales misent par ailleurs sur le potentiel des plateformes numériques pour promouvoir l’image de Cao Bang à travers des vidéos, des photographies et des témoignages authentiques, tout en adaptant l’offre touristique aux nouvelles tendances du marché.

Lors d’une récente rencontre avec les entreprises du secteur, le président du Comité populaire provincial, Lê Hai Hoa, a souligné la nécessité de développer des infrastructures touristiques haut de gamme.

La province encourage les investisseurs à lancer des projets de complexes touristiques et de stations de villégiature cinq étoiles, tout en bénéficiant du soutien des autorités en matière de planification, d’infrastructures et de procédures administratives.
Les autorités envisagent également de développer l’économie nocturne autour des chutes de Ban Gioc et dans les quartiers centraux, ainsi que de préparer la création de zones commerciales frontalières et de centres commerciaux modernes.

Les premiers résultats semblent encourageants. Au cours des cinq premiers mois de 2026, Cao Bang a accueilli près de 1,3 million de visiteurs. Les recettes touristiques ont atteint 1 428 milliards de dôngs, tandis que le taux moyen d’occupation des établissements d’hébergement s’est établi à environ 53 %, confirmant le potentiel de croissance de cette destination en pleine mutation. -VNA

#Cao Bang #tourisme #visiteurs #paysages #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Photo: VNA

Cao Bang valorise ses patrimoines naturels et culturels à travers son géoparc mondial UNESCO

Le 27 avril 2026, au siège de l’UNESCO, à Paris, s’est tenue la cérémonie officielle de remise des certificats à 12 nouveaux géoparcs mondiaux ainsi qu’à 44 autres sites ayant réussi le processus de réévaluation périodique nécessaire au maintien de leur statut. Parmi eux, le Géoparc mondial UNESCO de Non nuoc Cao Bang a une nouvelle fois été reconduit sur cette liste prestigieuse, confirmant la valeur exceptionnelle de ce patrimoine ainsi que les efforts constants en faveur de sa préservation et de son développement durable.

Au nom de la délégation vietnamienne, l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, cheffe de la mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a reçu le certificat de re-reconnaissance du géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang. Photo : VNA

L’UNESCO continue d’honorer le Géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang

Consécration pour le patrimoine naturel : le 27 avril à Paris, l'UNESCO a mis à l'honneur de nouveaux sanctuaires géologiques tout en renouvelant sa confiance à 44 sites d'exception. Lors de cette cérémonie, le joyau vietnamien de Non Nuoc Cao Bang a vu son statut de Géoparc mondial brillamment confirmé.

En aval de la cascade de Ban Giôc, à Cao Bang. Photo: hitour.vn

Là-haut à Cao Bang, la beauté sans fard

Célèbre pour ses montagnes grandioses et ses cascades spectaculaires, la province de Cao Bang séduit également par son authenticité rustique et son charme empreint de simplicité, offrant aux visiteurs un visage sauvage dans le Nord-Est du pays.

Voir plus

Des visiteurs utilisent un code QR pour consulter les informations touristiques au mât de souveraineté de Phu Quy (Lâm Dông). Photo : VNA.

Le tourisme vietnamien accélère sa transformation numérique grâce à l’IA

Le Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique 2026-2030 fait de la transformation numérique du tourisme une priorité. S’appuyant sur les données numériques et l’intelligence artificielle, il vise à moderniser la gestion du secteur, enrichir l’expérience des visiteurs et renforcer la compétitivité du tourisme vietnamien.

Photo ; VNA

Le Vietnam, destination aux mille expériences

Des montagnes embrumées du Nord aux plages de sable fin bordant les eaux turquoise du Centre, en passant par les plaines fluviales fertiles du Sud, chaque destination révèle une identité propre et séduit un nombre croissant de visiteurs vietnamiens et étrangers.

Des touristes à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Mobilité multimodale : un nouvel atout pour le tourisme de Hô Chi Minh-Ville

Face aux fluctuations des coûts du transport et à l’évolution des attentes des voyageurs, les entreprises touristiques de Hô Chi Minh-Ville misent sur l’amélioration de l’expérience aux destinations et sur la diversification des itinéraires. Une stratégie qui permet à la fois de réduire les dépenses logistiques et de répondre à la demande croissante pour un tourisme expérientiel, durable et de proximité.

Des touristes se prennent des photos au milieu des vignes luxuriantes de la commune de Muong Phan, province de Diên Biên. Photo : VNA

Le tourisme vert ouvre une nouvelle voie pour le Vietnam

Grâce à son riche écosystème agricole, où chaque région se distingue par ses produits uniques, ses traditions culinaires et ses pratiques agricoles traditionnelles, le Vietnam est idéalement placé pour développer et étendre le modèle «de la ferme à l’assiette». De nombreuses destinations ont déjà adopté ce modèle dans le cadre de leurs stratégies de tourisme durable.

Le quotidien français Le Parisien a récemment publié un long article présentant le Vietnam comme l’une des destinations les plus fascinantes d’Asie. Photo: Le Parisien

Le Parisien vante les charmes du Vietnam

Dans un long article consacré au Vietnam, le quotidien français Le Parisien met en lumière les paysages spectaculaires, le riche patrimoine culturel et la gastronomie réputée du pays.

Des visiteurs découvrent le parc ornithologique de Thung Nham, dans le quartier de Nam Hoa Lu, province de Ninh Binh. Photo : VNA.

Ninh Binh, vitrine du tourisme vert vietnamien

Grâce à ses richesses naturelles et culturelles exceptionnelles, Ninh Binh s'affirme comme l'une des destinations phares du tourisme vert au Vietnam, conciliant préservation du patrimoine, développement durable et attractivité touristique.

Selon les dernières données de Booking.com, Da Nang figure parmi les destinations les plus recherchées pour la période de juin à août. Photo: VNA

Da Nang s’impose comme la destination incontournable de l’été 2026

Selon les dernières données de Booking.com, la cité balnéaire figure parmi les destinations les plus recherchées pour la période de juin à août. Elle séduit les visiteurs par sa capacité à conjuguer tourisme balnéaire, expériences culturelles, patrimoine, divertissement, gastronomie et facilité des déplacements. 

Coc Vai Pha, une impressionnante formation rocheuse au milieu du lac écologique de Na Hang - Lam Binh. Photo: VNA

Au cœur de Tuyen Quang, la beauté sauvage de la "baie d’Ha Long terrestre"

Surnommée la "baie d’Ha Long terrestre", la commune de Thuong Lam séduit par sa nature préservée, son atmosphère paisible et ses légendes transmises de génération en génération. Depuis l’embarcadère de Thuy, les visiteurs naviguent sur un lac de plus de 8 000 hectares, bordé de forêts primaires et ponctué de formations calcaires semblables à des îles.

Le Vietnam s’affirme comme une destination sûre, durable, accueillante et riche en identité culturelle. Photo: VNA

Le rôle clé des médias dans l’essor du tourisme vietnamien à l’ère de l’IA

Face à l’essor de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle, la communication touristique s’impose comme un levier stratégique pour renforcer l’attractivité des destinations. Au Vietnam, les médias sont appelés à jouer un rôle croissant dans la promotion de l’image du pays, la valorisation de son patrimoine culturel et l’accompagnement des ambitions de développement durable du secteur touristique.