Tourisme

Le tourisme vietnamien accélère sa transformation numérique grâce à l’IA

Le Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique 2026-2030 fait de la transformation numérique du tourisme une priorité. S’appuyant sur les données numériques et l’intelligence artificielle, il vise à moderniser la gestion du secteur, enrichir l’expérience des visiteurs et renforcer la compétitivité du tourisme vietnamien.

Des visiteurs utilisent un code QR pour consulter les informations touristiques au mât de souveraineté de Phu Quy (Lâm Dông). Photo : VNA.
Des visiteurs utilisent un code QR pour consulter les informations touristiques au mât de souveraineté de Phu Quy (Lâm Dông). Photo : VNA.

Hanoï (VNA) – L’adoption par le gouvernement de la Décision n°1033/QĐ-TTg approuvant le Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique pour la période 2026-2030 ouvre de nouvelles perspectives au secteur touristique vietnamien dans son processus de transformation numérique globale.

Fondé sur l’exploitation des données numériques et de l’intelligence artificielle (IA), ce programme devrait contribuer à renforcer les capacités de gestion, à améliorer la qualité des services et à accroître la compétitivité du tourisme vietnamien à l’ère numérique.

Selon ce programme, le tourisme figure parmi les secteurs prioritaires appelés à intensifier l’application des technologies numériques. L’objectif est de numériser la gestion et l’exploitation des établissements d’hébergement, des agences de voyage, des restaurants, des sites de loisirs et des attractions touristiques afin d’optimiser leur fonctionnement et d’enrichir l’expérience des visiteurs.

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Des touristes de Hô Chi Minh-Ville découvrent un circuit consacré aux métiers artisanaux traditionnels locaux. Photo : VNA

Dans un contexte où la transformation numérique s’impose comme une tendance mondiale incontournable, le développement de l’économie numérique et de la société numérique répond non seulement aux exigences de la modernisation du pays, mais constitue également un puissant levier de croissance rapide et durable. Le programme souligne le rôle moteur de l’État à travers le perfectionnement du cadre institutionnel, le développement des infrastructures numériques, des technologies stratégiques et des ressources humaines de haute qualité, tout en plaçant les entreprises et les citoyens au cœur de cette transformation.

L’une des missions majeures assignées au secteur touristique consiste à développer une plateforme nationale de données numériques du tourisme. Ce système d’information servira à la gestion du secteur ainsi qu’à la promotion et à la communication touristiques sur les plateformes numériques. Il permettra également aux entreprises et à la communauté d’exploiter les données ouvertes pour concevoir de nouveaux produits et services.

Le programme met par ailleurs un accent particulier sur l’application de l’intelligence artificielle afin de favoriser l’émergence de destinations intelligentes et de personnaliser davantage l’expérience des voyageurs. Grâce à l’analyse des mégadonnées et aux outils d’IA, les entreprises touristiques pourront mieux comprendre les attentes et les comportements des visiteurs, leur proposant ainsi des services adaptés et de meilleure qualité.

Parallèlement, de nouvelles formes de tourisme reposant sur les technologies numériques continueront d’être encouragées, notamment le tourisme en réalité virtuelle, les visites numériques, les expériences immersives à 360 degrés ou encore les applications de réalité étendue. Ces innovations permettront non seulement de promouvoir plus efficacement les destinations vietnamiennes, mais aussi d’élargir leur accessibilité auprès des touristes nationaux et internationaux.

Le développement des ressources humaines numériques constitue également un axe prioritaire du programme. Les professionnels du tourisme bénéficieront de formations destinées à renforcer leurs compétences dans l’utilisation des plateformes modernes de gestion et de commercialisation touristiques, conformément aux normes professionnelles nationales et internationales.

Le programme fixe pour objectif qu’à l’horizon 2030, au moins 70 % des établissements touristiques utilisent des plateformes numériques dans leurs activités de gestion et d’exploitation. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme sera chargé de suivre et d’évaluer la réalisation de cet objectif, tout en développant et en exploitant les bases de données numériques spécialisées du secteur.

En outre, des programmes de soutien à la transformation numérique des petites et moyennes entreprises opérant dans les domaines de l’hébergement, des voyages, de la restauration et des destinations intelligentes seront déployés à grande échelle. Le secteur touristique poursuivra également l’innovation des modèles d’organisation des circuits et le développement de nouveaux produits touristiques numériques.

Une autre orientation notable consiste à promouvoir l’interconnexion des plateformes touristiques numériques au sein de l’ASEAN, en vue de créer un véritable écosystème de « tourisme numérique de l’ASEAN ». Celui-ci permettra aux voyageurs d’effectuer l’ensemble de leur parcours sur un environnement numérique intégré, depuis la recherche d’informations et la réservation de services jusqu’au paiement et à l’évaluation de la qualité des prestations.

Ces orientations viennent consolider les efforts déjà engagés par le Vietnam dans la transformation numérique du tourisme. Le secteur a notamment mis en place une base de données nationale du tourisme, développé la plateforme « Gestion et exploitation touristiques », lancé l’application nationale « Vietnam Travel » et étendu l’utilisation des billets électroniques ainsi que des solutions de paiement sans numéraire dans de nombreuses destinations.

Selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, les nouvelles orientations définies dans le Programme de développement de l’économie numérique et de la société numérique pour la période 2026-2030 offriront une impulsion décisive à la transformation numérique du secteur. Les données numériques et l’intelligence artificielle ne constituent plus seulement des outils de gestion, mais deviennent désormais des moteurs essentiels de l’innovation, favorisant l’émergence de produits, de services et d’expériences touristiques intelligents et modernes, tout en renforçant l’attractivité et la compétitivité du tourisme vietnamien sur la scène internationale. - VNA

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#Nghị quyết 57 #NQ 57 #tourisme #transformation numérique #IA
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