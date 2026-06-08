Société

Lancement de la première base de données d'experts vietnamiens au Royaume-Uni

Plus de cinq ans après sa création, l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS) a lancé le 5 juin, à l’ambassade du Vietnam à Londres, sa première base de données d’experts, accompagnée de groupes spécialisés dans les technologies stratégiques.

L’ambassadeur Do Minh Hung et des membres du personnel de l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et le conseil d’administration de l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS). Photo : VNA
L’ambassadeur Do Minh Hung et des membres du personnel de l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et le conseil d’administration de l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Plus de cinq ans après la création de l'Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS), la première base de données d’experts de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni a été officiellement lancée le 5 juin à l’ambassade du Vietnam à Londres, accompagnée de groupes d’experts spécialisés dans les technologies stratégiques.

Pour la première fois, un réseau de professeurs, chercheurs et docteurs vietnamiens travaillant dans les principales universités et instituts de recherche britanniques est structuré en une ressource mobilisable selon les besoins. La VIS rassemble actuellement plus de 200 experts issus d’environ 70 universités et instituts de recherche au Royaume-Uni et en Irlande, dans des domaines prioritaires pour le Vietnam tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, l’informatique quantique, les énergies renouvelables et les biotechnologies.

L’ambassadeur du Vietnam auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Do Minh Hung, a souligné que la coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation constitue l’un des piliers importants du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Royaume-Uni. Il a indiqué qu’il s’agissait également d’une priorité de l’ambassade. Il a rappelé les nombreuses initiatives menées conjointement par l’ambassade et la VIS pour mobiliser l’expertise vietnamienne au service du développement national.

Selon Nguyen Trung Kien, premier secrétaire et chef du Bureau des sciences et des technologies de l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, cette base de données d’experts permettra aux ministères, secteurs et collectivités locales du Vietnam d’accéder rapidement aux meilleurs spécialistes vietnamiens établis au Royaume-Uni. Elle aidera également ces derniers à mieux identifier les besoins et les problématiques du pays, créant ainsi les conditions nécessaires pour transformer la volonté de coopération en projets concrets.

Le président de la VIS, le professeur Nguyen Xuan Huan, a expliqué que cette organisation répond à l’objectif de "la bonne personne pour la bonne mission", avec des responsables clairement identifiés pour chaque domaine d’expertise.

Le véritable test commence désormais. La base de données et les groupes d’experts stratégiques de la VIS démontreront leur valeur dans les deux, trois ou cinq prochaines années, lorsqu’il sera possible de mesurer le nombre de projets de coopération effectivement lancés grâce à cette initiative ainsi que les contributions concrètes et vérifiables des experts aux politiques vietnamiennes en matière de sciences et de technologies.

Les secteurs scientifiques et technologiques du Vietnam et du Royaume-Uni présentent déjà de nombreux points de convergence. Pour la première fois, un système structuré permettra aux acteurs des deux pays de collaborer plus rapidement et plus efficacement. -VNA

#Nghị quyết 71 #Giáo Dục #Đào Tạo #NQ 71 #base de données d'experts vietnamiens #Royaume-Uni
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm (debout), s'adresse à la réception. Photo : VNA

Le Vietnam, "sujet de recherche et partenaire intellectuel des vietnamologues"

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a déclaré que la forte participation des universitaires et chercheurs vietnamiens et étrangers a transmis un message important : le Vietnam n’est pas seulement un sujet de recherche, mais est devenu un partenaire intellectuel pour les spécialistes des études vietnamiennes.

Voir plus

Riz prêt à la vente. Photo : VNA

Du semis à la récolte : le cycle du riz dans le delta du Mékong

Depuis le semis jusqu’à la récolte, le grain de riz suit un chemin silencieux mais résilient. Cycle immuable qui se répète à chaque saison dans le delta du Mékong, il façonne des paysages de rizières vastes, fertiles et pleins de vie. Entre inondations saisonnières, soleil généreux et mains patientes des agriculteurs, ces terres deviennent le théâtre d’un savoir-faire agricole ancestral, profondément lié au rythme de la nature et à l’identité de toute une région.

