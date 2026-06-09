Ninh Binh, vitrine du tourisme vert vietnamien

Ninh Binh (VNA) - Grâce à la richesse de son patrimoine naturel et culturel ainsi qu’à son orientation résolue vers un développement durable, Ninh Binh s’impose progressivement comme l’une des provinces pionnières du tourisme vert au Vietnam.

De la préservation des ressources naturelles à la valorisation du patrimoine, en passant par la création de produits touristiques respectueux de l’environnement, la localité construit une image de destination attractive, responsable et compétitive.



Dans le cadre d’un voyage d’étude consacré au tourisme vert, organisé par l’Association vietnamienne du tourisme vert en coordination avec l’Association touristique de Ninh Binh, des professionnels et experts du secteur ont pu découvrir plusieurs modèles exemplaires de développement touristique durable mis en œuvre dans la province.

Des oiseaux dans le parc ornithologique de Thung Nham, dans la province de Ninh Binh. Photo : VNA





Parmi les sites les plus remarquables figure la zone écotouristique de Thung Nham, souvent surnommée le « paradis des oiseaux ». Outre la préservation de son écosystème naturel, Thung Nham développe de nouveaux produits touristiques étroitement liés à la nature, à l’image du spectacle immersif Khuc hat thien nhien (« Chant de la nature »). Cette représentation invite les visiteurs à s’immerger dans l’univers des montagnes, des forêts et des cours d’eau à travers un parcours artistique original, enrichissant l’expérience touristique tout en préservant l’authenticité des paysages.



Selon les responsables du site, la priorité est donnée à la conservation maximale de l’environnement naturel, qu’il s’agisse du sanctuaire ornithologique, des paysages ou encore des infrastructures, conçues dans le respect de l’écosystème local.



Outre Thung Nham, des destinations emblématiques telles que Trang An–Bai Dinh et l’Emeralda Resort Ninh Binh sont également considérées comme des modèles de référence en matière de tourisme durable. Ces établissements figurent parmi les dernières structures à avoir obtenu le label VITA Green décerné par l’Association vietnamienne du tourisme. Ninh Binh est aujourd’hui la province vietnamienne comptant le plus grand nombre d’unités certifiées par ce label.



Selon Vu The Binh, président de l’Association vietnamienne du tourisme, Ninh Binh réunit toutes les conditions nécessaires pour devenir un modèle national de développement du tourisme vert. Avec le Complexe paysager de Trang An, classé au patrimoine mondial, ses chaînes de montagnes calcaires, ses zones humides et son riche patrimoine culturel, la province dispose d’atouts exceptionnels pour développer l’écotourisme, le tourisme communautaire et les expériences de découverte en harmonie avec la préservation du patrimoine.



Ces efforts ont largement contribué au rayonnement international de la destination. En 2025, le Complexe paysager de Trang An a reçu le prix « Best of the Best », la plus haute distinction des Travellers’ Choice Awards décernés par Tripadvisor, réservée aux 1 % des meilleures destinations mondiales. Tam Coc–Bich Dong et la pagode Bai Dinh ont également été distinguées parmi les 10 % des destinations les plus appréciées au monde.



Le directeur du Département provincial du tourisme, Bui Van Manh, souligne que le succès du tourisme à Ninh Binh repose sur une coopération étroite entre les autorités, les entreprises et les communautés locales. Les autorités assurent l’orientation stratégique et la supervision, les entreprises investissent et exploitent les activités touristiques, tandis que les habitants, en tant que détenteurs du patrimoine, participent directement à sa préservation et à sa valorisation.



Afin de protéger les sites patrimoniaux et l’environnement, la province a mis en œuvre plusieurs mesures concrètes. Elle encourage notamment les activités à faible impact environnemental, telles que les promenades en barque à rame et les randonnées sur des itinéraires préétablis. Les autorités ont également refusé les projets d’introduction de moyens de transport motorisés ou de téléphériques dans les zones patrimoniales, malgré les retombées économiques potentielles, privilégiant ainsi la préservation à long terme de l’environnement et des intérêts de la communauté.



Le processus de transition écologique reste toutefois confronté à plusieurs défis. La perception du tourisme vert demeure inégale parmi les entreprises, tandis que nombre d’entre elles, en particulier les petites et moyennes structures, manquent de ressources pour investir dans l’innovation technologique, moderniser leurs processus de gestion et former leur personnel. La création de produits touristiques verts distinctifs, à forte valeur ajoutée et capables de rivaliser sur le marché, nécessite également davantage de temps et une coordination renforcée entre les différents acteurs.



Dans cette perspective, l’Association du tourisme vert de Ninh Binh a récemment été créée afin de fédérer les organisations, entreprises et particuliers engagés dans cette démarche. À travers des activités de formation, de promotion, de conseil et d’accompagnement à la mise en œuvre des critères du tourisme vert, cette structure devrait contribuer à diffuser plus largement les valeurs du développement durable et à faire de Ninh Binh une destination verte de référence au Vietnam et dans la région. - VNA