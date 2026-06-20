Tourisme

Hanoï veut faire de l’économie nocturne un nouveau moteur de son attractivité touristique

Réputée pour son patrimoine millénaire, sa gastronomie renommée et son identité culturelle singulière, la capitale vietnamienne dispose d’atouts considérables.

Des visiteurs étrangers aiment flâner et acheter des souvenirs au marché nocturne du Vieux Quartier de Hanoï. Photo : VNA
Des visiteurs étrangers aiment flâner et acheter des souvenirs au marché nocturne du Vieux Quartier de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï, 20 juin (VNA) – Centre politique, culturel et touristique du Vietnam, Hanoï accueille chaque année des dizaines de millions de visiteurs nationaux et internationaux. Réputée pour son patrimoine millénaire, sa gastronomie renommée et son identité culturelle singulière, la capitale vietnamienne dispose d’atouts considérables. Pourtant, selon de nombreux spécialistes du tourisme, son potentiel en matière d’économie nocturne demeure encore largement sous-exploité.

Hormis le lac Hoan Kiem (lac des Épées), le Vieux Quartier et quelques rues piétonnes ouvertes le week-end, les divertissements et l'offre culturelle en soirée restent limités. Nombreux sont les visiteurs qui interrompent leur découverte de Hanoï prématurément, alors même que les activités nocturnes représentent un moteur essentiel des dépenses touristiques dans de nombreuses destinations internationales.


Les initiatives déjà mises en place démontrent pourtant les capacités de Hanoï à développer une offre nocturne attractive. Les visites de nuit de la Citadelle impériale de Thang Long et du site historique de la prison de Hoa Lo, les spectacles culturels ainsi que les espaces piétonniers ont rencontré un réel succès auprès du public, confirmant l’intérêt des visiteurs pour des expériences originales mêlant histoire, culture et divertissement.
À l’heure où le secteur touristique cherche à accroître les dépenses des voyageurs et à prolonger leur durée de séjour, le développement de l’économie nocturne apparaît comme un axe stratégique permettant de diversifier l’offre, de renforcer l’attractivité de la destination et de soutenir une croissance urbaine durable.

La culture et le patrimoine au cœur de l'offre

Selon le professeur associé Bui Hoai Son, membre permanent de la Commission de la culture et des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Hanoï possède des atouts uniques pour faire rayonner sa vie nocturne, notamment son riche patrimoine, ses multiples facettes culturelles et son architecture historique.

Développées de manière systématique, la gastronomie, les arts et les activités culturelles peuvent enrichir l'expérience des visiteurs et transformer l'économie nocturne en un outil d'influence, contribuant à prolonger les séjours, à augmenter les dépenses et à renforcer la compétitivité de la capitale, a-t-il déclaré.

Pour Vu Van Tuyen, directeur général de Travelogy Vietnam, la principale force de Hanoï ne réside pas dans l’animation urbaine ou les spectacles grandioses, mais dans la profondeur de son héritage culturel.
« L’économie nocturne de Hanoï doit s’appuyer sur son patrimoine millénaire plutôt que sur une simple accumulation d’effets sonores et lumineux », soulignant que les visiteurs recherchent des expériences mémorables qui les incitent à prolonger leur séjour. « Si la journée permet aux visiteurs de découvrir Hanoï, la nuit devrait leur permettre d'en ressentir l'âme », a-t-il ajouté.

Les visiteurs ont également exprimé le souhait de voir davantage d'activités nocturnes. Simon, un touriste allemand, a déclaré que des programmes favorisant les échanges entre voyageurs contribueraient à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté. De son côté, Hoang Minh Chien, un habitant de Hanoï, a suggéré d'élargir l'offre de divertissements nocturnes tout en veillant à ce que les activités restent étroitement liées à l'identité culturelle vietnamienne et à la sécurité publique.

Lever les freins à la croissance

Les experts s'accordent à dire que Hanoï a besoin de bien plus que de services nocturnes supplémentaires. Il lui faut une stratégie globale plaçant la culture et le patrimoine au cœur de ses préoccupations.

Selon Tuyen, la restructuration administrative en cours dans la ville offre l'opportunité de repenser les espaces touristiques nocturnes. Pendant des années, les activités se sont concentrées autour du lac Hoan Kiem, du Vieux Quartier et de la rue Ta Hien, engendrant une surpopulation localisée et laissant d'autres zones sous-exploitées.

Il a proposé de développer des pôles fonctionnels à travers la ville. Le lac Hoan Kiem et le Vieux Quartier pourraient servir de centres culturels et patrimoniaux ; le lac de l'Ouest, de centre pour les festivals, les arts et les divertissements ; La zone du fleuve Rouge pourrait devenir un nouveau corridor économique nocturne, proposant des événements en plein air et des services touristiques. Les zones périphériques telles que Son Tay, Ba Vi et Duong Lam pourraient se concentrer sur l'agriculture et le tourisme périurbain.

Selon lui, l’objectif à long terme devrait être la création d’un véritable écosystème urbain fonctionnant 24 heures sur 24, où les visiteurs pourraient profiter d’une offre diversifiée tout au long de la journée et de la nuit. Dans un marché touristique mondial de plus en plus concurrentiel, les destinations ne sont plus évaluées uniquement à l’aune du nombre de visiteurs qu’elles accueillent, mais également selon leur capacité à prolonger les séjours et à stimuler les dépenses touristiques.

Selon une résolution récemment adoptée par le Conseil populaire de Hanoï, l'économie nocturne devrait contribuer à hauteur de 7 à 8 % au produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville d'ici 2035. Les experts considèrent cette politique non seulement comme une initiative économique, mais aussi comme une stratégie culturelle à long terme, permettant à Hanoï de se forger une image plus attrayante et d'inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et à découvrir davantage l'identité unique de la capitale. - VNA

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#Hanoï #économie nocturne
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