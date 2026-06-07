Politique

À Pékin, les étudiants vietnamiens se mobilisent pour renforcer l’amitié Vietnam-Chine

À l’occasion d’une cérémonie organisée à Pékin en l’honneur des diplômés de la promotion 2026, les étudiants vietnamiens ont réaffirmé leur volonté de mettre leurs connaissances au service du développement national et de contribuer au renforcement de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine.

Aperçu de l'événement (Photo : VNA)
Aperçu de l'événement (Photo : VNA)

Pékin, 7 juin (VNA) – L'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et l'Association des étudiants vietnamiens de Pékin ont organisé, le 6 juin, une cérémonie en l'honneur des diplômés de la promotion 2026, réaffirmant le rôle des jeunes dans la promotion des échanges entre les peuples et le renforcement de l'amitié Vietnam-Chine.

À cette occasion, le président de l'Association des étudiants vietnamiens de Pékin, Dô Van Thanh, a souligné qu'au terme de plusieurs années d'études, de recherche et d'adaptation aux différences linguistiques et culturelles, les étudiants vietnamiens avaient acquis davantage de confiance, de connaissances et de détermination pour contribuer au développement de leurs familles, de leurs communautés et de leur pays.

Selon lui, les diplômes obtenus représentent non seulement une réussite académique, mais également le symbole de la persévérance, de la résilience et de la capacité d'adaptation des étudiants dans un environnement international.

Pour sa part, Hoàng Mai Diên, premier secrétaire chargé de l'éducation à l'ambassade du Vietnam en Chine, a mis en avant le développement dynamique de la coopération éducative entre les deux pays, notamment depuis la signature de l'Accord de coopération éducative Vietnam-Chine en 2022.

Il a indiqué que le nombre d'étudiants vietnamiens en Chine atteignait actuellement près de 25.000 personnes, soit plus du double des 11.299 recensés en 2018. Cette progression témoigne à la fois de l'attractivité de l'enseignement supérieur chinois et des besoins croissants du Vietnam en ressources humaines hautement qualifiées.

Le diplomate a également souligné que les étudiants vietnamiens participaient activement aux activités académiques et communautaires, agissant comme de véritables ambassadeurs de la jeunesse vietnamienne et contribuant au rapprochement entre les peuples des deux pays.

Plusieurs diplômés ont, à cette occasion, partagé les expériences précieuses acquises dans l'environnement universitaire et scientifique dynamique de la Chine. Ils ont exprimé leur volonté de retourner au Vietnam afin de mettre leurs compétences au service de l'éducation, de l'innovation et du développement national.

Cette cérémonie a mis en lumière les aspirations de la jeunesse vietnamienne à acquérir des connaissances de pointe, à renforcer son intégration internationale et à contribuer au développement du pays. Elle a également illustré la volonté des jeunes générations de continuer à servir de passerelle entre les peuples vietnamien et chinois, contribuant ainsi au renforcement du Partenariat stratégique global de coopération entre les deux pays dans cette nouvelle phase de développement.- VNA

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