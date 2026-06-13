Hô Chi Minh-Ville se classe parmi les meilleures destinations culinaires du monde



Hô Chi Minh-Ville, 12 juin (VNA) - Un mélange dynamique de cuisine de rue, de plats traditionnels et de tendances culinaires modernes a permis à Hô Chi Minh-Ville de se tailler une place parmi les meilleures destinations gastronomiques du monde, selon un récent classement du magazine Time Out.



Dans sa dernière liste des 20 meilleures villes gastronomiques au monde, Hô Chi Minh-Ville s'est classée sixième, surclassant de nombreux centres culinaires de renommée internationale.



Selon Time Out, l’attrait de la cuisine d’Hô Chi Minh-Ville réside dans sa créativité, dont une grande partie a été façonnée au cours de périodes difficiles de l’histoire. Des plats emblématiques tels que le banh mi (sandwichs) et le com tam (riz brisé) sont mis en avant comme exemples de cette ingéniosité.



Le banh mi, désormais mondialement reconnu, est né lorsque les boulangers mélangeaient de la farine de riz avec de la farine de blé en période de pénurie pour obtenir du pain léger et croustillant. Pendant ce temps, le cơm tam reflète une approche pratique consistant à utiliser des céréales fracturées autrefois considérées comme moins souhaitables, les transformant en l'un des plats les plus appréciés de la ville.



Le magazine présente également le ca phe sua da (café glacé vietnamien au lait concentré) comme un produit d'adaptation aux conditions locales. Dans un climat tropical où le lait frais était difficile à conserver, le lait concentré est devenu une alternative populaire, donnant naissance au café glacé riche et sucré qui est depuis devenu un élément déterminant de la culture du café vietnamien.



Au-delà de sa cuisine traditionnelle, Hô Chi Minh-Ville continue d'impressionner par sa scène culinaire dynamique et en évolution. Des plats comme le banh trang nuong, souvent surnommé « pizza vietnamienne », présentent une fusion ludique de saveurs. Il se compose de feuilles de riz grillées garnies d'ingrédients tels que du fromage, des crevettes séchées et de la sauce chili, généralement appréciées comme collation de rue en fin de soirée.



Les fruits de mer, en particulier les plats d'escargots, sont une autre expérience incontournable mise en avant par Time Out. Plus qu'un simple repas, ces rassemblements reflètent une culture sociale locale distinctive, où les gens continuent de se rencontrer, de manger et de discuter jusque tard dans la nuit, même après le dîner.



Ce classement fait partie de l’enquête mondiale annuelle de Time Out sur les villes les plus agréables et les plus excitantes au monde. Les résultats sont basés sur les réponses de milliers de résidents, qui ont évalué leurs scènes culinaires locales selon 18 critères, notamment la qualité, l'abordabilité et la diversité.



La publication a également consulté des chefs, des éditeurs et des critiques gastronomiques pour mieux comprendre ce qui définit l’identité culinaire de chaque ville, depuis ses racines historiques jusqu’à l’influence de différentes cultures.



Les données de l'enquête montrent que 85 % des personnes interrogées à Hô Chi Minh-Ville considèrent que le café est abordable, tandis que seulement 36 % déclarent que les prix des bars ou des pubs sont raisonnables. Notamment, 84 % des participants ont évalué entre quatre et cinq étoiles les courses à l’épicerie et les expériences culinaires quotidiennes.



Avec son mélange de tradition, d'innovation et d'accessibilité, Hô Chi Minh-Ville continue de renforcer sa position sur la carte culinaire mondiale, offrant aux visiteurs une expérience culinaire riche et en constante évolution.- VNA

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