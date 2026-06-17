Tourisme

Mobilité multimodale : un nouvel atout pour le tourisme de Hô Chi Minh-Ville

Face aux fluctuations des coûts du transport et à l’évolution des attentes des voyageurs, les entreprises touristiques de Hô Chi Minh-Ville misent sur l’amélioration de l’expérience aux destinations et sur la diversification des itinéraires. Une stratégie qui permet à la fois de réduire les dépenses logistiques et de répondre à la demande croissante pour un tourisme expérientiel, durable et de proximité.

Des touristes à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Des touristes à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans un contexte marqué par les fluctuations du marché mondial des matières premières et leurs répercussions sur les coûts de transport, les entreprises du tourisme et du voyage de Hô Chi Minh-Ville adaptent leurs stratégies afin d’optimiser la chaîne de valeur touristique. L’accent est désormais mis sur l’enrichissement de l’expérience aux destinations et sur la conception d’itinéraires plus originaux. Cette orientation contribue à la fois à maîtriser les coûts de déplacement et à renforcer l’attractivité de l’offre touristique pour la saison estivale 2026.

Parmi les tendances les plus marquantes figure l’essor du tourisme fluvial. Bien que la saison des pluies ait débuté dans la métropole du Sud, les épisodes de forte chaleur restent fréquents, stimulant l’intérêt des habitants et des visiteurs pour des activités de loisirs rafraîchissantes. Les circuits fluviaux continuent ainsi de séduire un nombre croissant de voyageurs, notamment les familles, les élèves et les étudiants.

De nombreux habitants privilégient désormais des excursions d’une journée ou de courte durée à l’intérieur de la ville. Les croisières et les services de transport fluvial répondent à cette demande grâce à leur accessibilité et à leur capacité à offrir des expériences adaptées à différents profils de visiteurs. Les circuits de découverte du fleuve Saïgon, les promenades au coucher du soleil ou encore les trajets en bus fluvial permettent de découvrir les paysages urbains et plusieurs sites emblématiques de la ville sous un angle inédit.

Les touristes internationaux manifestent également un intérêt croissant pour cette forme de tourisme. Certains produits combinant plusieurs modes de transport connaissent un succès particulier, à l’image des circuits associant hélicoptère et navigation fluviale, reliant notamment l’aéroport de Vung Tau à la réserve de biosphère de Cân Gio et au littoral pittoresque de Long Hai.

Selon Bui Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Département municipal du tourisme, les autorités locales travaillent étroitement avec les entreprises du secteur afin de lever les obstacles au développement de nouveaux produits. Elle souligne que Hô Chi Minh-Ville dispose d’importantes ressources naturelles susceptibles d’être valorisées pour le tourisme, les loisirs et les activités récréatives.

Les grands projets d’infrastructures jouent également un rôle déterminant dans cette dynamique. Les nouvelles connexions régionales, notamment le projet de pont de Cân Gio et les ouvrages destinés à renforcer l’ouverture maritime de la ville, devraient améliorer l’accessibilité des destinations touristiques, réduire les temps de trajet et favoriser les échanges avec les provinces côtières voisines.

Dans cette perspective, les produits combinant transport aérien, transport fluvial et activités touristiques s’inscrivent dans le développement d’un écosystème de mobilité multimodale. Cette approche permet d’accroître la flexibilité des offres, de mieux résister aux fluctuations du marché et de réduire les coûts de transport tout en améliorant l’expérience des visiteurs.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville poursuit l’élargissement de son offre touristique fluviale avec plusieurs produits haut de gamme. Parmi eux figurent les croisières avec nuitée à bord du Star of the South, les programmes de luxe proposés par Amiral Cruises for Presidents ou encore les liaisons maritimes rapides reliant directement le port de Nha Rong-Khanh Hoi à l’archipel de Con Dao.

Au-delà du tourisme fluvial, l’optimisation des liaisons aériennes constitue un autre levier pour réduire les coûts de voyage. La période estivale, traditionnellement marquée par une forte demande, pousse les voyageurs à rechercher des destinations compatibles avec leur budget. Selon les données publiées par la plateforme numérique Agoda, les liaisons entre Hô Chi Minh-Ville et Tuy Hoa, pour le marché domestique, ainsi qu’entre Hô Chi Minh-Ville et Kuala Lumpur, pour l’international, figurent parmi les plus abordables de l’été 2026.

D’autres destinations vietnamiennes, telles que Da Nang, Tam Ky ou Quy Nhon, proposent également des tarifs compétitifs au départ de la métropole du Sud. À l’international, Johor Bahru, Singapour et Bangkok comptent parmi les destinations les plus économiques pour les voyageurs vietnamiens.

Les entreprises du secteur exploitent ces nouvelles opportunités pour concevoir des circuits innovants. La société Viet Tourism Media Services a ainsi développé de nouveaux produits touristiques en s’appuyant sur la liaison aérienne entre Hô Chi Minh-Ville et Vân Dôn, dans la province de Quang Ninh. Cette solution permet d’accéder directement au réseau autoroutier du Nord-Est vietnamien, réduisant considérablement les temps de déplacement par voie terrestre et diversifiant les itinéraires proposés aux voyageurs.

Alors que le tourisme vietnamien poursuit sa croissance en 2026, les professionnels du secteur constatent une évolution des comportements de consommation. Les voyageurs recherchent davantage de flexibilité, une meilleure maîtrise de leur budget et des expériences plus personnalisées. En réponse, les entreprises de Hô Chi Minh-Ville poursuivent le développement d’une offre centrée sur les attentes des clients, conciliant accessibilité, diversité des choix et enrichissement de l’expérience touristique. -VNA

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