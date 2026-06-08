Société

Aucune victime vietnamienne signalée après le séisme et le tsunami aux Philippines

La région concernée compte relativement peu de ressortissants vietnamiens.

Une portion de route s'est fissurée après un séisme survenu le 8 juin 2026 dans la province de Cotabato du Sud, aux Philippines. Photo : Xinhua/VNA
Une portion de route s'est fissurée après un séisme survenu le 8 juin 2026 dans la province de Cotabato du Sud, aux Philippines. Photo : Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) – L’ambassade du Vietnam aux Philippines a indiqué n’avoir reçu, à ce stade, aucune information faisant état de victimes vietnamiennes à la suite du séisme et du tsunami qui ont frappé l’île de Mindanao.

La région concernée compte relativement peu de ressortissants vietnamiens.

L’ambassade continue de suivre de près l’évolution de la situation et se tient prête à mettre en œuvre les mesures de protection consulaire nécessaires en cas de besoin.

Dans la matinée du 8 juin, un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud des Philippines, provoquant un tsunami dont les vagues ont atteint jusqu’à 1,4 mètre dans certaines zones côtières.

Selon les derniers bilans disponibles dans l’après-midi du même jour, le nombre de morts s’élevait à au moins 32, tandis que plusieurs personnes étaient toujours portées disparues.

Plus de 200 personnes ont également été blessées. De nombreux bâtiments se sont effondrés et plusieurs infrastructures essentielles ont subi d’importants dégâts.

L’Institut philippin de volcanologie et de sismologie a appelé la population à faire preuve de prudence avant de regagner les bâtiments et habitations endommagés, en raison du risque d’effondrement provoqué par les répliques. -VNA

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