Société

Pêche INN : Lam Dong durcit les mesures de contrôle et de sanction

Cette initiative se traduit par le lancement d’une campagne de contrôle renforcé visant à intensifier la surveillance des activités maritimes, à réviser l’ensemble des registres de données et à sanctionner avec la plus grande fermeté toute infraction constatée.

Lam Dong lance une campagne de contrôle renforcé visant à intensifier la surveillance des activités maritimes, à réviser l’ensemble des registres de données et à sanctionner avec la plus grande fermeté toute infraction constatée. Photo: VNA
Lam Dong lance une campagne de contrôle renforcé visant à intensifier la surveillance des activités maritimes, à réviser l’ensemble des registres de données et à sanctionner avec la plus grande fermeté toute infraction constatée. Photo: VNA

​Lam Dong (VNA) - Afin de remédier aux lacunes persistantes en matière de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et de préparer la venue de la délégation d’inspection nationale, le Comité populaire de la province de Lam Dong a ordonné une mobilisation générale du système politique local.

Cette initiative se traduit par le lancement d’une campagne de contrôle renforcé visant à intensifier la surveillance des activités maritimes, à réviser l’ensemble des registres de données et à sanctionner avec la plus grande fermeté toute infraction constatée.

Les responsables des organismes et des localités disposant d’une flotte de pêche sont désormais tenus pour directement responsables des résultats obtenus. L’administration provinciale souligne qu’aucune négligence ni application purement formelle des directives ne sera tolérée. La transparence et la traçabilité rigoureuse des informations constituent une exigence centrale de cette stratégie, avec un niveau élevé de précision pour tous les documents soumis aux autorités de contrôle.

Sur le terrain, un dispositif de surveillance accrue a été déployé jusqu'au 30 juin, associant les forces militaires et les garde-frontières pour inspecter systématiquement les ports, les zones de mouillage et les points de rassemblement des navires.

Les unités opérationnelles ont pour consigne de paralyser tout bâtiment ne remplissant pas les conditions légales de navigation ou ne respectant pas les protocoles de signalisation. En complément, la police provinciale intensifie ses enquêtes pour démanteler les réseaux de courtage facilitant les incursions illégales dans les eaux étrangères et pour réprimer sévèrement toute tentative de falsification des documents de traçabilité des produits de la mer.

Au niveau local, une surveillance spécifique est instaurée dans les communes côtières et le district spécial de Phu Quy afin d’empêcher le départ en mer des navires dits « des trois non » : sans enregistrement, sans inspection technique et sans licence.

Dotée d’un littoral de 192 kilomètres et d’une flotte d’environ 8 300 navires, dont près de 1 900 unités de plus de 15 mètres, la province mise désormais sur la transition numérique pour consolider ces efforts. Grâce à la mise en œuvre du journal de bord électronique (eCDT) et à l’intégration, achevée fin mai, de l’ensemble de la flotte dans la base de données nationale VNFishbase, Lam Dong espère contribuer de manière significative à la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne. -VNA

#INN #Lam Dong #carton jaune #campagne de contrôle renforcé
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Lutte contre la pêche illégale

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