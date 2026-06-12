Tourisme

Le Géoparc de Dak Nong se prépare au renouvellement de son label UNESCO

Une mission de terrain réunissant des responsables locaux et des experts du Réseau vietnamien des géoparcs mondiaux UNESCO a été menée au Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong afin d’évaluer l’état des sites et de préparer le renouvellement du label prévu en 2027.

Des experts du Réseau vietnamien des géoparcs mondiaux UNESCO visitent la maison d’exposition Âm Thanh, dans le quartier de Bac Gia Nghia, à Lam Dong. Photo : VNA
Des experts du Réseau vietnamien des géoparcs mondiaux UNESCO visitent la maison d’exposition Âm Thanh, dans le quartier de Bac Gia Nghia, à Lam Dong. Photo : VNA

Lam Dong (VNA) - Le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme de Lam Dong a effectué une mission de terrain avec la participation d’experts du Réseau vietnamien des géoparcs mondiaux UNESCO afin d’évaluer l’état des itinéraires et des sites du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’UNESCO en vue de l’évaluation du renouvellement du label, prévue en 2027.

Du 8 au 11 juin, la délégation a inspecté trois itinéraires touristiques regroupant près de 50 sites patrimoniaux et touristiques. Les experts se sont notamment rendus à la maison d’exposition Âm Thanh (Sons), au lac Ta Dung, aux volcans de Nam Kar, à la Vallée du Soleil levant, aux grottes volcaniques de Krong No, aux cascades de Dray Sap et Gia Long, ainsi qu’à plusieurs sites historiques de la piste Truong Son, sites de tourisme communautaire et villages artisanaux.

La délégation a évalué les infrastructures et les paysages, tout en échangeant avec les autorités locales, les entreprises et les habitants concernés afin d’identifier les difficultés rencontrées en matière de gestion et de conservation. Cette mission a également permis d’examiner le respect des critères de l’UNESCO et la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la précédente évaluation.

Selon les experts, l’UNESCO accorde une importance croissante à l’implication des communautés locales dans la préservation du patrimoine, notamment à travers le tourisme communautaire, la sauvegarde des métiers traditionnels et la création d’emplois durables.

À l’issue de la mission, plusieurs points à améliorer ont été relevés. La protection et la gestion de certains sites doivent être renforcées, tandis que la signalétique et les panneaux d’interprétation restent insuffisants ou manquent d’harmonisation. Les liaisons entre les différents sites et la diversification des produits touristiques offrent également une marge d’amélioration.

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Le professeur agrégé Tran Tan Van (coiffé d'un chapeau), coordinateur du Réseau vietnamien des géoparcs mondiaux UNESCO, inspecte la grotte C4 du système de grottes volcaniques du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong. Photo : VNA

Ces constats serviront de base à la province pour planifier les investissements et la modernisation des sites durant la période 2026-2027.

La directrice adjointe du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Le Thi Truc Linh, a indiqué que les recommandations des experts avaient été prises en compte et qu’elles serviraient à définir les priorités d’investissement dans les temps à venir.

Le Géoparc mondial UNESCO de Dak Nong couvre près de 4.760 km² et s’étend sur 22 communes et quartiers de l’ouest de la province de Lam Dong. Il abrite un réseau d’une cinquantaine de grottes volcaniques basaltiques, considéré comme l’un des plus longs et remarquables d’Asie du Sud-Est, ainsi qu’un riche patrimoine culturel porté par les communautés autochtones. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Geoparc mondial UNESCO de Dak Nong #Lam Dong Lam Dong
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