Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 : le Vietnam salué pour son rôle moteur

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Hanoï (VNA) – À l’approche de la troisième édition du Forum sur l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum – AFF 2026), prévue les 9 et 10 juin à Hanoï, plusieurs ambassadeurs des pays membres et partenaires de l’ASEAN ont salué cette initiative du Vietnam, la qualifiant de plateforme stratégique particulièrement pertinente dans un contexte international marqué par les incertitudes et les mutations rapides.

L’ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, a souligné que le Forum sur l’avenir de l’ASEAN est consacré aux enjeux de demain. Selon lui, cette initiative complète utilement les discussions menées par les dirigeants de l’ASEAN, dans la mesure où les décisions prises aujourd’hui façonnent l’avenir et où une vision à long terme demeure essentielle dans les relations internationales.

Il a estimé que l’adhésion prochaine du Timor-Leste en tant que onzième membre de l’ASEAN insufflera une nouvelle dynamique au bloc régional, appelant les dirigeants à réfléchir à son évolution au cours des dix à vingt prochaines années, en s’appuyant sur ses trois piliers fondamentaux : la coopération politique et sécuritaire, l’intégration économique ainsi que la coopération socioculturelle.

L’ambassadeur du Timor-Leste, João Pereira, a pour sa part considéré que l’AFF est devenu bien plus qu’un simple forum d’échanges. Selon lui, il constitue désormais une plateforme de dialogue de type « Track 1.5 », réunissant responsables gouvernementaux, chercheurs, représentants du secteur privé, médias et organisations régionales afin de favoriser une réflexion stratégique à long terme sur les questions liées à la paix, à la sécurité, à la transformation numérique et au développement durable.

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De son côté, l’ambassadeur d’Indonésie, Adam Mulawarman Tugio, a mis en avant l’intérêt de ce mécanisme de dialogue souple, qui permet d’aborder librement des questions parfois difficiles à traiter dans les cadres officiels de négociation.

Il a également plaidé pour un renforcement de l’intégration économique régionale, soulignant que le commerce intra-ASEAN ne représente encore qu’environ 23 % des échanges du bloc. Selon lui, une meilleure complémentarité entre les économies de la région – l’électronique au Vietnam, les semi-conducteurs en Malaisie, l’industrie automobile en Thaïlande, les ressources naturelles en Indonésie et les services financiers à Singapour – contribuerait à renforcer la résilience économique de l’ASEAN.

L’ambassadrice du Laos, Khamphao Ernthavanh, a salué le thème du Forum, axé sur la construction d’un avenir commun fondé sur la paix, la prospérité et un développement centré sur l’être humain. Forte de l’expérience acquise par son pays lors de sa présidence de l’ASEAN en 2024, elle a souligné qu’aucun État membre ne pouvait relever seul les défis actuels.

Elle a également insisté sur la nécessité d’intégrer davantage la coopération dans la sous-région du Mékong aux priorités de l’ASEAN, afin de faire de cet espace non seulement une zone géographique, mais aussi un véritable moteur de l’intégration régionale.

L’ambassadrice de Thaïlande, Urawadee Sriphiromya, a mis l’accent sur l’importance de placer les citoyens au cœur du développement régional. Elle a salué l’ouverture du Forum aux partis politiques, qu’elle considère comme un maillon essentiel entre les populations et les décideurs publics.

Elle a également estimé que l’organisation à Hanoï de la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN illustre le rôle croissant du Vietnam dans la promotion des villes intelligentes, de la gouvernance numérique et du développement durable.

Représentant le plus ancien partenaire de dialogue de l’ASEAN, l’ambassadrice d’Australie, Gillian Bird, a salué le rôle de plus en plus important joué par le Vietnam sur les scènes régionale et internationale. Elle a également souligné l’importance de préserver un ordre international fondé sur le droit, notamment à travers le respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS).

Les diplomates ont unanimement estimé que le succès du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 dépendra non seulement de la qualité des idées et des propositions avancées, mais aussi de la capacité collective des États membres à les traduire en actions concrètes.

Selon eux, cette initiative stratégique portée par le Vietnam contribue de manière significative à la construction d’une ASEAN plus résiliente, plus innovante et plus dynamique, tout en préservant son indépendance et son autonomie stratégique dans un environnement international en constante évolution. -VNA

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