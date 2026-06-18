Société

« Mois à l’écoute des citoyens » : la satisfaction citoyenne au cœur de l’action publique

Cette initiative vise à concrétiser les orientations définies par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors du premier Congrès de l’organisation du Parti du FPV et des organismes centraux pour le mandat 2025-2030, ainsi que celles adoptées lors du 11e Congrès national du FPV pour la période 2026-2031. Elle contribuera également à la mise en œuvre de la résolution issue de ce congrès.

Centre de services administratifs publics de la commune de Truong Tan, ville de Hai Phong. Photo: VNA
Centre de services administratifs publics de la commune de Truong Tan, ville de Hai Phong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Ha Thi Nga, a signé le 18 juin le plan d’organisation de la campagne annuelle intitulée « Mois à l’écoute des citoyens ».

Cette initiative vise à concrétiser les orientations définies par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors du premier Congrès de l’organisation du Parti du FPV et des organismes centraux pour le mandat 2025-2030, ainsi que celles adoptées lors du 11e Congrès national du FPV pour la période 2026-2031. Elle contribuera également à la mise en œuvre de la résolution issue de ce congrès.

Selon le plan officiel, ce mois thématique sera déployé de manière uniforme à travers tout le pays, du niveau provincial et municipal jusqu’aux communes, quartiers et zones spéciales. Les antennes du FPV et les organisations socio-politiques à tous les échelons seront tenues de se rendre directement sur le terrain afin de dialoguer avec la population et de recueillir ses avis et aspirations. Une attention particulière sera accordée aux groupes vulnérables ainsi qu’aux personnes ne participant pas encore aux organisations et mouvements locaux.

L’évaluation de l’efficacité de cette initiative reposera principalement sur les résultats obtenus et sur le degré de satisfaction des citoyens. L’objectif est de transmettre l’ensemble des avis, recommandations et préoccupations de la population aux autorités compétentes afin qu’ils soient examinés et reçoivent une réponse claire dans les délais prévus par la loi.

Ces activités seront organisées chaque année sous des formes adaptées aux réalités locales, en lien avec les journées traditionnelles des différentes organisations, tout en respectant les fonctions et prérogatives du FPV à tous les niveaux.

Le « Mois à l’écoute des citoyens » comprendra notamment l’organisation de forums tels que le « Forum populaire » ou le forum « À l’écoute du peuple ». Au niveau central, les dialogues directs entre les dirigeants du Parti, de l’État et la population seront maintenus et renforcés. Ces échanges porteront sur les grandes orientations, les politiques et les réformes ayant un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens, tout en leur offrant l’occasion de faire part de leurs propositions et recommandations.

Aux niveaux provincial et communal, les forums seront adaptés aux spécificités locales, avec une priorité accordée aux quartiers résidentiels et aux communautés de proximité. Les discussions porteront notamment sur l’amélioration de la gouvernance locale en vue de construire une administration plus proche des citoyens, la préservation des valeurs culturelles et historiques, ainsi que la mobilisation des ressources de la population au service du développement économique et de l’innovation.

Les débats aborderont également les politiques de soutien aux ménages défavorisés, la gestion des logements collectifs, l’urbanisme, la protection de l’environnement, l’éducation, la santé publique et la sécurité alimentaire.

Les forums pourront se tenir sous des formes souples et diversifiées : en présentiel, en visioconférence ou sous format hybride. Des plateformes numériques, des applications en ligne et les réseaux sociaux officiels seront mobilisés afin d’élargir les canaux de consultation et de collecte des avis. L’ensemble des contributions recueillies sera intégré dans un système de gestion centralisé afin d’en assurer le suivi de manière transparente.

Parallèlement, les autorités locales continueront de promouvoir les modèles ayant déjà démontré leur efficacité, tels que les programmes « Week-end avec les citoyens » ou « Le dernier vendredi du mois à l’écoute du peuple », tout en développant de nouvelles initiatives adaptées aux réalités locales. Des activités culturelles, sportives et communautaires seront associées à ces périodes d’échanges afin de renforcer les liens entre les administrations et la population. Des espaces d’exposition permettront également de présenter les projets et initiatives issus des consultations citoyennes.

Enfin, un mécanisme de suivi rigoureux sera mis en place à travers des rapports périodiques adressés au Comité central du FPV, notamment avant et après les sessions de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires, afin d’assurer le traitement rapide et efficace des recommandations, propositions et préoccupations des citoyens par les ministères, secteurs et autorités compétents. -VNA

#Mois à l'écoute des citoyens
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