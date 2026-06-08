Économie

Ouverture du 9e Congrès national de l’Union des agriculteurs du Vietnam à Hanoi

Réuni à Hanoï pour son 9e Congrès national, mandat 2026-2031, l’Union des agriculteurs du Vietnam fixe comme priorité la modernisation de son organisation, l’accélération de la transformation numérique et la promotion du rôle des agriculteurs en tant qu’acteurs centraux du développement agricole, rural et de la construction d’une nouvelle ruralité.

Le 9e Congrès national de l’Union des agriculteurs du Vietnam. Photo: VNA
Le 9e Congrès national de l’Union des agriculteurs du Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le 9e Congrès national de l’Union des agriculteurs du Vietnam, pour le mandat 2026-2031, s’est ouvert solennellement le 8 juin au Centre national des congrès de Hanoï, en présence de près de 600 délégués représentant plus de dix millions de membres et d’agriculteurs à travers le pays.

Placée sous le thème « Solidarité – Démocratie – Percée – Coopération – Développement », l'événement réunit de nombreux dirigeants du Parti et de l’État. Parmi eux figurent le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, ainsi que d'autres dirigeants du Parti et de l'Etat.

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Placée sous le thème « Solidarité – Démocratie – Percée – Coopération – Développement », l'événement réunit de nombreux dirigeants du Parti et de l’État. Parmi eux figurent le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, ainsi que d'autres dirigeants du Parti et de l'Etat. Photo: VNA

Présentant le discours d’ouverture, le président de l’Union des agriculteurs du Vietnam, Luong Quôc Doan, a souligné que, tout au long de son histoire, la paysannerie vietnamienne a toujours fait preuve de patriotisme, d’esprit d’autonomie et d’une forte volonté de contribuer au développement national sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Au cours du mandat écoulé, malgré un contexte marqué par de nombreuses difficultés, les agriculteurs vietnamiens ont continué à jouer un rôle important dans le développement socio-économique du pays. L’organisation a renforcé ses structures à tous les niveaux, modernisé ses méthodes de fonctionnement et intensifié son rôle de représentation et de soutien auprès de ses membres.

Selon les rapports présentés au Congrès, 16 des 18 objectifs fixés pour le mandat précédent ont été atteints ou dépassés, dont six ont même largement dépassé les prévisions initiales. L’Union a créé plus de 2.400 nouvelles antennes locales, plus de 11.700 groupes professionnels d’agriculteurs et plus de 3.200 clubs spécialisés, attirant près de 475.000 nouveaux membres.

Les résultats enregistrés dans le cadre du programme de développement de la nouvelle ruralité témoignent également de l’engagement actif des agriculteurs. Ceux-ci ont contribué à la mise à disposition de plus de 530 hectares de terrain, fourni plus de 4,6 millions de journées de travail et participé à la construction ou à la rénovation de plus de 3.500 kilomètres de routes rurales et de canaux d’irrigation. Plus de 11.700 modèles de protection de l’environnement ont également été développés.

Parallèlement, les fonds de soutien aux agriculteurs ont poursuivi leur expansion, avec un encours dépassant 5.800 milliards de dôngs, tandis que les crédits gérés en coopération avec les établissements bancaires atteignent environ 200.000 milliards de dôngs. Ces ressources contribuent à développer la production agricole, à améliorer les revenus des ménages ruraux et à limiter le recours aux prêts informels.

Le Congrès a également mis en avant les progrès réalisés dans les domaines de la formation, du conseil juridique et de l’accompagnement des agriculteurs. Près de 204.000 producteurs performants ont bénéficié de programmes de perfectionnement, tandis que des millions de consultations juridiques ont été fournies au cours du mandat écoulé.

Pour la période 2026-2031, l’Union des agriculteurs du Vietnam entend poursuivre sa transformation afin de répondre aux exigences d’une nouvelle phase de développement. Les délégués examineront notamment les orientations stratégiques, les amendements aux statuts de l’organisation ainsi que l’élection du nouveau Comité exécutif central.

Le Congrès fixe onze objectifs majeurs pour les cinq prochaines années. Parmi eux figurent le recrutement d’au moins 500.000 nouveaux membres, la création de 25.000 nouveaux groupes d’agriculteurs et de 2.500 antennes professionnelles, ainsi que le développement de milliers de coopératives et d’organisations de production agricole répondant aux normes de qualité et de sécurité alimentaire.

La transformation numérique constitue l’une des priorités du nouveau mandat. L’objectif est que 70 % au moins des membres de l’Union acquièrent des compétences numériques de base, tandis que les organisations locales seront encouragées à moderniser leurs méthodes de gestion et de communication. Les autorités souhaitent également promouvoir davantage l’économie collective, soutenir l’entrepreneuriat agricole et accompagner la création de 5.000 nouvelles entreprises opérant dans le secteur agricole.

L’Union prévoit en outre de renforcer son rôle de passerelle entre les agriculteurs, le Parti et l’État, tout en participant activement à la consolidation du bloc d’unité nationale, à la préservation de la sécurité nationale et au développement des relations internationales et des échanges entre les peuples.

Dans un contexte où le Vietnam s’engage dans une nouvelle étape de développement, le Congrès réaffirme l’ambition de bâtir une organisation forte et moderne, capable de promouvoir une agriculture écologique, des campagnes modernes et une paysannerie prospère et civilisée.- VNA

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