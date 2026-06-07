Politique

L’héritage d’Hô Chi Minh continue d’inspirer l’amitié russo-vietnamienne

Nikita Lyshenko, chercheur russe à l’Institut d’études asiatiques et africaines de l’Université d’État Lomonossov de Moscou a déclaré qu’Hô Chi Minh avait lutté pour l’indépendance, la liberté et le bonheur non seulement du Vietnam, mais aussi des peuples opprimés du monde entier, devenant ainsi un symbole de la libération nationale.

Nikita Lyshenko, chercheur russe à l’Institut d’études asiatiques et africaines de l’Université d’État Lomonossov de Moscou. Photo : VNA
Nikita Lyshenko, chercheur russe à l’Institut d’études asiatiques et africaines de l’Université d’État Lomonossov de Moscou. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Bien que la Russie moderne et de nombreux autres pays ne partagent plus les mêmes affinités idéologiques qu’autrefois, l’héritage du président Hô Chi Minh demeure d’une grande actualité, selon Nikita Lyshenko, chercheur russe à l’Institut d’études asiatiques et africaines de l’Université d’État Lomonossov de Moscou. S’adressant aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Moscou, Nikita Lyshenko a déclaré qu’Hô Chi Minh avait lutté pour l’indépendance, la liberté et le bonheur non seulement du Vietnam, mais aussi des peuples opprimés du monde entier, devenant ainsi un symbole de la libération nationale.

« Cela était vrai hier et reste vrai aujourd’hui », a-t-il affirmé, soulignant que l’héritage du leader vietnamien continue d’inspirer les générations futures. Nikita Lyshenko a cité la célèbre maxime d’Hô Chi Minh : « Un peuple ignorant est un peuple faible », qu’il a rapprochée de l’appel du dirigeant soviétique Vladimir Lénine à « Étudier, étudier encore, étudier sans cesse », soulignant que tous deux insistaient sur l’importance de l’apprentissage continu et du perfectionnement personnel.

Il a rappelé que le 30 juin de cette année marquera le 103e anniversaire de la première arrivée d’Hô Chi Minh en Russie, alors en Union soviétique. Cet événement a jeté les bases de la future coopération entre les deux pays, qui ont officiellement établi des relations diplomatiques en 1950.

Selon Nikita Lyshenko, de nombreux universitaires russes de renom, dont l'historien chevronné et spécialiste du Vietnam Evgueni Kobelev, considèrent l'arrivée d'Hô Chi Minh en Union soviétique comme une étape majeure dans le développement des relations bilatérales.

Concernant les relations actuelles, il a déclaré que le Vietnam et la Russie continuent de progresser dans une dynamique positive et devraient renforcer davantage leur coopération. Afin de préserver l'héritage d'amitié entre les deux nations, il a suggéré d'intensifier les échanges de haut niveau et de renforcer le dialogue entre les jeunes générations.

Il a souligné qu'un dialogue constructif permet de surmonter les divergences et constitue le fondement d'une diplomatie entre les peuples et d'une amitié durable. Il s'est dit convaincu que les relations traditionnelles entre le Vietnam et la Russie continueront de s'approfondir dans les années à venir.

Parallèlement, Tran Cong Tam Anh, étudiante vietnamienne en master d'administration publique à l'Université de l'Amitié des Peuples de Russie et vice-présidente de l'Association des étudiants vietnamiens en Russie, a déclaré qu'étudier dans un pays étroitement lié au Président Hô Chi Minh est à la fois une source de fierté et une responsabilité pour les étudiants vietnamiens.

Elle a ajouté que les étudiants vietnamiens en Russie sont de plus en plus conscients de leur rôle de jeunes « ambassadeurs du peuple », capables de contribuer au renforcement des liens traditionnels entre les deux pays par le biais du savoir, des échanges culturels et d'actions concrètes.

Selon Tran Cong Tam Anh, l’excellence académique demeure la priorité absolue. Les étudiants vietnamiens doivent s’efforcer d’acquérir les connaissances scientifiques et technologiques de pointe de la Russie et de les mettre au service du développement du Vietnam, contribuant ainsi à la coopération bilatérale.

Elle a également encouragé les étudiants à promouvoir activement la culture vietnamienne à travers des activités telles que des festivals culturels, des défilés d’ao dai et des ateliers de cuisine traditionnelle dans les universités russes, contribuant ainsi à présenter un Vietnam paisible, dynamique et culturellement riche auprès du public russe et international.

Par ailleurs, elle a invité les étudiants vietnamiens à participer plus activement aux forums de jeunes, aux échanges scientifiques et aux projets de bénévolat. En surmontant les barrières linguistiques et en tissant des liens plus étroits avec leurs homologues russes, ils pourront développer les échanges entre les peuples et contribuer à renforcer davantage l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Russie, a-t-elle conclu. - VNA

source
#héritage d’Hô Chi Minh #amitié russo-vietnamienne
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, est arrivé dans l’après-midi du 7 juin à Hanoï. Photo : VNA

Le Premier ministre timorais Xanana Gusmão entame une visite officielle au Vietnam

Le Premier ministre timorais Kay Rala Xanana Gusmão est arrivé à Hanoï le 7 juin pour une visite officielle au Vietnam et sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN. Cette visite devrait donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale et renforcer l’intégration du Timor-Leste au sein de l’ASEAN.

