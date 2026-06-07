Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone entame une visite officielle au Vietnam

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, et son épouse sont arrivés dans l’après-midi du 7 juin à Hanoï pour effectuer une visite officielle au Vietnam et participer à la troisième édition du Forum de l’Avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum – AFF) 2026, prévue du 7 au 9 juin, à l’invitation du Premier ministre vietnamien, Lê Minh Hung.

Selon la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, les relations entre le Vietnam et le Laos ont continué ces derniers temps à se consolider et à se développer de manière substantielle et efficace dans l’ensemble des domaines de coopération.

Elle a souligné que les deux pays s’accordent une importance particulière et une priorité absolue dans leur politique extérieure respective. Dans ce contexte, la notion d’« attachement stratégique » a été ajoutée au contenu de la relation bilatérale afin de mieux définir son orientation dans le nouvel environnement régional et international.

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a estimé que la visite du Premier ministre Sonexay Siphandone revêtait une signification particulière, s’inscrivant dans le prolongement des visites d’État historiques effectuées au début de l’année 2026 par les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États.

Selon le diplomate vietnamien, ce déplacement témoigne de la détermination constante des dirigeants des deux pays à approfondir davantage la coopération bilatérale et à concrétiser le contenu de cet « attachement stratégique » dans tous les domaines de partenariat.

De son côté, l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a souligné que les deux nations partagent une solidarité historique profonde, dépassant largement le cadre des relations diplomatiques traditionnelles pour constituer un lien durable au service du développement et de la sécurité communs.

Elle a également estimé que les relations bilatérales avaient franchi une nouvelle étape grâce aux mécanismes de coopération stratégique mis en place pour la période 2026-2030. Ces orientations traduisent la volonté commune de transformer les engagements politiques en résultats concrets et de renforcer la résilience ainsi que l’autonomie de la région.

Le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, et son épouse, à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi. Photo: VNA

La visite officielle du Premier ministre lao et sa participation au Forum de l’Avenir de l’ASEAN devraient ainsi contribuer à consolider davantage les relations d’amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, tout en favorisant la concertation sur les grands enjeux régionaux et internationaux dans le cadre de l’ASEAN.

Le Forum est un rendez-vous régional majeur consacré à la paix, à la prospérité et à une communauté centrée sur les peuples. Réunissant dirigeants politiques, experts, entreprises et jeunes de la région, l’événement ambitionne de contribuer à la Vision ASEAN 2045 dans un contexte géopolitique mondial en mutation.

Placée sous le thème « Façonner ensemble un avenir commun : paix, prospérité et peuples au cœur de l’action », cette édition entend répondre aux défis géopolitiques actuels tout en mettant l’accent sur le bien-être des populations.

L’AFF 2026 devrait prolonger les succès des éditions précédentes et confirmer davantage son statut de forum de référence, apportant des idées stratégiques et des actions concrètes pour concrétiser la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, avec pour ambition une ASEAN pacifique, solidaire, résiliente, dynamique, innovante et véritablement centrée sur les peuples. -VNA

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