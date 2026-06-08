Lancement de la première base de données d'experts vietnamiens au Royaume-Uni

Hanoï (VNA) – Plus de cinq ans après la création de l'Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS), la première base de données d’experts de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni a été officiellement lancée le 5 juin à l’ambassade du Vietnam à Londres, accompagnée de groupes d’experts spécialisés dans les technologies stratégiques.



Pour la première fois, un réseau de professeurs, chercheurs et docteurs vietnamiens travaillant dans les principales universités et instituts de recherche britanniques est structuré en une ressource mobilisable selon les besoins. La VIS rassemble actuellement plus de 200 experts issus d’environ 70 universités et instituts de recherche au Royaume-Uni et en Irlande, dans des domaines prioritaires pour le Vietnam tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, l’informatique quantique, les énergies renouvelables et les biotechnologies.



L’ambassadeur du Vietnam auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Do Minh Hung, a souligné que la coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation constitue l’un des piliers importants du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Royaume-Uni. Il a indiqué qu’il s’agissait également d’une priorité de l’ambassade. Il a rappelé les nombreuses initiatives menées conjointement par l’ambassade et la VIS pour mobiliser l’expertise vietnamienne au service du développement national.



Selon Nguyen Trung Kien, premier secrétaire et chef du Bureau des sciences et des technologies de l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, cette base de données d’experts permettra aux ministères, secteurs et collectivités locales du Vietnam d’accéder rapidement aux meilleurs spécialistes vietnamiens établis au Royaume-Uni. Elle aidera également ces derniers à mieux identifier les besoins et les problématiques du pays, créant ainsi les conditions nécessaires pour transformer la volonté de coopération en projets concrets.



Le président de la VIS, le professeur Nguyen Xuan Huan, a expliqué que cette organisation répond à l’objectif de "la bonne personne pour la bonne mission", avec des responsables clairement identifiés pour chaque domaine d’expertise.



Le véritable test commence désormais. La base de données et les groupes d’experts stratégiques de la VIS démontreront leur valeur dans les deux, trois ou cinq prochaines années, lorsqu’il sera possible de mesurer le nombre de projets de coopération effectivement lancés grâce à cette initiative ainsi que les contributions concrètes et vérifiables des experts aux politiques vietnamiennes en matière de sciences et de technologies.



Les secteurs scientifiques et technologiques du Vietnam et du Royaume-Uni présentent déjà de nombreux points de convergence. Pour la première fois, un système structuré permettra aux acteurs des deux pays de collaborer plus rapidement et plus efficacement. -VNA