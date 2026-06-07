Économie

Vietnam–Canada : Vietrade et TFO Canada ouvrent une nouvelle phase de coopération économique

Après plus d’une décennie de coopération dans la promotion du commerce et l’appui aux entreprises, l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) et l’Organisation canadienne de promotion du commerce (TFO Canada) entendent franchir une nouvelle étape en développant un partenariat commercial stratégique destiné à renforcer les échanges économiques entre le Vietnam et le Canada.

Vu Ba Phu, directeur de Vietrade (droite) et Steven Tipman, directeur exécutif de TFO Canada. Photo : VNA
Vu Ba Phu, directeur de Vietrade (droite) et Steven Tipman, directeur exécutif de TFO Canada. Photo : VNA

Ottawa (VNA) - Les relations entre l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, et l’Organisation canadienne de promotion du commerce (TFO Canada) entrent dans une nouvelle phase de développement, marquée par une ambition commune de dépasser le cadre traditionnel de l’assistance technique pour bâtir un partenariat commercial stratégique durable.

Cette évolution s’est concrétisée par la signature d’un accord portant sur la mise en œuvre du projet TRISEG pour la période 2026-2030, à l’occasion de la troisième session du Comité économique mixte Vietnam-Canada (JEC 3), tenue à Ottawa. Ce programme vise à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises dirigées par des femmes ainsi que des entreprises implantées dans les zones rurales, afin de les aider à répondre aux exigences croissantes du marché canadien et nord-américain.

Selon Vu Ba Phu, directeur de Vietrade, les résultats obtenus au cours de la phase de coopération 2021-2024 ont créé des bases solides pour l’élévation des relations entre les deux organisations. Il a souligné que Vietrade est désormais devenu un partenaire stratégique de TFO Canada au Vietnam.

D’après lui, le nouveau projet reflète également une évolution de l’approche adoptée par les deux parties face aux mutations du commerce international. L’objectif n’est plus seulement d’accompagner un nombre limité d’entreprises, mais de renforcer les capacités d’un ensemble d’acteurs économiques susceptibles de jouer un rôle moteur dans l’expansion des exportations vietnamiennes vers de nouveaux marchés.

vnanet-potal-vietrade-va-tfo-canada-trien-khai-hop-tac-giai-doan-moi-8808692.jpg
Les représentants des deux parties discutent de la mise en œuvre d’un nouveau projet de coopération pour la période 2026-2030. Photo: VNA

Du côté canadien, cette orientation traduit l’importance croissante accordée au Vietnam dans la stratégie économique d’Ottawa. Steven Tipman, directeur exécutif de TFO Canada, a indiqué que la décision de poursuivre et d’élargir la coopération repose non seulement sur les résultats positifs des projets précédents, mais aussi sur le rôle de plus en plus important joué par le Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement et les réseaux commerciaux régionaux.

Selon lui, cette coopération s’inscrit dans la continuité des initiatives menées par TFO Canada pour faciliter l’accès des PME vietnamiennes au marché canadien. Il a notamment souligné que près de 98 % des entreprises vietnamiennes appartiennent à la catégorie des PME, un atout significatif alors que le Canada cherche à diversifier ses partenaires commerciaux et ses sources d’approvisionnement.

Les deux parties considèrent par ailleurs le projet TRISEG dans un cadre plus large, celui du renforcement des relations économiques bilatérales. Pour Vu Ba Phu, le développement de la présence vietnamienne au Canada et plus largement en Amérique du Nord revêt une importance stratégique dans les efforts de diversification des marchés d’exportation du Vietnam, encore fortement dépendant de certains débouchés traditionnels. Le projet doit permettre aux entreprises vietnamiennes de mieux s’adapter aux exigences du marché nord-américain et de créer de nouveaux canaux d’exportation durables.

Steven Tipman estime, pour sa part, que cette coopération est pleinement conforme à la Stratégie indo-pacifique du Canada ainsi qu’à l’objectif canadien de développer des relations commerciales avec des partenaires fiables. Il a rappelé que le Vietnam occupe une place importante dans cette stratégie et que la coopération entre TFO Canada et Vietrade contribuera à consolider davantage les liens commerciaux entre les deux pays.

La convergence de vues entre les deux organisations témoigne ainsi d’une transformation progressive de leur relation, qui évolue d’un modèle d’assistance au développement vers un modèle de partenariat fondé sur des intérêts mutuels et une croissance partagée. Alors que les efforts portaient auparavant principalement sur le renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes, ils visent désormais à établir des connexions commerciales durables susceptibles de soutenir l’expansion des échanges économiques bilatéraux dans un contexte où le Vietnam et le Canada recherchent de nouveaux moteurs de croissance dans la région indo-pacifique.