Le général de corps d’armée Vongsone Inpanphim, vice-ministre de la Défense, chef du Département général de la politique de l’Armée populaire lao et président du Comité spécial du gouvernement lao. Photo : VNA

La recherche des martyrs renforce les liens d’amitié Vietnam–Laos

La campagne des 500 jours et nuits visant à intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs constitue une mission humanitaire et mémorielle majeure, illustrant la coopération étroite Vietnam-Laos ainsi que leur attachement aux relations spéciales et à la reconnaissance des sacrifices consentis pour l’indépendance des deux nations.

es données de Batdongsan.com.vn montrent que les acheteurs d'appartements à des fins de spéculation à court terme ne représentent plus qu'environ 4 % du marché. Photo : VNS/VNA

Le boom des appartements à Hanoï s'essouffle

Le marché immobilier des appartements à Hanoï, autrefois en pleine effervescence, montre des signes évidents de ralentissement, la baisse des liquidités et la prudence des acheteurs forçant de nombreux investisseurs à court terme à se retirer après des années de gains rapides.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, également présidente du Comité national chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des martyrs, ainsi que de nombreux responsables et représentants locaux, ont participé à la cérémonie d’inhumation. Photo: VNA

Quang Ngai : cérémonie d’inhumation de 16 soldats volontaires vietnamiens rapatriés du Laos et du Cambodge

Seize dépouilles de soldats et experts militaires vietnamiens tombés au combat ont été retrouvées puis rapatriées du Laos et du Cambodge durant la saison sèche 2025-2026 par l’équipe K53 de la province de Quang Ngai. Une cérémonie commémorative et d’inhumation a été organisée pour rendre hommage à ces martyrs, dont le sacrifice a contribué à renforcer les liens de solidarité entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Le général de division Nguyen Thanh Tung rencontre les responsables de la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou. Photo: VNA

Sécurité : nouvel élan pour la coopération entre Hanoï et Moscou

La rencontre entre la délégation de la Police de Hanoï et la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou visait à renforcer les échanges d’expériences et de promouvoir la coopération dans les domaines de la sécurité, de l’ordre public et de la lutte contre la criminalité

Au cours des cinq premiers mois, 53 159 travailleurs vietnamiens sont partis travailler à l’étranger dans le cadre de contrats de travail. Photo: VNA

Main-d’œuvre vietnamienne : plus de 53 000 départs vers l’étranger en cinq mois

Le Vietnam maintient une forte dynamique dans l’envoi de travailleurs à l’étranger, avec plus de 53 000 départs enregistrés au cours des cinq premiers mois de 2026. Alors que le Japon et Taïwan (Chine) demeurent les principaux marchés d’accueil et multiplient les opportunités pour la main-d’œuvre vietnamienne, le pays continue parallèlement d’afficher des indicateurs solides sur son marché du travail intérieur, malgré les incertitudes de l’environnement économique mondial.

Ouverture du 14e Congrès des syndicats du Vietnam pour le mandat 2026-2031. Photo: VNA

Ouverture du 14e Congrès des syndicats du Vietnam pour le mandat 2026-2031

Le 14e Congrès des syndicats du Vietnam s'est ouvert le 4 juin à Hanoï en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Réunissant 780 délégués représentant près de 10 millions de syndiqués, il fixe les priorités du mouvement syndical pour la période 2026-2031, avec l'accent mis sur la protection des travailleurs, l'innovation, la transformation numérique et le développement d'une main-d'œuvre moderne et qualifiée.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh (au centre), lors d’une rencontre avec des enseignants et des étudiants de l’Université des langues étrangères de Pékin. Photo: VNA

Vietnam – Chine : la jeunesse, moteur du rapprochement entre les peuples

À Pékin, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a souligné le rôle déterminant de la jeunesse dans le renforcement des échanges culturels, éducatifs et touristiques entre les deux pays, appelant les nouvelles générations à devenir des passerelles durables de l’amitié sino-vietnamienne.

Vue d’ensemble du projet de logements pour travailleurs et de logements sociaux dans la zone industrielle de Yên My II, province de Hung Yên. Photo : VNA.

Des mesures préférentielles renforcées pour développer le logement locatif

Le Vietnam s’apprête à mettre en place des mécanismes préférentiels renforcés en matière de foncier, de financement et de réglementation afin de stimuler le développement du logement locatif, considéré comme un levier stratégique pour répondre à la demande croissante de logements et soutenir une urbanisation durable.