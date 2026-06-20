Hô Chi Minh-Ville unifie ses principaux organes de presse au sein d'une mégastructure multimédia

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville a annoncé, le 20 juin, la création de l’Agence de presse et de radiotélévision de Hô Chi Minh-Ville, une nouvelle structure médiatique publique qui entrera officiellement en fonction le 1er juillet 2026.

À cette occasion, Lê Van Minh, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire du quartier de Diên Hông, a été nommé directeur général de cette nouvelle entité, appelée à devenir l’un des principaux groupes de communication multimédia du Vietnam.

Selon la décision rendue publique lors de la conférence organisée par les autorités municipales, l’Agence de presse et de radiotélévision de Hô Chi Minh-Ville regroupera plusieurs médias de premier plan, notamment le journal Sai Gon Giai Phong, le quotidien électronique Tuoi Tre, la Radio-Télévision de Hô Chi Minh-Ville ainsi que le Centre de formation et de communication.

Placée sous l’autorité directe du Comité municipal du Parti, la nouvelle structure adoptera un modèle de média multimédia intégré. Cette réorganisation vise à mutualiser les ressources, renforcer la coordination éditoriale et accroître l’efficacité de la production et de la diffusion de l’information sur l’ensemble des plateformes médiatiques.

Lê Van Minh, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire du quartier de Diên Hông, nommé directeur général de cette nouvelle entité. Photo: VNA

Lors de sa prise de fonction, Lê Van Minh a affirmé sa volonté de consolider rapidement l’organisation interne et les ressources humaines afin d’assurer un fonctionnement stable et efficace, conforme aux missions et aux orientations définies par les autorités municipales.

Il a souligné que l’agence, en coopération avec les organes de presse qui la composent, s’attachera à améliorer la qualité des publications et des programmes, à développer des contenus attractifs et à proposer des dossiers thématiques à forte valeur informative afin de répondre aux attentes croissantes du public.

Intervenant lors de la cérémonie, Lê Quôc Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a qualifié la création de cette nouvelle entité de « tournant stratégique » pour le développement du paysage médiatique de la métropole.

Selon lui, cette réorganisation permettra de réunir l’expérience, les ressources et les acquis des structures existantes afin de bâtir un groupe de communication plus puissant, doté d’une capacité d’influence accrue et d’une meilleure efficacité dans la diffusion de l’information.

Le responsable municipal a appelé les dirigeants de la nouvelle agence et des médias qui lui sont rattachés à stabiliser rapidement leur organisation, à mettre en œuvre leurs programmes d’action et à garantir la continuité des activités journalistiques. Il a insisté sur la nécessité d’assurer une présence constante de l’information officielle sur l’ensemble des supports médiatiques, sans interruption ni rupture dans le flux d’information.

Il a également souligné que la transformation numérique constituera l’axe central du développement de la nouvelle institution.

L'Agence de presse et de radiotélévision de Hô Chi Minh-Ville est appelée à jouer un rôle pionnier dans la construction d’un écosystème médiatique convergent adapté à l’ère de l’intelligence artificielle.

Dans cette perspective, elle devra conjuguer l’héritage de la presse révolutionnaire vietnamienne avec l’intégration des technologies les plus avancées afin de garantir une diffusion rapide, fiable et efficace de l’information sur l’ensemble des plateformes. -VNA

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