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung rencontre son homologue timorais Xanana Gusmão en marge du 48e Sommet de l’ASEAN à Cebu (Philippines), le 7 mai 2026. Photo : VNA

Vietnam–Timor-Leste : un partenariat en plein essor au sein de l’ASEAN

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre timorais Kay Rala Xanana Gusmão, du 7 au 10 juin 2026, ainsi que sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, illustrent la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération bilatérale et de promouvoir une intégration plus étroite de Timor-Leste au sein de l’ASEAN, au service de la paix, de la stabilité et du développement régional.

Le 1er décembre 2025 après-midi, à Vientiane, le secrétaire général To Lam a rencontré le Premier ministre lao Sonexay Siphandone. Photo : VNA

Vietnam–Laos : un partenariat stratégique toujours plus étroit

La visite officielle du Premier ministre lao Sonexay Siphandone au Vietnam, du 7 au 9 juin 2026, ainsi que sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, témoignent de la volonté commune des deux pays de renforcer davantage leur relation de « grande amitié, solidarité spéciale, coopération intégrale et attachement stratégique », considérée comme un modèle unique dans les relations internationales.

Le vice-ministre lao des Affaires étrangères, Phongsavan Sisoulat. Photo: VNA

Forum de l'avenir de l'ASEAN : le Vietnam réaffirme sa position stratégique dans la région

Le vice-ministre lao des Affaires étrangères, Phongsavan Sisoulat, a salué l'initiative du Vietnam d'avoir créé et organisé avec succès les deux éditions précédentes du forum. La participation régulière du Premier ministre lao à ces rencontres montre sa haute considération accordée aux relations bilatérales et la responsabilité commune envers l'avenir de la région.

Le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam. Photo: VNA

Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 : un nouvel élan pour les relations Vietnam-Timor-Leste

Le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam, a affirmé que la visite officielle au Vietnam du Premier ministre du Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, revêt une grande importance non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi pour le processus d’intégration régionale du Timor-Leste en tant que futur onzième membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam au Dialogue de Shangri-La 2026. Photo: VNA

Le Vietnam salué par la presse indonésienne pour sa diplomatie équilibrée

Un article publié par le média indonésien Indonesiawindow estime que la récente tournée de To Lam en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines, ainsi que son intervention au Dialogue de Shangri-La, illustrent la capacité du Vietnam à concilier ses intérêts nationaux avec son engagement en faveur de la coopération régionale et du multilatéralisme.

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung lors d'une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information. Photo: VNA

La prochaine visite officielle du Premier ministre thaïlandais reflète l’importance des relations Vietnam-Thaïlande

La prochaine visite officielle du Premier ministre thaïlandais qui intervient seulement dix jours après celle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, illustre la volonté des deux gouvernements d’approfondir leur amitié, renforcée par l’établissement du partenariat stratégique g en 2025. 

Le secrétaire général et président To Lam (à gauche) et le Premier ministre singapourien Lawrence Wong au 23e Dialogue de Shangri-La. Photo: VNA

Singapour salue la convergence stratégique croissante avec le Vietnam

Le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, a salué la vision stratégique exposée par le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam au Dialogue de Shangri-La, estimant qu’elle reflète de nombreuses convergences entre Singapour et le Vietnam face aux défis géopolitiques actuels.

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, s'exprime lors de la session. Photo: VNA

APEC 2027 : le Vietnam présente sa vision et l'état de ses préparatifs à Saint-Pétersbourg

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a exhorté l'APEC à continuer de valoriser son rôle du forum économique de premier rang, à se concentrer sur trois piliers stratégiques d'ici 2035 : la libéralisation du commerce et de l'investissement, le renforcement de la résilience des économies et des chaînes de valeur, et l'exploitation des sciences, des technologie, de l’innovation, de la transformation verte et numérique pour garantir une croissance durable et inclusive.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong. Photo: VNA

ASEAN Future Forum 2026 : Le Vietnam réaffirme son rôle moteur pour une région résiliente et centrée sur l’humain

Le vice-ministre des affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, a souligné que le thème du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 reflète fidèlement les priorités fondamentales de l’ASEAN. Selon lui, la paix constitue la condition préalable indispensable au développement, tandis que la prospérité demeure l’objectif partagé par tous les États membres ; et placer le citoyen au cœur des préoccupations est l'esprit même de la Communauté de l'ASEAN.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les chefs de délégation participant au Forum de l'avenir de l'ASEAN 2025. Photo : VNA

L’ASEAN réfléchit à son avenir commun lors de l’AFF 2026

L’AFF 2026 se distinguera par une participation plus large et plus diversifiée que les années précédentes. Parmi les nouveautés figure la participation, pour la première fois, de partis politiques des pays de l’ASEAN, appelés à réfléchir aux moyens de renforcer la coopération interpartis afin de contribuer à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045.

Une femme effectue des procédures administratives sur le Portail national de la fonction publique. Photo: VNA

Les procédures administratives sont réduites, simplifiées et publiées en ligne

Le gouvernement a adopté, le 29 avril, onze résolutions visant à réduire, décentraliser et simplifier les procédures administratives, les conditions d’exercice d’une activité commerciale et les secteurs d’activité soumis à conditions. Le Premier ministre a ensuite chargé les ministères, les agences et les collectivités locales de mettre en œuvre ces résolutions.