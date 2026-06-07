Politique

Le 9e Congrès des agriculteurs vietnamiens ouvre une nouvelle étape de développement rural

e 9e Congrès national de l’Association des agriculteurs du Vietnam, mandat 2026-2031, se tient les 7 et 8 juin au Centre national des conférences de Hanoï.

Les participants ont également adopté l’ordre du jour et le règlement de travail du Congrès. Photo : VNA
Les participants ont également adopté l’ordre du jour et le règlement de travail du Congrès. Photo : VNA



Hanoï, 7 juin (VNA) – Le 9e Congrès national de l’Association des agriculteurs du Vietnam, mandat 2026-2031, se tient les 7 et 8 juin au Centre national des conférences de Hanoï, réunissant 600 délégués représentant plus de dix millions de membres et d’agriculteurs à travers le pays.

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Dans la matinée du 7 juin, les délégués ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en déposant une gerbe de fleurs à son mausolée, avant de se recueillir au Mémorial des héros et martyrs de Bac Son. Photo : VNA



Dans la matinée du 7 juin, les délégués ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en déposant une gerbe de fleurs à son mausolée, avant de se recueillir au Mémorial des héros et martyrs de Bac Son.

La première séance de travail du Congrès a ensuite été consacrée à plusieurs questions importantes, notamment l’élection du Présidium, du Secrétariat du Congrès et de la Commission chargée de vérifier la qualité des délégués. Les participants ont également adopté l’ordre du jour et le règlement de travail du Congrès, examiné le rapport de vérification des mandats des délégués, le projet de rapport d’auto-évaluation du Comité exécutif central du 8e mandat ainsi que les propositions de révision et de complément des Statuts de l’Association.

Les délégués ont par ailleurs été informés de la création des groupes de discussion thématiques avant d’entamer leurs travaux en commissions.

Dans l’après-midi, le Congrès devra entendre le rapport de synthèse et d’explication des contributions au projet de Statuts amendés, avant de procéder à leur adoption. Les délégués également approuvront le règlement électoral et élu le Comité exécutif central de l’Association des agriculteurs du Vietnam pour le 9e mandat. Les résultats du scrutin ont été annoncés dans la foulée, suivis de la tenue de la première réunion du nouveau Comité exécutif.

Selon le programme établi, la séance solennelle d’ouverture se déroulera le 8 juin en présence de dirigeants du Parti et de l’État. Les participants entendront notamment le rapport sur les travaux de la première journée, ainsi qu’un bilan de la mise en œuvre de la Résolution du 8e Congrès national de l’Association des agriculteurs du Vietnam.

L’après-midi sera consacré à la présentation du rapport de synthèse des contributions aux documents du Congrès, à l’annonce des résultats de la première réunion du Comité exécutif central du 9e mandat et à l’entrée en fonction officielle de la nouvelle direction de l’Association. Le Congrès adoptera ensuite les principaux objectifs pour la période 2026-2031 ainsi que sa résolution finale avant la clôture de ses travaux.

Le 9e Congrès national de l’Association des agriculteurs du Vietnam se tient dans un contexte où le pays entre dans une nouvelle phase de développement. L’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées s’emploient activement à mettre en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti ainsi que les orientations stratégiques du Bureau politique en matière de développement socio-économique.

Sous le thème « Solidarité – Démocratie – Percée – Coopération – Développement », cet événement politique majeur de la paysannerie vietnamienne a pour mission d’évaluer les activités de l’Association et les mouvements paysans depuis le 8e Congrès, de définir les orientations, objectifs, missions et solutions pour le mandat 2026-2031, tout en concrétisant l’esprit de la Résolution du Ier Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam pour la période 2026-2031.

Le Congrès fixe pour objectif de bâtir une Association des agriculteurs forte et dynamique, tout en valorisant davantage le rôle des agriculteurs en tant qu’acteurs centraux du développement agricole, de l’économie rurale et de l’édification de la nouvelle ruralité. Il vise également à stimuler l’aspiration à construire un Vietnam prospère, puissant, civilisé et heureux dans la nouvelle ère de développement du pays.- VNA

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#Congrès des agriculteurs vietnamiens
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