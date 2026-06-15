Tourisme

Le tourisme vert ouvre une nouvelle voie pour le Vietnam

Grâce à son riche écosystème agricole, où chaque région se distingue par ses produits uniques, ses traditions culinaires et ses pratiques agricoles traditionnelles, le Vietnam est idéalement placé pour développer et étendre le modèle «de la ferme à l’assiette». De nombreuses destinations ont déjà adopté ce modèle dans le cadre de leurs stratégies de tourisme durable.

Des touristes se prennent des photos au milieu des vignes luxuriantes de la commune de Muong Phan, province de Diên Biên. Photo : VNA
Des touristes se prennent des photos au milieu des vignes luxuriantes de la commune de Muong Phan, province de Diên Biên. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Face à la demande croissante des voyageurs pour des modes de vie respectueux de l’environnement, une alimentation biologique et des expériences locales authentiques, le tourisme «de la ferme à l’assiette» s’impose comme l’une des tendances touristiques les plus prometteuses du Vietnam. Ce modèle valorise les produits agricoles du pays tout en promouvant un tourisme plus écologique et durable.

À la ferme high-tech de Thanh Nga Luxury, située dans la province de Ninh Binh (Nord), les visiteurs peuvent flâner dans près de cinq hectares de serres ultramodernes équipées de systèmes d’irrigation automatisés. Ils y découvrent les techniques de culture et les valeurs nutritionnelles de diverses plantes avant de cueillir et de savourer des tomates, des concombres et des melons dorés fraîchement cueillis.

Lê Thi Nga, propriétaire de Thanh Nga Luxury, a déclaré que le site est l’un des quatre projets d’agriculture propre développés par son entreprise dans les provinces de Ninh Binh et Thanh Hoa.

Afin de garantir une qualité supérieure et la sécurité alimentaire, l’entreprise s’est associée à quatre organisations japonaises pour introduire une technologie d’engrais organique et des systèmes de capteurs intelligents qui régulent le flux d’air et la température, minimisant ainsi les risques environnementaux et optimisant la production agricole.

L’entreprise se développe désormais dans le tourisme expérientiel en organisant des visites pédagogiques à la ferme pour les élèves et les familles, agrémentées d’espaces photos originaux et d’installations 3D interactives célébrant le patrimoine agricole vietnamien.

Grâce à son riche écosystème agricole, où chaque région possède des produits, des traditions culinaires et des pratiques agricoles uniques, le Vietnam est bien placé pour développer et étendre le modèle «de la ferme à l’assiette». De nombreuses villes et provinces telles que Hanoi, Thai Nguyên, Dà Nang, Huê, Cân Tho, Lâm Dông et Vinh Long ont déjà adopté ce modèle dans le cadre de leurs stratégies de tourisme vert.

Vu Van Tuyên, directeur de Travelogy Vietnam et vice-président de l’Association vietnamienne du tourisme communautaire, affirme que le véritable attrait réside non pas dans le repas lui-même, mais dans le voyage qui y mène.

Lorsque les visiteurs récoltent des légumes, cueillent des feuilles de thé, pêchent dans les torrents de montagne ou préparent des plats traditionnels aux côtés des habitants, ils s’immergent dans la culture locale, bien plus que de simplement savourer un repas.

Le tourisme «de la ferme à la table» transforme les agriculteurs locaux en conteurs et hôtes, tout en permettant aux communautés de bénéficier directement du tourisme. Il s’inscrit ainsi naturellement dans les objectifs de développement rural et de tourisme durable du Vietnam.

Selon le vice-président de l’Association vietnamienne du tourisme communautaire, Vu Van Tuyên, avec des investissements stratégiques, ce modèle a le potentiel de devenir un produit touristique emblématique pour le Vietnam.

Des défis subsistent toutefois. Développer une destination touristique «de la ferme à l’assiette» florissante exige des investissements dans des technologies agricoles propres, des infrastructures d’accueil, des systèmes de gestion environnementale et des infrastructures de qualité. La plupart des exploitations agricoles vietnamiennes sont encore relativement petites et n’ont pas la capacité d’accueillir régulièrement des touristes.

Dans de nombreux endroits, le concept se limite encore à de simples visites de fermes et à des dégustations de produits, sans pour autant offrir une expérience immersive qui présente l’ensemble du processus agricole. Le manque de compétences en matière de transmission du savoir-faire des agriculteurs affecte également la qualité de l’expérience des visiteurs.

Doàn Thi Thanh Vân, directrice générale de Lux Travel DMC, agence spécialisée dans le tourisme réceptif haut de gamme, a déclaré que les voyageurs internationaux placent de plus en plus le développement durable au cœur de leurs choix de voyage. Les activités pratiques telles que la plantation, la récolte et la dégustation de produits locaux fraîchement préparés figurent parmi les expériences qu’ils apprécient le plus.

Elle a souligné que le succès repose sur la création d’une expérience harmonieuse qui allie une gastronomie de qualité à des récits captivants sur la culture locale, les pratiques agricoles traditionnelles et un mode de vie durable.

Le vice-président de l’Association vietnamienne du tourisme communautaire a réitéré l’appel à une collaboration renforcée entre agriculteurs, restaurateurs, hébergeurs, voyagistes et autorités locales afin de développer des produits touristiques intégrés, ancrés dans l’identité locale.

Il a également souligné l’importance de former les communautés rurales à l’hôtellerie, à la sécurité alimentaire, à la gestion environnementale, au storytelling, à la stratégie de marque et au marketing digital pour accroître leur compétitivité.

Développé efficacement, le tourisme «de la ferme à l’assiette» pourrait devenir un puissant vecteur de rapprochement entre agriculture, culture et tourisme, offrant des expériences plus enrichissantes aux visiteurs tout en générant des retombées économiques et sociales durables pour les communautés locales et en contribuant à la réalisation des ambitions du Vietnam en matière de tourisme vert. – VNA

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#tourisme vert
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