La signature du projet TRISEG ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour les communautés d’affaires des deux pays et illustre la maturité croissante des relations de coopération entre le Vietnam et le Canada, désormais engagées dans une dynamique de partenariat commercial stratégique. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #Agence vietnamienne de promotion du commerce #Vietrade #ministère de l’Industrie et du Commerce #Organisation canadienne de promotion du commerce #TFO Canada #coopération #projet TRISEG
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

La troisième session du Comité mixte Vietnam-Canada sur la coopération économique. Photo: VNA

Le Vietnam et le Canada tracent de nouvelles perspectives de coopération économique

Réunis à Ottawa pour la troisième session du Comité mixte Vietnam-Canada sur la coopération économique, les deux pays ont adopté un plan d’action pour 2026-2028 et identifié de nouvelles priorités de coopération dans les domaines du commerce, des chaînes d’approvisionnement, des technologies stratégiques, de l’énergie et de la croissance verte.

Voir plus

Le 5 juin 2026, la société vietnamienne Green and Smart Mobility Joint Stock Company (Green SM) a officiellement lancé son service Green SM Limo à New Delhi, en Inde.

Les investissements vietnamiens à l’étranger bondissent au cours des cinq premiers mois de 2026

Les entreprises vietnamiennes ont accéléré leurs investissements à l’étranger au cours des cinq premiers mois de 2026, portant le volume total des capitaux engagés à près de 795 millions de dollars, soit 2,5 fois plus qu’à la même période de l’an dernier. Parallèlement, les investissements directs étrangers enregistrés au Vietnam ont atteint 24,81 milliards de dollars, en hausse de 34,9 % sur un an.

Au premier trimestre, l’indice de la production industrielle de Ninh Binh a augmenté de 28,74 % en glissement annuel. Photo : VNA

La production industrielle du Vietnam au plus haut en cinq mois depuis quatre ans

La production industrielle du Vietnam a maintenu une forte dynamique au cours des cinq premiers mois de 2026, l'indice de la production industrielle (IPI) progressant de 9,1 % sur un an, soit le taux de croissance le plus élevé enregistré sur cette période depuis quatre ans, selon l'Office national des statistiques (ONS) du ministère des Finances.

La province de Tay Ninh compte 34 zones industrielles prêtes à accueillir de nouveaux investisseurs et a attiré plus de 2 600 projets, dont près de 1 500 investissements directs étrangers (IDE). Photo: VNA

Le Sud-Est du Vietnam cherche à renforcer l’efficacité de l’attraction des IDE

À l’avenir, la région du Sud-Est devra accélérer les réformes institutionnelles, améliorer la planification et les infrastructures, tout en renforçant la coopération entre les localités. Chaque solution devra être assortie d’actions concrètes pour favoriser une meilleure coordination régionale pour renforcer l’efficacité de l’attraction des IDE.

Le Parc logistique Viettel de Lạng Sơn, un modèle de logistique intelligente. Photo : VNA.

La logistique moderne ouvre de nouvelles perspectives pour l’économie frontalière de Lang Son

La province septentrionale de Lang Son dispose d’un réseau frontalier stratégique comprenant le poste-frontière international de Huu Nghi, le poste-frontière ferroviaire international de Dong Dang ainsi que les postes-frontières de Chi Ma et de Tan Thanh. Elle accélère sa transformation en pôle logistique frontalier moderne grâce à la modernisation de ses infrastructures de traitement des marchandises et à la numérisation des activités d’import-export.

La Nuit du Festival des lanternes de Hô Van, au Temple de la Littérature, à Hanoi. Photo: VNA

L’économie nocturne stimule la croissance des industries culturelles de Hanoi

Hanoi bénéficie de nouvelles opportunités pour valoriser son patrimoine culturel, historique, touristique et créatif. Le projet récemment approuvé par la ville pour le développement de l’économie nocturne pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, devrait dynamiser la croissance du secteur culturel tout en renforçant la position de Hanoi comme ville créative et moderne dotée d’une identité unique.

Le consul général du Vietnam à Perth, Pham Hai Anh, et Pamela Currie, directrice du Bureau du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) pour l’Australie-Occidentale. Photo: VNA

Le Vietnam consolide ses liens avec l’Australie-Occidentale

Le consul général Pham Hai Anh a souligné le fort potentiel de coopération entre les deux parties dans de nombreux domaines, notamment l’éducation et la formation, les sciences et les technologies, le commerce et l’investissement, l’énergie, les minerais stratégiques, l’agriculture de haute technologie et le tourisme.

Vipra Pandey, consule générale de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville et Nguyen Hong Thanh, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Tay Ninh. Photo : VNA

Tay Ninh renforce sa coopération avec ses partenaires indiens

Nguyen Hong Thanh, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Tay Ninh, a souligné le rôle important joué par le consulat général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville dans la promotion de la coopération entre les collectivités locales vietnamiennes et leurs partenaires indiens.