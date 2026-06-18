Société

Japon : un concours pour sensibiliser les Vietnamiens au droit local

Selon Nguyen Sau, représentant de l’ambassade du Vietnam au Japon, la diffusion des connaissances juridiques constitue un moyen important de sensibiliser la communauté vietnamienne et de réduire les infractions commises par certains ressortissants vietnamiens au Japon.

Cérémonie de lancement du concours. Photo: VNA
Cérémonie de lancement du concours. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Japon a lancé le 17 juin un concours sur le droit japonais destiné à la communauté vietnamienne vivant dans le pays. Cette initiative a reçu le soutien des autorités vietnamiennes et japonaises.

La cérémonie de lancement a réuni près de 150 délégués, dont des représentants des services de l’immigration, de la police nationale et du ministère japonais de la Justice, ainsi que de nombreuses associations et membres de la communauté vietnamienne. Le vice-ministre vietnamien de l’Intérieur, Vu Chiên Thang, a envoyé une lettre saluant l’importance de cette initiative.

Lors de son intervention, Nguyen Sau, représentant de l’ambassade du Vietnam au Japon, a rappelé qu’environ 700.000 Vietnamiens vivent, étudient et travaillent actuellement au Japon. La grande majorité respecte les lois locales, s’intègre harmonieusement à la société japonaise et contribue au développement socio-économique du pays d’accueil.

Selon lui, la diffusion des connaissances juridiques constitue un moyen important de sensibiliser la communauté vietnamienne et de réduire les infractions commises par certains ressortissants vietnamiens au Japon.

Les autorités japonaises ont exprimé leur soutien à cette initiative. Urakawa Yushi, représentant de la police métropolitaine de Tokyo, a indiqué qu’il s’agissait de la troisième édition de ce concours, qu’il a qualifié d’activité utile contribuant aux efforts des autorités japonaises pour maintenir un environnement sûr et stable pour les résidents étrangers. De son côté, Kawasaki Katsuhiro, représentant de l’Agence japonaise des services d’immigration, a souligné l’importance d’accompagner les ressortissants vietnamiens à travers des initiatives concrètes telles que ce concours.

Afin de permettre une large participation, le comité d’organisation a précisé que les épreuves se dérouleraient entièrement en ligne. Les informations seront publiées sur la page de l’Organisation d’échanges internationaux Vietnam-Japon (FAVIJA), le canal d’information Honto et le site officiel du concours.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions menées par l’ambassade pour renforcer la connaissance du droit et le sens civique des Vietnamiens au Japon, à l’image du séminaire juridique organisé le 19 avril dernier. -VNA

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