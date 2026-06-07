Le village artisanal de Chuyên My rejoint le Réseau mondial des villes créatives de l’artisanat

Hanoï (VNA) – Le village artisanal de marqueterie de nacre et de laque de Chuyên My, à plus de 30 km au Sud du centre de Hanoï, a récemment intégré le Réseau mondial des villes créatives de l’artisanat.

​

Cette distinction constitue une reconnaissance internationale des valeurs historiques, culturelles et artistiques d’un métier ancestral vieux de près de mille ans, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour la promotion de l’artisanat traditionnel vietnamien à l’échelle mondiale.

​

Chuyên My est depuis longtemps considéré comme le berceau de la marqueterie de nacre et de l’art de la laque au Vietnam. Selon les archives locales, cet artisanat remonte au 11e siècle, sous la dynastie des Ly. Transmis de génération en génération, il est devenu un élément indissociable de l’identité culturelle et de la vie économique de la région.

​

La tradition locale attribue la fondation du métier à Truong Cong Thanh, vénéré comme le patriarche de la marqueterie de nacre de Chuyên My. Au fil des siècles, les habitants ont préservé et développé ce savoir-faire, faisant du village l’un des centres artisanaux les plus réputés du pays.

​

La singularité de la marqueterie de nacre de Chuyên My réside dans la finesse de son exécution et la complexité de ses techniques. À partir de simples coquillages et nacres, les artisans réalisent un travail minutieux comprenant la découpe, le polissage, le façonnage, l’incrustation et la finition. Chaque pièce est le fruit d’un long processus exigeant patience, précision et créativité.

Des artisans travaillent avec minutie à la fabrication des produits de laque incrustée de nacre de Chuyên Mỹ. Photo : VNA

Les motifs réalisés reflètent souvent les valeurs culturelles vietnamiennes. Les thèmes traditionnels tels que les quatre plantes symboliques – pin, chrysanthème, bambou et prunier –, les dragons, les phénix ou encore les scènes de la vie rurale sont fréquemment représentés. Les produits ne sont pas de simples objets décoratifs, mais de véritables œuvres d’art porteuses de l’identité culturelle nationale.

​

Parallèlement à la marqueterie de nacre, Chuyên My est également réputé pour son artisanat de la laque. Les artisans utilisent la laque naturelle vietnamienne associée à divers matériaux tels que l’or, l’argent, les coquilles d’œufs ou encore la nacre afin de créer des œuvres aux couleurs profondes et durables. Cette combinaison harmonieuse entre laque et marqueterie confère aux produits du village une identité propre, difficilement comparable à celle d’autres centres artisanaux.

​

La production locale est particulièrement diversifiée. Elle comprend aussi bien du mobilier traditionnel – armoires, tables, plateaux à thé ou objets de décoration – que des œuvres d’art haut de gamme destinées aux marchés nationaux et internationaux. Les artisans réalisent également des portraits de personnalités historiques vietnamiennes et étrangères, témoignant de leur maîtrise technique et de leur créativité.

​

Face à l’évolution des goûts des consommateurs et à l’intensification de la concurrence internationale, de nombreux ateliers ont entrepris de moderniser leurs créations en renouvelant les designs et en développant des produits adaptés aux tendances contemporaines. Malgré ces innovations, les techniques artisanales traditionnelles demeurent au cœur du processus de fabrication et continuent de constituer la principale valeur ajoutée des produits de Chuyên My.

​

Aujourd’hui, le village compte une vingtaine d’artisans distingués par l’État vietnamien ainsi que plusieurs milliers de travailleurs vivant directement de ces métiers. Grâce à leur savoir-faire et à leur engagement, les générations actuelles poursuivent la transmission et la préservation de cet héritage culturel unique.

​

L’adhésion de Chuyên Mỹ au Réseau mondial des villes créatives de l’artisanat marque une étape importante dans le rayonnement international de ce village traditionnel. Avec les villages de céramique de Bat Trang, de soie de Van Phuc et de sculpture sur laque de Son Dong, Chuyên My contribue à faire du Vietnam le deuxième pays au monde comptant le plus grand nombre de membres au sein de ce réseau, derrière l’Iran.

​

Cette reconnaissance internationale constitue non seulement un hommage au patrimoine artisanal vietnamien, mais aussi une opportunité de promouvoir les produits artisanaux du pays sur les marchés internationaux. Elle devrait également favoriser le développement du tourisme culturel et des expériences immersives au sein des villages de métiers traditionnels.

​

Selon les experts, cette distinction contribuera également à renforcer la sensibilisation des communautés locales à la préservation des métiers traditionnels, notamment auprès des jeunes générations. Elle encourage la transmission des savoir-faire ancestraux tout en créant les conditions propices à leur adaptation aux exigences du monde contemporain.

​

Les autorités de Hanoï ont affirmé leur volonté de poursuivre les efforts de conservation et de valorisation des métiers traditionnels à travers le renforcement de la coopération internationale, le soutien à l’innovation, à la création de nouveaux modèles, au développement des marques artisanales ainsi qu’à la formation des ressources humaines.

​

Des responsables du Conseil mondial de l’artisanat ont souligné que des villages comme Chuyên My démontrent que l’artisanat n’appartient pas uniquement au passé, mais constitue également un moteur du développement contemporain, générateur d’emplois, de revenus et de croissance économique. Dans le contexte de l’essor de l’économie créative mondiale, les métiers artisanaux apparaissent de plus en plus comme une ressource culturelle et économique stratégique.

​

Fort d’un héritage façonné au fil des siècles, Chuyên My s’engage aujourd’hui dans une nouvelle phase de développement, marquée par l’innovation, la transformation numérique et l’ouverture sur le monde. Son intégration au Réseau mondial des villes créatives de l’artisanat constitue non seulement une reconnaissance de son patrimoine exceptionnel, mais aussi une source de motivation pour les artisans qui continuent de faire vivre et rayonner les valeurs culturelles vietnamiennes auprès de la communauté internationale. -VNA

​