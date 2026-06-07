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Le Premier ministre timorais Xanana Gusmão entame une visite officielle au Vietnam

Le Premier ministre timorais Kay Rala Xanana Gusmão est arrivé à Hanoï le 7 juin pour une visite officielle au Vietnam et sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN. Cette visite devrait donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale et renforcer l’intégration du Timor-Leste au sein de l’ASEAN.

Le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, est arrivé dans l’après-midi du 7 juin à Hanoï. Photo : VNA
Le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, est arrivé dans l’après-midi du 7 juin à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï, 7 juin (VNA) – Le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, est arrivé dans l’après-midi du 7 juin à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam et sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum – AFF 2026), prévu du 7 au 10 juin, à l’invitation de son homologue vietnamien Lê Minh Hung.

À l’aéroport international de Nôi Bài, le chef du gouvernement timorais et sa suite ont été accueillis par Vu Hai Quân, membre du Comité central du Parti et ministre des Sciences et des Technologies ; Ngô Lê Van, vice-ministre des Affaires étrangères ; ainsi que Pham Binh Dàm, chargé d’affaires du Vietnam au Timor-Leste et l’ambassadeur du Timor-Leste au Vietnam, João Pereira.

Le Premier ministre Kay Rala Xanana Gusmão est accompagné notamment du vice-Premier ministre chargé de la coordination des affaires économiques et ministre du Tourisme et de l’Environnement, Francisco Kalbuady Lay ; du vice-Premier ministre chargé de la coordination des affaires sociales et ministre du Développement rural et de l’Habitat communautaire, Mariano Asanami Sabino ; du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Bendito dos Santos Freitas ; de la ministre de l’Éducation, Dulce de Jesus Soares ; du ministre du Commerce et de l’Industrie, Philip Nino Pereira ; de la vice-ministre chargée des affaires de l’ASEAN et chef du SOM ASEAN du Timor-Leste, Milena Maria da Costa Rangel ; du secrétaire d’État à la Communication sociale, Expedito Parrot Dias Ximenes ; ainsi que de l’ambassadeur du Timor-Leste au Vietnam, João Pereira.

Selon le chargé d’affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam, cette visite revêt une importance particulière non seulement pour les relations bilatérales, mais également pour le processus d’intégration régionale du Timor-Leste depuis son adhésion officielle à l’ASEAN en tant que 11e membre de l’organisation.

Ces dernières années, les dirigeants timorais ont effectué plusieurs visites au Vietnam et participé à de nombreux événements majeurs organisés par Hanoï, illustrant l’importance accordée aux relations bilatérales ainsi que la reconnaissance du rôle et de la position croissants du Vietnam dans la région.

Selon le diplomate vietnamien, l’accueil du Premier ministre timorais traduit la volonté commune de promouvoir la coopération dans de multiples domaines et s’inscrit dans la mise en œuvre concrète des orientations du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui place la diplomatie au service des intérêts de sécurité et de développement du pays.

L’objectif est d’élever les relations entre le Vietnam et le Timor-Leste à un niveau supérieur, plus substantiel et plus efficace, conformément aux intérêts des deux peuples, tout en contribuant à l’édification d’une ASEAN unie, inclusive et résiliente.

Au cours de cette visite, les deux parties devraient signer plusieurs documents de coopération importants, destinés à renforcer le cadre juridique de leurs relations et à favoriser les échanges entre les peuples ainsi que la coopération dans divers domaines.

Avant la visite du Premier ministre Kay Rala Xanana Gusmão, l’ambassadeur du Timor-Leste au Vietnam, João Pereira, a exprimé sa profonde reconnaissance pour le soutien constant apporté par le Vietnam au développement de son pays, citant notamment la coopération dans le secteur des télécommunications comme l’exemple le plus emblématique de cette réussite.

Le diplomate a également souligné les importantes perspectives de coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’aquaculture, de l’exploitation minière et des hydrocarbures.

Selon lui, le Timor-Leste souhaite s’inspirer de l’expérience vietnamienne, notamment du modèle des Zones industrielles Vietnam-Singapour (VSIP), afin d’étudier la création d’une Zone industrielle Vietnam–Timor-Leste (V-TIP) à Dili.

La visite officielle du Premier ministre Kay Rala Xanana Gusmão et sa participation à l’AFF 2026 devraient ainsi ouvrir de nouvelles perspectives à la coopération bilatérale et renforcer davantage les liens entre les deux pays au sein de la communauté de l’ASEAN. - VNA

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