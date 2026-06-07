Politique

Le PM Lê Minh Hung préside la cérémonie officielle d’accueil du chef du gouvernement lao

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre lao Sonexay Siphandone et sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN témoignent de la volonté des deux pays de renforcer davantage leur relation de « grande amitié, solidarité spéciale, coopération intégrale et attachement stratégique », au service du développement et de la prospérité des deux nations.

Dans l’après-midi du 7 juin, au siège du gouvernement, le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur de son homologue lao Sonexay Siphandone. Photo : VNA
Dans l’après-midi du 7 juin, au siège du gouvernement, le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur de son homologue lao Sonexay Siphandone. Photo : VNA

Hanoï, 7 juin (VNA) – À l’invitation de son homologue vietnamien Lê Minh Hung, le Premier ministre de la République démocratique populaire lao, Sonexay Siphandone, est arrivé à Hanoï pour effectuer une visite officielle au Vietnam et participer au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, du 7 au 9 juin.

Dans l’après-midi du 7 juin, au siège du gouvernement, le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur de son homologue lao.

Cette visite intervient alors que les relations Vietnam-Laos continuent de se consolider et de se développer de manière substantielle et efficace dans tous les domaines. Les deux pays accordent toujours une importance particulière et une priorité absolue à leurs relations dans leurs politiques étrangères respectives.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung et son homologue lao Sonexay Siphandone. Photo : VNA


Depuis l’établissement officiel des relations diplomatiques le 5 septembre 1962, les deux pays entretiennent des liens étroits et exemplaires, marqués par une solidarité spéciale constante ainsi qu’un soutien mutuel dans la lutte pour l’indépendance nationale, la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque pays.

L’élévation des relations bilatérales au niveau de « grande amitié, solidarité spéciale et coopération intégrale » en février 2019 a constitué un jalon historique majeur, ouvrant une nouvelle phase de développement de la coopération entre les deux pays.

En décembre 2025, s’appuyant sur cet héritage précieux, les hauts dirigeants des deux pays sont convenus d’approfondir davantage leurs relations en les portant au niveau de ''grande amitié, solidarité spéciale, coopération intégrale et attachement stratégique''. Cette évolution reflète leur vision commune, l’imbrication croissante de leurs intérêts stratégiques et leur volonté de poursuivre un accompagnement à long terme en faveur d’un développement durable, autonome et prospère des deux nations. Les deux parties maintiennent efficacement leurs mécanismes de coopération bilatérale, notamment la Commission intergouvernementale Vietnam-Laos, les mécanismes de coopération entre ministères, secteurs et collectivités locales, ainsi que les échanges réguliers de haut niveau. Sur les forums régionaux et internationaux, le Vietnam et le Laos coordonnent étroitement leurs positions et se soutiennent mutuellement, en particulier au sein de l’ASEAN et des mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong.

Parallèlement à la coopération politique et diplomatique, les relations économiques, commerciales et d’investissement ont enregistré des progrès significatifs. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 3 milliards de dollars, en hausse de 32 % par rapport à 2024. De nombreux projets d’investissement vietnamiens au Laos sont devenus des modèles de coopération réussie, contribuant à la création d’emplois, à l’augmentation des recettes budgétaires et au transfert de technologies.

La coopération en matière de défense et de sécurité continue également de se développer et demeure l’un des piliers essentiels des relations bilatérales, contribuant à préserver la stabilité politique, la défense nationale, la sécurité et l’ordre social dans chacun des deux pays.

Des résultats positifs ont également été enregistrés dans d’autres domaines importants tels que la connectivité des infrastructures de transport, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Dans ce contexte favorable, la visite officielle au Vietnam du Premier ministre Sonexay Siphandone et sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN revêtent une importance particulière. Elles offrent aux dirigeants des deux pays l’occasion d’examiner de manière globale la mise en œuvre des accords conclus ces dernières années et de définir les orientations de coopération pour la période à venir.

La phase actuelle se caractérise non seulement par l’élargissement de la coopération bilatérale, mais également par une volonté commune d’en améliorer la qualité et la profondeur, en renforçant davantage la convergence des intérêts stratégiques des deux pays.

Le concept d’ ''attachement stratégique'' se concrétise progressivement dans des domaines clés tels que les infrastructures stratégiques, l’intégration économique, la coopération énergétique, la transformation numérique, la finance et la monnaie, la formation des ressources humaines ainsi que la coordination au sein des mécanismes multilatéraux.
La participation du Premier ministre Sonexay Siphandone à deux des trois éditions du Forum sur l’avenir de l’ASEAN témoigne également du soutien constant du Laos à cette initiative lancée par le Vietnam afin de promouvoir le dialogue stratégique sur l’avenir de l’ASEAN. À l’issue de la cérémonie d’accueil, les deux Premiers ministres ont conduit les délégations de haut niveau de leurs pays respectifs lors d’entretiens officiels consacrés à l’évaluation des résultats de la coopération bilatérale et à l’examen des orientations futures. Ils ont également assisté à la signature et à l’échange de plusieurs documents de coopération entre le Vietnam et le Laos.
Les deux dirigeants ont ensuite visité une exposition photographique consacrée aux pays, aux peuples et aux grandes étapes de l’histoire des relations spéciales ainsi qu’à la fraternité exemplaire entre le Vietnam et le Laos, organisée conjointement par le Bureau du gouvernement et l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Dans l’après-midi du 7 juin également, le Premier ministre Sonexay Siphandone et la délégation de haut niveau lao ont déposé une gerbe de fleurs et rendu hommage au Président Hô Chi Minh à son mausolée, avant de déposer une autre gerbe au Monument aux héros et martyrs.- VNA

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