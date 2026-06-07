L’héritage d’Hô Chi Minh continue d’inspirer l’amitié russo-vietnamienne

Moscou (VNA) – Bien que la Russie moderne et de nombreux autres pays ne partagent plus les mêmes affinités idéologiques qu’autrefois, l’héritage du président Hô Chi Minh demeure d’une grande actualité, selon Nikita Lyshenko, chercheur russe à l’Institut d’études asiatiques et africaines de l’Université d’État Lomonossov de Moscou. S’adressant aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Moscou, Nikita Lyshenko a déclaré qu’Hô Chi Minh avait lutté pour l’indépendance, la liberté et le bonheur non seulement du Vietnam, mais aussi des peuples opprimés du monde entier, devenant ainsi un symbole de la libération nationale.



« Cela était vrai hier et reste vrai aujourd’hui », a-t-il affirmé, soulignant que l’héritage du leader vietnamien continue d’inspirer les générations futures. Nikita Lyshenko a cité la célèbre maxime d’Hô Chi Minh : « Un peuple ignorant est un peuple faible », qu’il a rapprochée de l’appel du dirigeant soviétique Vladimir Lénine à « Étudier, étudier encore, étudier sans cesse », soulignant que tous deux insistaient sur l’importance de l’apprentissage continu et du perfectionnement personnel.

Il a rappelé que le 30 juin de cette année marquera le 103e anniversaire de la première arrivée d’Hô Chi Minh en Russie, alors en Union soviétique. Cet événement a jeté les bases de la future coopération entre les deux pays, qui ont officiellement établi des relations diplomatiques en 1950.



Selon Nikita Lyshenko, de nombreux universitaires russes de renom, dont l'historien chevronné et spécialiste du Vietnam Evgueni Kobelev, considèrent l'arrivée d'Hô Chi Minh en Union soviétique comme une étape majeure dans le développement des relations bilatérales.



Concernant les relations actuelles, il a déclaré que le Vietnam et la Russie continuent de progresser dans une dynamique positive et devraient renforcer davantage leur coopération. Afin de préserver l'héritage d'amitié entre les deux nations, il a suggéré d'intensifier les échanges de haut niveau et de renforcer le dialogue entre les jeunes générations.



Il a souligné qu'un dialogue constructif permet de surmonter les divergences et constitue le fondement d'une diplomatie entre les peuples et d'une amitié durable. Il s'est dit convaincu que les relations traditionnelles entre le Vietnam et la Russie continueront de s'approfondir dans les années à venir.



Parallèlement, Tran Cong Tam Anh, étudiante vietnamienne en master d'administration publique à l'Université de l'Amitié des Peuples de Russie et vice-présidente de l'Association des étudiants vietnamiens en Russie, a déclaré qu'étudier dans un pays étroitement lié au Président Hô Chi Minh est à la fois une source de fierté et une responsabilité pour les étudiants vietnamiens.



Elle a ajouté que les étudiants vietnamiens en Russie sont de plus en plus conscients de leur rôle de jeunes « ambassadeurs du peuple », capables de contribuer au renforcement des liens traditionnels entre les deux pays par le biais du savoir, des échanges culturels et d'actions concrètes.



Selon Tran Cong Tam Anh, l’excellence académique demeure la priorité absolue. Les étudiants vietnamiens doivent s’efforcer d’acquérir les connaissances scientifiques et technologiques de pointe de la Russie et de les mettre au service du développement du Vietnam, contribuant ainsi à la coopération bilatérale.

Elle a également encouragé les étudiants à promouvoir activement la culture vietnamienne à travers des activités telles que des festivals culturels, des défilés d’ao dai et des ateliers de cuisine traditionnelle dans les universités russes, contribuant ainsi à présenter un Vietnam paisible, dynamique et culturellement riche auprès du public russe et international.

Par ailleurs, elle a invité les étudiants vietnamiens à participer plus activement aux forums de jeunes, aux échanges scientifiques et aux projets de bénévolat. En surmontant les barrières linguistiques et en tissant des liens plus étroits avec leurs homologues russes, ils pourront développer les échanges entre les peuples et contribuer à renforcer davantage l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Russie, a-t-elle conclu. - VNA