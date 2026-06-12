Tourisme

Baie d’Ha Long : suspension temporaire de l’accueil des touristes sur la plage de Soi Sim

Actuellement, les autorités de gestion du patrimoine collaborent activement avec les services et secteurs compétents pour proposer au Comité populaire provincial de lever les obstacles et les difficultés actuelles afin de permettre une réouverture prochaine de la plage aux touristes dans les meilleurs délais.

Suspension temporaire de l’accueil des touristes sur la plage de Soi Sim. Photo d'illustration: VNA
Suspension temporaire de l’accueil des touristes sur la plage de Soi Sim. Photo d'illustration: VNA

​Quang Ninh (VNA) - La Direction de la gestion du patrimoine mondial de la baie d’Ha Long – Yên Tu a officiellement annoncé la suspension temporaire de l’accueil des visiteurs sur la plage de Soi Sim, afin de procéder à la révision et à la finalisation des procédures juridiques nécessaires.

​Cette décision intervient peu après que ce site a été distingué comme l’unique représentant du Vietnam dans le prestigieux guide annuel « Corona Beach 100 de 2026 », publié par l’organisation américaine Corona en collaboration avec des experts internationaux du tourisme.

​Actuellement, les autorités de gestion du patrimoine collaborent activement avec les services et secteurs compétents pour proposer au Comité populaire provincial de lever les obstacles et les difficultés actuelles afin de permettre une réouverture prochaine de la plage aux touristes dans les meilleurs délais.

​À l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, le 8 juin dernier, l’organisation américaine Corona a classé Soi Sim parmi les 100 plus belles plages du monde en 2026, réparties dans 22 pays.

​Située dans la zone centrale du patrimoine mondial, la plage a séduit les experts internationaux par sa beauté sauvage, son isolement préservé et son intégration harmonieuse à la nature, répondant aux critères stricts de conservation environnementale et de biodiversité.

D’une superficie d’environ 7,8 hectares, Soi Sim est souvent comparée à une « perle brute » de la baie, caractérisée par ses eaux cristallines, son sable blanc et son écosystème forestier primaire, notamment connu pour ses collines couvertes de fleurs de myrte-groseille en été.

​Afin de garantir les intérêts et la satisfaction des voyageurs durant cette période de régularisation, la Direction de la gestion du patrimoine mondial invite les agences de voyage, les armateurs et les guides touristiques à informer précisément les visiteurs de la situation et à les orienter vers d’autres destinations alternatives proposées dans l’itinéraire VHL2. -VNA

#Baie d’Ha Long #suspension temporaire #accueil des touristes #plage de Soi Sim
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