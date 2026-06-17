Tourisme

Trois destinations vietnamiennes figurent parmi les premières attractions touristiques d’Asie

La vieille ville de Hôi An, située dans la ville de Dà Nang, ainsi que le Musée des vestiges de la guerre et les tunnels de Cu Chi à Hô Chi Minh-Ville ont été nommés parmi les meilleures attractions d'Asie dans le cadre des prix TripAdvisor Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Des touristes étrangers visitent le Musée des vestiges de la guerre à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Des touristes étrangers visitent le Musée des vestiges de la guerre à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA


Hanoi (VNA) - Le Musée des vestiges de la guerre et les tunnels de Cu Chi à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que la vieille ville de Hôi An à Dà Nang, ont été classés parmi les meilleures attractions touristiques d’Asie dans le classement «Best of the Best» des Travelers’ Choice Awards de Tripadvisor.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le prix «Best of the Best » des Travelers’ Choice Awards récompense les destinations ayant reçu d’excellentes critiques de la part de la communauté internationale des voyageurs sur une période de 12 mois. Moins de 1% des plus de 8 millions de destinations répertoriées sur la plateforme Tripadvisor reçoivent cette distinction.

Classé cinquième, le Musée des vestiges de la guerre est un site historique renommé qui attire des visiteurs vietnamiens et étrangers. Il est également considéré comme un lieu éducatif mettant en lumière des moments clés de l’histoire du Vietnam.

Grâce à sa collection d’objets, de documents et d’espaces d’exposition organisés scientifiquement, le musée permet aux visiteurs d’approfondir leur compréhension du passé national tout en leur offrant une expérience riche et émouvante. Il est particulièrement prisé des touristes internationaux visitant Hô Chi Minh-Ville.

Par ailleurs, classée huitième, la vieille ville de Hôi An, à Dà Nang, confirme son attrait en tant que site du patrimoine vivant du centre du Vietnam. Reconnue par l’UNESCO comme site du patrimoine mondial, Hôi An enchante les visiteurs par son charme ancien et son atmosphère paisible.

En plus de découvrir son patrimoine culturel et historique unique, les visiteurs peuvent profiter d’une variété d’expériences, notamment la cuisine locale, le shopping d’artisanat traditionnel, des balades à vélo à travers des villages paisibles et la détente le long de la pittoresque rivière Hoài.

Classés 19e sur la liste asiatique, les tunnels de Cu Chi demeurent l’une des attractions les plus populaires de Hô Chi Minh-Ville. Ce réseau de tunnels, méticuleusement préservé, permet non seulement d’explorer un site historique unique, mais aussi de mieux comprendre l’histoire du Vietnam.

De plus, les expériences interactives immersives offrent aux visiteurs une meilleure appréciation de la créativité et de la résilience du peuple vietnamien, renforçant ainsi l’attrait du site. – VNA

source
#premières attractions touristiques d’Asie #vieille ville de Hôi An #Musée des vestiges de la guerre #tunnels de Cu Chi
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Des touristes à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Mobilité multimodale : un nouvel atout pour le tourisme de Hô Chi Minh-Ville

Face aux fluctuations des coûts du transport et à l’évolution des attentes des voyageurs, les entreprises touristiques de Hô Chi Minh-Ville misent sur l’amélioration de l’expérience aux destinations et sur la diversification des itinéraires. Une stratégie qui permet à la fois de réduire les dépenses logistiques et de répondre à la demande croissante pour un tourisme expérientiel, durable et de proximité.

Des touristes se prennent des photos au milieu des vignes luxuriantes de la commune de Muong Phan, province de Diên Biên. Photo : VNA

Le tourisme vert ouvre une nouvelle voie pour le Vietnam

Grâce à son riche écosystème agricole, où chaque région se distingue par ses produits uniques, ses traditions culinaires et ses pratiques agricoles traditionnelles, le Vietnam est idéalement placé pour développer et étendre le modèle «de la ferme à l’assiette». De nombreuses destinations ont déjà adopté ce modèle dans le cadre de leurs stratégies de tourisme durable.

Le quotidien français Le Parisien a récemment publié un long article présentant le Vietnam comme l’une des destinations les plus fascinantes d’Asie. Photo: Le Parisien

Le Parisien vante les charmes du Vietnam

Dans un long article consacré au Vietnam, le quotidien français Le Parisien met en lumière les paysages spectaculaires, le riche patrimoine culturel et la gastronomie réputée du pays.

Des visiteurs découvrent le parc ornithologique de Thung Nham, dans le quartier de Nam Hoa Lu, province de Ninh Binh. Photo : VNA.

Ninh Binh, vitrine du tourisme vert vietnamien

Grâce à ses richesses naturelles et culturelles exceptionnelles, Ninh Binh s'affirme comme l'une des destinations phares du tourisme vert au Vietnam, conciliant préservation du patrimoine, développement durable et attractivité touristique.

Selon les dernières données de Booking.com, Da Nang figure parmi les destinations les plus recherchées pour la période de juin à août. Photo: VNA

Da Nang s’impose comme la destination incontournable de l’été 2026

Selon les dernières données de Booking.com, la cité balnéaire figure parmi les destinations les plus recherchées pour la période de juin à août. Elle séduit les visiteurs par sa capacité à conjuguer tourisme balnéaire, expériences culturelles, patrimoine, divertissement, gastronomie et facilité des déplacements. 

Coc Vai Pha, une impressionnante formation rocheuse au milieu du lac écologique de Na Hang - Lam Binh. Photo: VNA

Au cœur de Tuyen Quang, la beauté sauvage de la "baie d’Ha Long terrestre"

Surnommée la "baie d’Ha Long terrestre", la commune de Thuong Lam séduit par sa nature préservée, son atmosphère paisible et ses légendes transmises de génération en génération. Depuis l’embarcadère de Thuy, les visiteurs naviguent sur un lac de plus de 8 000 hectares, bordé de forêts primaires et ponctué de formations calcaires semblables à des îles.

Le Vietnam s’affirme comme une destination sûre, durable, accueillante et riche en identité culturelle. Photo: VNA

Le rôle clé des médias dans l’essor du tourisme vietnamien à l’ère de l’IA

Face à l’essor de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle, la communication touristique s’impose comme un levier stratégique pour renforcer l’attractivité des destinations. Au Vietnam, les médias sont appelés à jouer un rôle croissant dans la promotion de l’image du pays, la valorisation de son patrimoine culturel et l’accompagnement des ambitions de développement durable du secteur touristique.

Les localités côtières comme Phu Quoc et Da Nang se placent en tête de la vague touristique de l'été 2026. Photo: VNA

Les stations balnéaires en tête des choix des Vietnamiens pour l’été 2026

Une analyse du marché réalisée pour les mois de juin et juillet indique que la demande se concentre principalement sur les destinations côtières et les grands centres urbains. Les usagers s’orientent vers des séjours haut de gamme et des événements culturels. De plus, une modification des comportements d'achat est observée : les clients planifient leurs séjours plus tôt et profitent des campagnes de promotion pour réserver leurs services pendant la haute saison, optimisant ainsi les coûts et la qualité de leur voyage.

La ville de Da Nang a récompensé des entreprises touristiques performantes en leur décernant le prix « MICE – The Rising Wave » afin de saluer leur contribution à l’attraction des touristes d’affaires et de congrès à Da Nang. Photo : VNA

Da Nang affirme sa position de destination MICE de premier plan

Une délégation de tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) réunissant près de 5 000 collaborateurs de WinCommerce est arrrivée à la ville de Da Nang (au Centre) pour un séjour mêlant conférences, visites et détente du 1er au 3 juin.